A közelgő olajválság továbbra is lefelé húzza a BUX-ot, a forint sem bírja a nyomást

A nemzetközi tőzsdék és persze a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) is az iráni háború alaklására és a kibontakozó energiaválságra figyelt. Magyarország számára nem jó hír, hogy hiába oldott fel bizonyos orosz olajra vonatkozó szankciókat Donald Trump amerikai elnök a péntekre virradó éjjel, az olajár 100 dollár fölött maradt , ami a forint árfolyamának is odaütött.

A közelgő olajválság húzta lefelé a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán

A forintnak és a pesti tőzsdének sem használ a magas olajár

Az euró-forint árfolyam a 393-as szintet is átlépte péntek reggel, míg egy dollárért már 343 forintot kellett adni, miután a zöldhasú erősödése is folytatódott az euróval szemben, az euró-dollár árfolyam 1,15 alá süllyedt. A geopolitikai feszültségek miatt az ázsiai tőzsdéken sem volt jó a hangulat, a legtöbb piac esett, így a BÉT részvényindexe, a BUX 0,25 százalékos esés után 121 729,51 ponton állt a kereskedés kezdetén. A négy blue chip árfolyama pedig a következő módon alakult a kereskedés első perceiben: