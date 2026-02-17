Barátság-botrány: a Mol legutóbb nagy tűz után nyúlt a tartalékhoz, most is lehetőség, de a szemek Horvátországra szegeződnek

A Mol tegnap lehetőséget kért az energiaügyi minisztertől arra, hogy szükség esetén az ország biztonsági olajtartalékából is használhasson a piac folyamatos ellátása érdekében. A kényszerhelyzet amiatt állt elő, hogy a társaság hivatalos közlések szerint január 27. óta nem kapja meg a Barátság kőolajvezetéken megrendelt, orosz kőolajat. A szállítás ukrán területen állt le, az olajcsap elzárását illetően az ukrán külügyminiszter arra hivatkozott, hogy orosz támadásban megsérült a Magyarországot és Szlovákiát ellátó vezeték.

A tengeren várja az orosz olajat a Mol / Fotó: Sven Hansche

Az uniós országok – tehát Magyarország és Szlovákia is – az ország 90 napnyi felhasználásának megfelelő olaj- és olajtermékkészlettel rendelkezik az esetleges ellátási zavarok kivédésére. A 90 napnyi készlet együtt jelenti a kőolaj- és az olajtermék-tartalékot.

Fontos tudni, hogy a Mol attól, hogy hozzáférést kért a biztonsági készlethez, azt nem használhatja automatikusan. Szükség van hozzá egy miniszteri döntésre is. A döntés megjelenik majd a Magyar Közlönyben. A határozatban szerepel majd mindenekelőtt, hogy az adott készletből

milyen indokkal,

milyen célra,

mekkora mennyiséget lehet felhasználni és azt

milyen ütemezésben kell majd visszapótolni.

Idő, amíg Omisaljba érkeznek a tartályhajók

Most úgy tűnik, az is látható, hogy mennyi ideig kell majd a biztonsági tartalékból felhasználni. Az egyik, de pillanatnyilag elég homályos határidőt az határozza meg, hogy Ukrajna mikortól engedi át ismét az orosz olajat Szlovákia és Magyarország felé. Erre most nehéz alapozni.

A másikat az, amelyen a Mol már dolgozik: a társaság az orosz kőolaj tengeri útját szervezi. A tengeri szállításnak azonban időigénye van – az első tanker március elején várható –, ezért is van szükség a biztonsági tartalékok hozzáférhetőségére. Bár az Oroszország elleni uniós szankciók tiltják a tengeren szállított orosz kőolaj vásárlását, a szárazföldi vezetéken ellátott országok (Magyarország és Szlovákia) mégis importálhatnak, nem férnek hozzá a vezetékes olajhoz.

Hozhat meglepetést az Adrián történő szállítás

Másrészt kérdőjeles a kőolaj horvátországi útja is. A Mol tegnapi jelzése szerint maga a transzport 5-12 napot vehet igénybe, azaz akkor már március derekán is járhatunk. Éppen az addig eltelő idő miatt lehet szükség első körben 250 ezer tonna kőolajat felhasználni a magyarországi biztonsági készletből. Bár Horvátország tegnap jelezte, hogy kész segíteni, szem előtt kell tartani néhány dolgot.

Ez Horvátország részéről nem segítség, hanem uniós kötelesség.

Valójában olyan üzleti lépésről lesz szó, amelyen Horvátország sokat kereshet. Sokat keresett már az ukrajnai háború kitörésekor is, amikor első lépésként megemelte a Janaf társaság által üzemeltetett Adria-kőolajvezeték tranzitdíját.

Horvátország erősen rászorul arra, hogy a Mol használja az Adriát, mert fő megrendelőjétől, a szerbiai NIS-től egyelőre nem kap sok megbízást.

Szerencsés lenne politikai szinten is zökkenőmentesebbé tenni a horvát–magyar együttműködést az ügyben annak alapján, hogy a „horvát segítség” bejelentését Ante Susnjar gazdasági miniszer nem túl elegánsan Magyarország (illetve a Mol) alapos kioktatására is kihasználta.

MOL: Ursula von der Leyen parancsára várnak? Válaszoltak a horvátok, Plenkovic hümmög, vagy lesz olaj, vagy nem

A horvát kormány nem ígér gyors megoldást arra, hogy Magyarország a horvát tengeri és csővezetékes útvonalon pótolja az Ukrajnán át leállt orosz kőolajszállításokat. Andrej Plenkovic szerint ugyan létezik uniós mentesség az orosz olaj beszerzésére, de az amerikai szankciós rendszer ezzel ellentétes irányba mutat, miközben a Mol már a stratégiai tartalékok felszabadítását kéri a finomítók működésének fenntartásához.

Mire elég az Adrián várt olaj?

Korábbi horvát közlések szerint a horvát kőolajvezeték kapacitása tökéletesen elég a magyarországi és a szlovákiai finomítók igényeinek kielégítésére. Azonban hiba a névleges kapacitást a tényleges igényre vetíteni.

A finomítók ugyanis nem folyamatosan, hanem a piac igényei szerint, tehát szakaszosan működnek, emiatt bizonyos idők eleve kiesnek a nyersolaj fogadásából is.

Szintén figyelembe kell venni a feldolgozók karbantartások és javítások miatti üzemszünetét.

A harmadik kérdőjel a magyar–horvát határ túloldalán jelentkezik: alkalmas-e az Adria a maximális kapacitásának megfelelő, folyamatos üzemre? Eddig e téren nem bizonyított a vezeték.

Az MSZKSZ-nél van a kulcs

Magyarország kőolaj- és olajtermékkészleteinek tárolása a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) feladata. A szövetség (honlapja szerint) 2025. december 31-i állapot szerint mintegy 655,4 ezer tonna kőolajjal rendelkezik, ez az ország 20-22 napi felhasználására elég. Azért nem 90 napival, mert a készlet további része azonnal piacra küldhető benzinben és gázolajban áll. Gázolajból 513,1 ezer tonnát, benzinből 255,8 ezer tonnát őriz, és van 12,8 ezer tonna kerozinja is. Ez így együtt még több is az előírt 90 napnál: 96 napra elég.