Kitört a balhé Szerbia és Horvátország között: Belgrád kínai csúcsrakétákat vásárolt, Zágráb azonnal a NATO-hoz rohant – Vucic szerint meg akarják támadni őket

Szerbia jelentősen erősíti hadseregét azzal, hogy Kínától vásárolt CM-400 szuperszonikus ballisztikus rakétákat. A 200–400 kilométer hatótávolságú, nagy rombolóerejű fegyverek beszerzése válasz Pristina, Tirana és Zágráb szövetségére.
VG/MTI
2026.03.13, 07:54
Frissítve: 2026.03.13, 08:06

Szerbia Kínától vásárolt CM-400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat – erősítette meg Aleksandar Vucic szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban (RTS) csütörtök este.

CM-400, rakéta A szerb elnök megerősítette, hogy országa Kínától vásárolt szuperszonikus ballisztikus rakétákat
A kínai gyártmányú CM-400 levegő-föld rakéta / Fotó: X / Defence Index

Az államfő közölte, Szerbia jelentős számú rakétával rendelkezik, és még többet is be fognak szerezni. Hozzátette: a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai rakétákat az ország által használt orosz gyártmányú MiG-29 vadászgépekre. Aleksandar Vucic arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről.

A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM-400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS-6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott. A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták.

Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága 200 és 400 kilométer között van, és nagy rombolóerejű eszközökről van szó.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.

A horvát kormányfő kijelentésére reagálva Aleksandar Vucic azt mondta: nem Zágráb fogja eldönteni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen. Mint mondta, aggodalomra ad okot Pristina, Tirana és Zágráb szövetsége, ezért Szerbiának is erősnek kell lennie. 

„Mi nem támadhatjuk meg a NATO-országokat, Albánia és Horvátország is NATO-tag, és nem is akarjuk őket megtámadni. Úgy gondolom azonban, hogy nekik ez az egyetlen szándékuk, csak a megfelelő pillanatra várnak. Szerbiának elegendő elrettentőereje van ellenük” – fogalmazott a szerb elnök.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást, amit Szerbia az ország biztonságát fenyegető lépésként értékelt.

Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját

Szerbia az elmúlt években a Nyugat-Balkán legnagyobb és legsokszínűbb drónflottáját építette ki. A szerb haderő ma már hazai fejlesztésű és külföldi beszerzésű drónok széles skáláját üzemelteti: felderítő, csapásmérő és öngyilkos drónokat egyaránt. A folyamat hátterében részben a balkáni feszültségek, részben a globális trendek (különösen az ukrajnai háború tapasztalatai) állnak.

