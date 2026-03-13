Török Áramlat elleni támadás: honnan lesz Magyarországnak gáza, ha leáll a vezetékes orosz import?

Magyarország olaj- és gázellátását veszélyeztetik az orosz energiarendszert érő egyes ukrán támadások, amelyeket az Ukrajnában folyó háború kényszerít ki. Vezetékes kőolaj már másfél hónapja nem érkezik egy orosz katonai akciót követő ukrán politikai döntés nyomán, most pedig a Török Áramlat vezetéken érkező gáz került terítékre, ráadásul nem először.

Pótolható a Török Áramlat gáza, de ne legyen rá szükség! / Fotó: Lisic / Shutterstock

Célkeresztben a Török Áramlat

Tegnap ugyanis olyan újabb olyan ukrán dróntámadást hárított el az orosz védelem, amelynek célpontja a Török Áramlathoz tartozó kompresszorok voltak. A Világgazdaság sorra veszi, hogy Magyarország milyen módon készült fel a vezetékes orosz gázimport azonnali leállására, illetve milyen intézkedések és következmények várhatók. A kiinduló helyzet a következő:

Magyarországnak van kereskedelmi és biztonsági gázkészlete.

Van saját földgáztermelése.

Szlovénia kivételével bármely szomszédján keresztül importálhat gázt.

Vannak orosztól eltérő alternatív forrású gázszerződései.

Adott határig csökkentheti a gázfelhasználását.

Nagy tévedés azonban azt gondolni, hogy a fentiekre alapozva minden menne a régi mederben, legfeljebb kicsit drágább lenne a gáz. A felsoroltaknak elsősorban a válságkezelésben lehet szerepük, de az már nyitott, hogy mennyire kövezhetik ki az utat az ország orosz gáz nélküli működése felé.

Zuhanna a gázrendszer nyomása

Az viszont biztos, hogy Török Áramlaton történő szállítás leállásával nemcsak gáz nem érkezne Kiskundorozsma felől a magyar földgázrendszerbe, hanem azonnal zuhanna a hálózatban a gázszállítás fenntartásához szükséges nyomás is. Az FGSZ Földgázszállító Zrt.-nek intézkednie kellene a rendszer egyensúlyának fenntartásáról.

Van tartalék, de már nem sok

A hazai ellátásból kieső földgáz első lépésben a föld alatti gáztárolókból pótolható. A kitárolásnak határt szab a tárolók napi kitárolási kapacitása és maga a hozzáférhető mennyiség is. Most, a fűtési idény végéhez közeledve már megcsappantak a készletek. Friss uniós statisztikák szerint a hazai létesítmények közel 34 százalékos töltöttségi szintje az ország éves gázigényének a negyedére elég. Ez az arány csak részben megnyugtató, mert már el kell kezdeni feltölteni a következő fűtési idényre szükséges készleteket. Ráadásul a betárolt gáz nem egyedül a hazai felhasználóké, hanem részben a szerbiaiaké, amelyeket szintén súlyosan érintene a Török Áramlat leállása.

A 34 százalék (súlyozott átlagként) úgy adódik, hogy a kereskedelmi készleteket tároló Magyar Földgáztároló Zrt. már a kapacitásainak csak az egyötödén áll, a míg a biztonsági készletekre is vigyázó, kisebb Hexum a kétharmadán.