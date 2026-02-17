Pont mikor tetőfokára hág a botrány, amiért Ukrajna leállította a közép-európai szállításokat a Barátság kőolajvezetéken, a Kyiv Independent azt adta hírül: Ukrajna panaszt tett Németországnál az ott az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt és fogvatartott Szerhij Kuznyecov volt ukrán tiszt jogainak megsértése miatt.

Északi Áramlat – valami történt ott a mélyben, az ukránok szerint ők nem voltak ott, de győzött az igazság, és még jogszerű is / Fotó: AFP

A „Barátság” állása: az ukrán blokkolás miatt Robert Fico szlovák kormányfő panaszt tett az épp Pozsonyba látogató amerikai külügyminiszternek, aki Budapestre érkezve ugyanezt hallja, miközben Horvátországot felszólították, hogy saját vezetékeivel segítsen be.

Ukrán reakciókat kerestünk a dagadó botrányra a helyi sajtóban, ehelyett akadtunk a Kuznyecovról szóló cikkre, és első látásra világos volt, hogy a két ügy összefügg.

Az Északi Áramlat felrobbantása az európai energiaválság és a kontinens versenyképtelenségét fokozó energiadrágulás szimbolikus kezdőpontja. A terrormerénylettel kapcsolatban

az ukrán hivatalos álláspont egyrészről az, hogy nem is ők voltak,

másrészt, akárki volt, jól tette, semmi baj ezzel. A kijevi cikk ezt részletesen kifejti.

Emellett hosszan taglalja, milyen méltánytalanul és jogellenesen bánnak a németek a fogva tartott Kuznyecovval, aki a gázvezetékek 2022. nyári felrobbantásakor a felderítéssel, diverziós műveletekkel és különleges akciókkal foglalkozó ukrán Speciális Műveleti Erők parancsnokságánál szolgált kapitányi rendfokozatban, ahonnan 2023. végén leszerelt.

Nagyon szeretem Ukrajnát, és büszke vagyok rá, hogy tisztként szolgálhattam a fegyveres erőknél

–idézi Kuznyecovot a kijevi lap, amely most adja hírül: Ukrajna ombudsmanja február elején dokumentumcsomagot adott át a volt tiszt jogainak megsértéséről egy Ukrajnába látogató német parlamenti delegációnak.

Megsértik a gyanúsított jogait – áldozatot és hőst csinálnak a megvádoltból

A szinte teljes elszigeltségben tartott Kuznyecov jogait Dmitro Lubinec ombudsman és az ukrán ügyvédek aggályai szerint a következőképp sértették meg a németek:

korlátozott mobiltelefon-használat,

vegán étrendjének figyelmen kívül hagyása,

kevés szabad levegőn töltött idő

és téli lábbeli hiánya.

Az ilyen körülmények potenciálisan a kínzás egyik formájának tekinthetők, ami ellentétes a nemzetközi emberi jogi normákkal

– mondta Lubinec.