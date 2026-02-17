Barátság-botrány: Zágráb és Brüsszel nem segít, pedig kötelességük, a Kreml tárgyal, Kijev Berlint nyomja – Magyarország várja az olajat

A nap folyamán több, egymással szorosan összefüggő politikai, diplomáciai és energetikai fejlemény rajzolta át a közép-európai kőolajellátás körüli helyzetképet. Az Ukrajnán keresztül futó Barátság kőolajvezeték leállása nemcsak ellátásbiztonsági kérdéssé vált: egy összetett nemzetközi vitasorozat fókuszpontjává is, amelyben Budapest, Zágráb, Brüsszel, Kijev és Berlin érdekei egyszerre jelentek meg és ütköztek össze.

Az Európai Bizottság is figyelemmel kíséri a Barátság- kőolajvezeték körüli eseményeket / Fotó: AFP

Megállt a Barátság, lépni kényszerül a Mol

A kiindulópont továbbra is az, hogy a Barátság vezetéken nem érkezik nyersolaj Magyarországra, ami az ország finomítói működését is közvetlenül érinti. A MOL jelezte: a fennakadások miatt a vállalat kénytelen volt alternatív beszerzési útvonalak után nézni, és párhuzamosan kezdeményezte a biztonsági kőolajtartalékok részleges felszabadítását is. A MOL számításai szerint, amennyiben a vezetékes szállítás rövid időn belül nem indul újra, jelentős mennyiségű stratégiai készletre lehet szükség a folyamatos üzem fenntartásához.

A társaság tengeri szállítmányokra támaszkodik, amelyek a horvátországi Omisalj kikötőjén keresztül érkezhetnek meg, ám ez nemcsak drágább, hanem időigényesebb megoldás is. A beérkezést követően napokra van szükség ahhoz, hogy a nyersanyag eljusson a feldolgozókapacitásokhoz.

Adriai útvonal: jog vagy politikai alku?

A kialakult helyzet újra reflektorfénybe állította az Adria kőolajvezeték szerepét. Magyarország és Szlovákia azt az álláspontot képviseli, hogy válsághelyzetben jogosultságuk van az alternatív szállítási útvonalak igénybevételére, amennyiben a hagyományos tranzit ellehetetlenül. Szijjártó Péter határozottan fogalmazott:

Budapest nem szívességet kér, hanem az uniós szabályok érvényesítését.

A külügyminiszter szerint az ellátásbiztonság nem lehet politikai alku tárgya, különösen akkor nem, amikor egy tagállam infrastruktúrája kiesik.

Horvát hümmögés, szankciós érvelés a kőolajvezetékkel kapcsolatban

A horvát kommentár – amire Szijjártó reagált – kiábrándító volt. Andrej Plenkovic nem zárta ki, hogy Horvátország megvizsgálja a magyar kérést, de hangsúlyozta:

az uniós

és az amerikai

szankciós környezet komoly korlátokat jelent. A horvát kormányfő szerint létezik ugyan uniós mentesség az orosz nyersolaj beszerzésére, ám az Egyesült Államok szankciós rendszere ezzel ellentétes irányba mutat.