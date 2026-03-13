Deviza
A közelgő olajválság továbbra is lefelé húzza a BUX-ot, a forint sem bírja a nyomást

A nemzetközi hangulat borús az iráni háború árnyékában, ami nem segít a forintnak sem. A pesti tőzsde is lefelé indult a pénteki kereskedés kezdetén.
K. B. G.
2026.03.13, 09:13
Frissítve: 2026.03.13, 10:19

A nemzetközi tőzsdék és persze a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) is az iráni háború alaklására és a kibontakozó energiaválságra figyelt. Magyarország számára nem jó hír, hogy hiába oldott fel bizonyos orosz olajra vonatkozó szankciókat Donald Trump amerikai elnök a péntekre virradó éjjel, az olajár 100 dollár fölött maradt , ami a forint árfolyamának is odaütött.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A közelgő olajválság húzta lefelé a pesti tőzsdét / Fotó: Vémi Zoltán

A forintnak és a pesti tőzsdének sem használ a magas olajár

Az euró-forint árfolyam a 393-as szintet is átlépte péntek reggel, míg egy dollárért már 343 forintot kellett adni, miután a zöldhasú erősödése is folytatódott az euróval szemben, az euró-dollár árfolyam 1,15 alá süllyedt. A geopolitikai feszültségek miatt az ázsiai tőzsdéken sem volt jó a hangulat, a legtöbb piac esett, így a BÉT részvényindexe, a BUX 0,25 százalékos esés után 121 729,51 ponton állt a kereskedés kezdetén. A négy blue chip árfolyama pedig a következő módon alakult a kereskedés első perceiben:

  • Az OTP vesszőfutása folytatódott pénteken is, a bank részvényei 0,31 százalékot vesztettek értékükből nyitáskor és 35 390 forintért cseréltek gazdát.
  • Meglepő módon a Mol részvényei is estek az olajárak emelkedése ellenére, az olajvállalat árfolyama 0,56 százalékos gyengülést követően, 3900 forinton állt a nyitást jelző csengő után.
  • A Richter részvényei is gyengültek némiképp, de a 0,08 százalékos esés utáni 11 800 forintos árfolyam még mindig nincs messze az iráni háború előtt feljegyzett 12 250 forintos történelmi csúcstól. A vállalat számára elméletileg a  gyenge forint kedvező is lehet az exportkitettség miatt.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2050 forintnál változatlan maradt a pénteki nyitáskor.
