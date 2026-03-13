Itt tartunk: Európa egyik leggazdagabb országa a lakosságnak könyörög, annyira fél, hogy kifogy az olajból – „Nagyon kérem, hogy ne üljenek autóba”

Lars Aagaard dán energiaügyi miniszter arra kérte az ország lakóit, hogy csökkentsék energiafogyasztásukat, és lehetőleg hagyják otthon az autót. Aagaard kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti folyamatban lévő háború miatt az ország kénytelen saját olajtartalékaira támaszkodni a rendkívül magas olajárak miatt, és a konfliktus vége egyelőre nem látható.

Dánia energiaügyi minisztere felszólította a lakosságot, hogy csökkentse energiafogyasztását / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárcavezető szerint, ha a következő időszakban sikerül kevesebb energiát fogyasztani, annak két nagy előnye lesz, amit mindenki meg fog érezni: a családok és az állam is. Egyrészt a háztartások pénztárcája is jobban fogja bírni, mert kevesebbet kell majd fizetni az energiáért. Másrészt így tovább kitart a meglévő olajtartalék, nem fogy el olyan gyorsan.

Világszerte emelkednek az olajjal kapcsolatos aggodalmak, és hasonló felhívások jelentek meg több országban. Az Egyesült Királyságban például autós szervezetek arra kérték a sofőröket, hogy mellőzzék a nem létfontosságú utakat, és vezessenek takarékosabban.

Vietnám ipari és kereskedelmi minisztériuma a vállalatokat arra buzdította, hogy vezessenek be távmunkát. A Fülöp-szigeteki kormány ideiglenesen négynapos munkahetet vezetett be.

A Nemzetközi Energiaügynökség olajtartalékot szabadít fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet. A szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel.

Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet, válaszul az ukrajnai háború kitörésére. Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó – kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott – ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek nevezte a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. „Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk” – tette hozzá.