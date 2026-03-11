Donald Trump bejelentette Amerika történelmének legnagyobb üzletét – ötven éve nem történt olyan, mint amire az Egyesült Államok most elkötelezte magát

Az Egyesült Államok 50 év után megkapja az első új olajfinomítóját, amelyet az indiai milliárdos Mukesh Ambani vállalata, a Reliance Industries befektetései finanszíroznak – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden, a Truth Social közösségi oldalán, amit a CNBC vett észre.

Donald Trump szerint történelmi gigamegállapodás részeként új olajfinomító épül az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb indiai cég beruházásával / Fotó: AFP

Az olajfinomító több milliárd dolllárt hozhat az Egyesült Államoknak

„EZ EGY TÖRTÉNELMI, 300 MILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLET – AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBBJA” – írta bejegyzésében, majd megköszönte India legnagyobb magántulajdonú energetikai vállalatának a befektetést.

A Reliance tulajdonában van a világ legnagyobb olajfinomítója az indiai Jamnagarban, aminek piaci értéke 206 milliárd dollár az LSEG adatai szerint.

Az új finomító Texasban, a brownsville-i kikötőben épül majd, és Trump szerint „erősíteni fogja a nemzetbiztonságunkat, növeli az amerikai energiatermelést, több milliárd dollár gazdasági hatást hoz, és A VILÁG LEGTISZTÁBB FINOMÍTÓJA LESZ”. Hozzátette, hogy „így néz ki az AMERIKAI ENERGIADOMINANCIA”.

A finomítót úgy tervezik, hogy teljes mértékben amerikai palaolajat dolgozzon fel, és az America First Refining fejleszti.

Az America First Refining közölte, hogy „kilenc számjegyű befektetést” az energiaipar egy akkora világszereplőjétől, amely vállalati értéke „tíz számjegyű”. Hozzátette, hogy ugyanez a vállalat 20 éves megállapodást is aláírt az Egyesült Államokban kitermelt palaolaj vásárlására, feldolgozására és értékesítésére.

A finomító 1,2 milliárd hordó amerikai könnyű palaolajat dolgoz majd fel, amelynek értéke 125 milliárd dollár, és 50 milliárd gallon finomított terméket állít elő 175 milliárd dollár értékben.

„Az Egyesült Államoknak többlete van könnyű palaolajból, de hiány van olyan finomítói kapacitásból, amely ezt feldolgozni képes” – világított rá Trey Griggs, az America First Refining elnöke.

A finomító megnyitása egybeesik azzal, hogy a globális olajárak felrobbantak az iráni háború hatására, hétfőn megközelítették a 120 dollárt. A magasabb üzemanyagárak kedveznek a palaolaj-finomítóknak. Az amerikai nyersolaj (WTI) és a globális referenciaárnak számító Brent olaj árfolyama keddre kissé korrigáltak.

Donald Trump megszerezte a világ legnagyobb olajkészletét az Egyesült Államoknak, amire egyre nagyobb szüksége van

Donald Trump az olajszektor kapcsán más fontos intézkedést is tett idén: vezércserével elérte, hogy ő domináljon Venezuela olajipara felett. Ez azért fontos, mert a nehéz venezuelai olaj egyik nagy felvevője az amerikai piac.