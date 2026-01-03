Lerohanták a románok a benzinkutakat, sorban kellett állni az üzemanyagért: most irigykednek csak igazán a magyarokra – őket senki se védte meg a drágulástól

A romániai kormány öt hónapon belül immár másodszor emelte meg az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek következtében január 1-jétől ismét drágábban tankolhatnak az autósok.

Az üzemanyagok ismét drágábbak / Fotó: Székelyhidi Balázs

A benzin literenként 34 banival, a gázolaj pedig 31 banival került többe,

miután a jövedéki adó mértéke mindkét terméknél emelkedett.

Az intézkedés a megszorítócsomag része, amelynek első lépéseként már augusztus 1-jétől is növelte az üzemanyagok adóterhét a Bolojan-kabinet.

A mostani drágulás egyébként egy időszak végét is jelenti. December első felében ugyanis kilenc alkalommal csökkentek az árak Romániában, de ez elsősorban a világpiaci kőolajárak mérséklődése miatt történt.

Ez a trend azonban nem folytatódhat a jövedéki adó emelése miatt és ezáltal ismét emelkednek az árak a benzinkutakon.

Üzemanyagok: lerohanták a románok a benzinkutakat

A drágulás hírére sok autós igyekezett még az év utolsó napján teletankolni az autót az olcsóbb árakon, ezért december 31-én országszerte hosszú sorok alakultak ki a kutaknál.

A Versenytanács Monitorulpreturilor.info oldala szerint január 1-jén

Marosvásárhelyen a Rompetrolnál volt a legolcsóbb a gázolaj, literenként 7,53 lejért.

A Petromnál 7,78 lejbe,

a Lukoilnál 7,80 lejbe,

míg az OMV és a Mol töltőállomásain 7,85 lejbe

került a legolcsóbb dízel. A standard benzin szintén a Rompetrolnál volt a legkedvezőbb, 7,32 lej/liter áron.

A romániai üzemanyagárak régiónként és töltőállomásonként is jelentős eltérést mutathatnak, így az autósok számára továbbra is érdemes figyelni az egyes kutak árait.

A piaci szereplők szerint az adóemelés hatása rövid időn belül országosan megjelenik, ezért a következő napokban további árváltozások sem zárhatók ki.

Magyarországon elmarad az üzemanyag jövedéki adójának emelése

Magyarországon azonban a korábbi tájékoztatások szerint nem várható az üzemanyagok árának változása sem az év végén, sem az új év elején a jövedéki adó emelése miatt.

A benzin és a gázolaj ára legfeljebb a világpiaci folyamatok hatására módosulhat, miközben a nagykereskedelmi árak az év utolsó napján változatlanok maradtak – erről egy korábbi cikkünkben olvashatnak. A mostani döntés viszont Romániában egyértelművé tette, hogy az autósok számára ez egy azonnali és kézzelfogható többletkiadás az új év kezdetén.