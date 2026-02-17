Pénzhegyet zúdított Brüsszel a tagállamokra fegyverre, három ország megint kimaradt

Lassan forognak az uniós kerekek, ha Magyarországnak kellene pénzt adni: keddre odáig jutottak a procedúrák, hogy szinte minden tagállam csont nélkül megkapta az igényelt hatalmas összegeket a fegyverkezésre, hárman azonban nem, köztük hazánk. A Financial Times névtelen forrásokra hivatkozva megszellőztette korábban: Budapest még az országgyűlési választások előtt jelentős kifizetésben részesülhet, mégpedig ebből a keretből.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke / Fotó: AFP

A tanács keddi döntése értelmében

Észtország,

Görögország,

Olaszország,

Lettország,

Litvánia,

Lengyelország,

Szlovákia

és Finnország tervei kapták meg a végső jóváhagyást.

A nyolc ország összesen 74 milliárd euró (közel 29 600 milliárd forint) értékben igényel forrást a Európai Bizottság által működtetett, Security Action for Europe (SAFE) nevű pénzügyi eszközből. Lengyelország önmagában több mint 43 milliárd euróra (mintegy 17 200 milliárd forintra) nyújtott be igényt.

Egy másik csapat már sok milliárd eurót bezsebelt

Egy héttel korábban a védelmi miniszterek már jóváhagyták

Belgium,

Bulgária,

Dánia,

Spanyolország,

Horvátország,

Ciprus,

Portugália

és Románia

összesen 38 milliárd euró (mintegy 15 200 milliárd forint) értékű terveit.

A SAFE-program keretében összesen 19 tagállam nyújtott be kérelmet, közülük Csehország, Franciaország és Magyarország még az Európai Bizottság jóváhagyására vár.

A bizottsági döntés után kerülhetnek a tervek a pénzügyminiszterek elé végső elfogadásra, ami megnyitja az utat a hitelszerződések megkötése és az akár 15 százalékos előfinanszírozás folyósítása előtt.

Emberi aggyal felfoghatatlan összegek cserélnek gazdát

A SAFE az uniós végrehajtó testület által meghirdetett, 2030-ig akár 800 milliárd eurót (mintegy 320 000 milliárd forintot) mozgósító védelmi felkészültségi program része. A forrásokat lőszerekre, rakétákra, tüzérségi rendszerekre, drónokra és drónelhárító technológiákra, lég- és rakétavédelmi rendszerekre, valamint kiberbiztonsági, mesterségesintelligencia- és elektronikai hadviselési fejlesztésekre lehet fordítani.

Fontos feltétel, hogy a beszerzett eszközök döntően európai gyártásúak legyenek: az alkatrészköltségek legfeljebb 35 százaléka származhat az EU-n, az EGT–EFTA-országokon és Ukrajnán kívülről.

A konstrukció előnye, hogy a gyengébb hitelminősítésű tagállamok az Európai Bizottság kedvezőbb besorolásán keresztül juthatnak forráshoz.