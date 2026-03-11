Donald Trump bejelentette Amerika történelmének legnagyobb üzletét – ötven éve nem történt olyan, mint amire az Egyesült Államok most elkötelezte magát
Az Egyesült Államok 50 év után megkapja az első új olajfinomítóját, amelyet az indiai milliárdos Mukesh Ambani vállalata, a Reliance Industries befektetései finanszíroznak – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden, a Truth Social közösségi oldalán, amit a CNBC vett észre.
Az olajfinomító több milliárd dolllárt hozhat az Egyesült Államoknak
„EZ EGY TÖRTÉNELMI, 300 MILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLET – AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBBJA” – írta bejegyzésében, majd megköszönte India legnagyobb magántulajdonú energetikai vállalatának a befektetést.
A Reliance tulajdonában van a világ legnagyobb olajfinomítója az indiai Jamnagarban, aminek piaci értéke 206 milliárd dollár az LSEG adatai szerint.
Az új finomító Texasban, a brownsville-i kikötőben épül majd, és Trump szerint „erősíteni fogja a nemzetbiztonságunkat, növeli az amerikai energiatermelést, több milliárd dollár gazdasági hatást hoz, és A VILÁG LEGTISZTÁBB FINOMÍTÓJA LESZ”. Hozzátette, hogy „így néz ki az AMERIKAI ENERGIADOMINANCIA”.
A finomítót úgy tervezik, hogy teljes mértékben amerikai palaolajat dolgozzon fel, és az America First Refining fejleszti.
Az America First Refining közölte, hogy „kilenc számjegyű befektetést” az energiaipar egy akkora világszereplőjétől, amely vállalati értéke „tíz számjegyű”. Hozzátette, hogy ugyanez a vállalat 20 éves megállapodást is aláírt az Egyesült Államokban kitermelt palaolaj vásárlására, feldolgozására és értékesítésére.
A finomító 1,2 milliárd hordó amerikai könnyű palaolajat dolgoz majd fel, amelynek értéke 125 milliárd dollár, és 50 milliárd gallon finomított terméket állít elő 175 milliárd dollár értékben.
„Az Egyesült Államoknak többlete van könnyű palaolajból, de hiány van olyan finomítói kapacitásból, amely ezt feldolgozni képes” – világított rá Trey Griggs, az America First Refining elnöke.
A finomító megnyitása egybeesik azzal, hogy a globális olajárak felrobbantak az iráni háború hatására, hétfőn megközelítették a 120 dollárt. A magasabb üzemanyagárak kedveznek a palaolaj-finomítóknak. Az amerikai nyersolaj (WTI) és a globális referenciaárnak számító Brent olaj árfolyama keddre kissé korrigáltak.
Donald Trump megszerezte a világ legnagyobb olajkészletét az Egyesült Államoknak, amire egyre nagyobb szüksége van
Donald Trump az olajszektor kapcsán más fontos intézkedést is tett idén: vezércserével elérte, hogy ő domináljon Venezuela olajipara felett. Ez azért fontos, mert a nehéz venezuelai olaj egyik nagy felvevője az amerikai piac.
Mint lapunk korábban megírta, a venezuelai kőolaj extra nehéz, de sok amerikai finomító pontosan ezt a fajtát részesíti előnyben üzemanyagok, például dízel előállításához – és jelenleg kevés van belőle a világpiacon a Moszkva elleni szankciók miatt.
Ezt a fajtát ugyanis a világon a legnagyobb mennyiségben Venezuela, Kanada és Oroszország biztosítja.
Az Egyesült Államok jelenleg – részben épp a Washington által korábban bevezetett szankciók miatt – elsődlegesen Kanadából és Mexikóból importál nehéz olajat. Mivel Nicolás Maduro venezuelai elnök év elejei eltávolítása után Amerika-barát kormányzat került hatalomra, megnyílt a lehetőség az amerikai olajipari vállalatok előtt. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a vállalataik rendelkeznek megfelelő kapacitással a nehéz kőolaj kitermelésére és finomítására.
A venezuelai kőolajkitermelés felfutása azonban várat magára. Az elmúlt két évtizedben ugyanis nem költöttek a infrastruktúrára, az nemcsak hogy elavult, de le is rohadt. Óriási beruházások és több év után várható, hogy a venezuelai olaj nagyobb mennyiségben lesz elérhető a piacon.
Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt a nehéz kőolaj feldolgozására épült, és az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.
A nehezebb nyersolaj általában olcsóbb, mert nem olyan könnyű feldolgozni, és jelentős előzetes beruházási költségeket igényel az American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), az amerikai üzemanyaggyártók szakmai szövetsége szerint. Ez a típusú nyersolaj általában szélesebb körben elérhető a globális piacon.
Az új amerikai kőolajfinomító tehát nem lesz alkalmas a nehéz venezuelai olaj kezelésére, ugyanakkor a korábbi évek robbanásszerű amerikai palaolajkitermelése miatt az olajiparnak szüksége van rá.
Érdemes azonban számba venni, hogy az Amerikai Energiaügyi Hivatal előrejelzése szerint a termelés 2027–2028 körül tetőzhet valamivel 14 millió hordó felett. Ez pedig jelentősen elmarad attól a republikánus kampányígérettől, hogy 2-2,5 millió hordóval növelik a napi kitermelést 80 dollár/hordó árszint esetében. Debreczeni Csaba, az MBH Bank vezető részvény-elemzője januári elemzése szerint tehát
az Egyesült Államok vélhetően nem fogja elérni a kitűzött termelési mennyiséget csupán saját forrásból.
Így jön képbe Venezuela, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az Orinoco-övezetben felszínre hozott extranehéz kőolajtípus tökéletesen illeszkedik az amerikai finomítók igényeihez.
Új olaj- és gázmegállapodásokat kötött a Shell egy dél-amerikai országgal tengeri földgázmezők és szárazföldi kitermelési projektek fejlesztéséről. A beruházások középpontjában Venezuela energiaszektora áll, ahol egy régóta tervezett gázprojekt is új lendületet kaphat. A Dragon mező fejlesztése akár már 2027-ben exportot hozhat a térségben.