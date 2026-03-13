Nincs menekvés – a tulajdonosi körben is helyet követel magának az MI – pályázatcunamival tompítaná az ütést az EU

Minden valamirevaló előrejelzés azt mutatja, hogy a digitalizáció és robotizáció az 50 fő feletti vállalkozásoknál legalább 30 százalék munkavállalói tevékenységet, munkát, kvázi munkavállalót fog kiváltani, a mesterséges intelligencia pedig 30–90 kilencven százalék közötti munkát von ki a tényleges fizikai munkavégzés alól az elkövetkezendő három-négy évben.

Pályázatcunami: a kkv-knak 36 EU-s pályázati forrás van nyitva, vagy nyílik meg a napokban / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

A legdrámaibb változás azonban jóval túlmutat a munkavállalók mesterséges intelligenciával (MI) történő helyettesítésén, és sok tekintetben arról szól, hogyan alakítja át a tulajdonosi, illetve a vezetői szerepet, hogyan lép be a tulajdonos helyére az MI.

Csikesz Tamás, a DFT Hungária igazgatóságának elnöke szerint t ezt a kihívást senki nem fogja tudni megkerülni a következő három-négy évben, mert ez a fejlődés legmeghatározóbb lehetősége, egyben a profitmaximalizálás legfőbb eszköze nem más lesz, mint az MI.

A mesterséges intelligencia ma már gyakorlatilag totálisan le tud másolni egy munkavállalót. Ha összekötjük a telefonjával, az e-mail-rendszerével, a dokumentumaival, a program meg tudja mondani, hogy az adott munkavállalóhoz köthető folyamatokból mit és hány százalékban tud kiváltani.

Már most is több ezer folyamat minden további nélkül elvégezhető emberi munkavégzés nélkül, így egy vezető ma már nem csak új munkavállalókat választhat, de automatizmusokat is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia segítségével másképp szervezve vállalkozását a fejlődési pályán ugyanannyi emberrel nagyobb profitra tehet szert, vagy stagnálva kevesebb munkavállalóval csinálja meg ugyanazokat az outputokat, ami ugyancsak a profitja növekedését eredményezheti.

Ám ahhoz, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni tudjon, magának a topvezetőnek/tulajdonosnak a képzése is elengedhetetlen. A vezető ugyanis a legnagyobb transzformációs erő a munkaszervezet egészének fejlesztésében, a nála generált fejlődés képes az egész munkaszerzet fejlődésére kihatni. Mindez azt jelzi, hogy a vezetőképzés megújítására égető szükség van Magyarországon.