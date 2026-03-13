Érdekesen alakul a magyar építőipar, de ez nem meglepő: a hideg és a Budapest-Belgrád vasútvonal mély nyomot hagyott a számokban

2026 januárjában az építőipar termelése csökkent Magyarországon az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ágazat teljesítménye éves összevetésben mind az épületek, mind az egyéb építmények esetében alacsonyabb volt, miközben havi alapon is mérséklődés látható a decemberi szinthez képest.

Látványosan megtorpant a magyar építőipar, de erre van egy egyértelmű magyarázat / Fotó: APChanel

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 9,6 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított index szerint az ágazat teljesítménye 8,8 százalékkal maradt el a 2025. decemberi szinttől.

Az építményfőcsoportok közül mindkét területen csökkenés volt:

az épületek építésének termelése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal esett vissza éves összevetésben.

Az utóbbi kategória gyengébb teljesítménye elsősorban az út- és vasútépítés alágazathoz kapcsolódik: ebben a szegmensben a termelés 25,6 százalékkal csökkent.

A közlés szerint az épületek építése 14,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az egyéb építmények építése 22,1 százalékkal csökkent. A legnagyobb súlyú területnek számító speciális szaképítés teljesítménye mérsékeltebb mértékben, 4,6 százalékkal esett vissza.

A szerződéskötések vegyes képet mutattak:

az építőipari vállalkozások által megkötött új szerződések volumene összességében 6,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 14,5 százalékkal csökkent, miközben az egyéb építmények építésére vonatkozó új megállapodások volumene 29,3 százalékkal nőtt.

Ezzel párhuzamosan az ágazat jövőbeli munkáit jelző szerződésállomány érdemben bővült. Az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,8 százalékkal haladta meg a 2025. januárit. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések állománya 3,6 százalékkal kisebb volt, ugyanakkor az egyéb építményekre vonatkozó szerződések volumene 30,5 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.