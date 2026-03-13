A közelgő olajválság továbbra is lefelé húzza a BUX-ot, a forint sem bírja a nyomást
A nemzetközi tőzsdék és persze a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) is az iráni háború alaklására és a kibontakozó energiaválságra figyelt. Magyarország számára nem jó hír, hogy hiába oldott fel bizonyos orosz olajra vonatkozó szankciókat Donald Trump amerikai elnök a péntekre virradó éjjel, az olajár 100 dollár fölött maradt , ami a forint árfolyamának is odaütött.
A forintnak és a pesti tőzsdének sem használ a magas olajár
Az euró-forint árfolyam a 393-as szintet is átlépte péntek reggel, míg egy dollárért már 343 forintot kellett adni, miután a zöldhasú erősödése is folytatódott az euróval szemben, az euró-dollár árfolyam 1,15 alá süllyedt. A geopolitikai feszültségek miatt az ázsiai tőzsdéken sem volt jó a hangulat, a legtöbb piac esett, így a BÉT részvényindexe, a BUX 0,25 százalékos esés után 121 729,51 ponton állt a kereskedés kezdetén. A négy blue chip árfolyama pedig a következő módon alakult a kereskedés első perceiben:
- Az OTP vesszőfutása folytatódott pénteken is, a bank részvényei 0,31 százalékot vesztettek értékükből nyitáskor és 35 390 forintért cseréltek gazdát.
- Meglepő módon a Mol részvényei is estek az olajárak emelkedése ellenére, az olajvállalat árfolyama 0,56 százalékos gyengülést követően, 3900 forinton állt a nyitást jelző csengő után.
- A Richter részvényei is gyengültek némiképp, de a 0,08 százalékos esés utáni 11 800 forintos árfolyam még mindig nincs messze az iráni háború előtt feljegyzett 12 250 forintos történelmi csúcstól. A vállalat számára elméletileg a gyenge forint kedvező is lehet az exportkitettség miatt.
- A Magyar Telekom árfolyama 2050 forintnál változatlan maradt a pénteki nyitáskor.