Már Trump emberének ellenőrzése alatt a német csővezetékek, nincs benzin, ha ő nem bólint – egy csettintés, és nem száll fel egy Eurofighter sem

Egy Donald Trumphoz kötődő amerikai vállalat hamarosan Németország energiainfrastruktúrájának egyes részeit fogja ellenőrizni. A felvásárlás biztonságpolitikai kérdéseket vet fel – írja a Spiegel alapján a Merkur című német lap.

Trump bizalmasa átvette a német energiainfrastruktúrát, még a katonai reptereket is a Kelcy Warren által vezetett Sunoco LP látja el üzemanyaggal / Fotó: AFP

A történet háttere, hogy az amerikai Energy Transfer leánya, a Sunoco LP vállalat megvásárolja a német TanQuid tartálytároló-üzemeltetőt. A Spiegel szerint a cég vezérigazgatója, Kelcy Warren, aki a – magyarul – „Tegyük Amerikát újra naggyá” mozgalom egyik fő anyagi támogatója, nem mellesleg Trump közeli bizalmasa.

A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium feltételekhez kötötten ugyan, de már jóváhagyta a felvásárlást. A TanQuid a weboldalán bejelentette, hogy a Sunoco LP 2026. január 16-án sikeresen lezárta a felvásárlást.

A Sunoco szerint a TanQuid Németország legnagyobb független tartálypark-üzemeltetője, székhelye Duisburgban található. A vállalat 15 terminállal rendelkezik Németországban és egy további telephellyel Lengyelországban. Ezzel a felvásárlással a Sunoco jelentősen bővíti jelenlétét az európai energiapiacon.

A felvásárlási folyamat részeként a szövetségi gazdasági és Eenergiaügyi minisztérium megvizsgálta, hogy az amerikai vállalat befektetése negatívan befolyásolhatja-e a közrendet vagy a közbiztonságot Németországban vagy más EU- tagállamokban. Az értékelés pozitív volt – bár „szigorú feltételekhez” kötötték, ahogy egy szóvivő kifejtette. Ezek a feltételek többek között magukban foglalták a tartálykapacitás hosszú távú rendelkezésre állásának biztosítását.

A TanQuid úgynevezett tartályparkokat üzemeltet Németországban és Lengyelországban, és elsősorban a kőolajipart látja el. A minisztérium kijelentette, hogy a Sunoco általi felvásárlással a vállalatot egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező infrastruktúra- és üzemanyagcsoport fogja irányítani.

A megállapodás mindazonáltal jelentős biztonságpolitikai kérdéseket vet fel, a Sunoco a jövőben Németország tartálykapacitásának körülbelül egyötödét, valamint több mint ezer kilométernyi stratégiailag fontos csővezetéket fog ellenőrizni.

Továbbá az amerikai vállalat 49 százalékos részesedéssel rendelkezik egy korábban a TanQuid által üzemeltetett nagy távolságú csővezeték-üzemeltető vállalatban. Ez az infrastruktúra többek között kerozint szállít a német katonai repülőterekre, beleértve a Büchel légibázist, ahol amerikai nukleáris fegyvereket tárolnak, és a Neuburg légibázist, ahonnan légtérsértés esetén Eurofighter vadászgépek szállnak fel. „Ez a katonai infrastruktúra központi fontosságú a légierők működési képessége szempontjából” – mondta Jacopo Maria Pepe biztonsági szakértő, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) munkatársa a Spiegelnek. Az a tény, hogy most már majdnem felerészben egy amerikai vállalat tulajdonában van, szerinte politikailag rendkívül érzékeny.