Megkínozzák a németek az Északi Áramlat felrobbantóját – panaszt tettek az ukránok, a háttér a Barátság-botrány
Pont mikor tetőfokára hág a botrány, amiért Ukrajna leállította a közép-európai szállításokat a Barátság kőolajvezetéken, a Kyiv Independent azt adta hírül: Ukrajna panaszt tett Németországnál az ott az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt és fogvatartott Szerhij Kuznyecov volt ukrán tiszt jogainak megsértése miatt.
A „Barátság” állása: az ukrán blokkolás miatt Robert Fico szlovák kormányfő panaszt tett az épp Pozsonyba látogató amerikai külügyminiszternek, aki Budapestre érkezve ugyanezt hallja, miközben Horvátországot felszólították, hogy saját vezetékeivel segítsen be.
Ukrán reakciókat kerestünk a dagadó botrányra a helyi sajtóban, ehelyett akadtunk a Kuznyecovról szóló cikkre, és első látásra világos volt, hogy a két ügy összefügg.
Az Északi Áramlat felrobbantása az európai energiaválság és a kontinens versenyképtelenségét fokozó energiadrágulás szimbolikus kezdőpontja. A terrormerénylettel kapcsolatban
- az ukrán hivatalos álláspont egyrészről az, hogy nem is ők voltak,
- másrészt, akárki volt, jól tette, semmi baj ezzel. A kijevi cikk ezt részletesen kifejti.
Emellett hosszan taglalja, milyen méltánytalanul és jogellenesen bánnak a németek a fogva tartott Kuznyecovval, aki a gázvezetékek 2022. nyári felrobbantásakor a felderítéssel, diverziós műveletekkel és különleges akciókkal foglalkozó ukrán Speciális Műveleti Erők parancsnokságánál szolgált kapitányi rendfokozatban, ahonnan 2023. végén leszerelt.
Nagyon szeretem Ukrajnát, és büszke vagyok rá, hogy tisztként szolgálhattam a fegyveres erőknél
–idézi Kuznyecovot a kijevi lap, amely most adja hírül: Ukrajna ombudsmanja február elején dokumentumcsomagot adott át a volt tiszt jogainak megsértéséről egy Ukrajnába látogató német parlamenti delegációnak.
Megsértik a gyanúsított jogait – áldozatot és hőst csinálnak a megvádoltból
A szinte teljes elszigeltségben tartott Kuznyecov jogait Dmitro Lubinec ombudsman és az ukrán ügyvédek aggályai szerint a következőképp sértették meg a németek:
- korlátozott mobiltelefon-használat,
- vegán étrendjének figyelmen kívül hagyása,
- kevés szabad levegőn töltött idő
- és téli lábbeli hiánya.
Az ilyen körülmények potenciálisan a kínzás egyik formájának tekinthetők, ami ellentétes a nemzetközi emberi jogi normákkal
– mondta Lubinec.
Magyarországon jól emlékezhetünk az Ilaria Salist megkínzó magyar börtönviszonyokról szóló olaszországi és európai sajtókampányra, aminek az lett az eredménye, hogy a Budapesten elkövetett durva utcai erőszakkal vádolt Salist az Európai Parlament képviselőjének választották, és így mentesült a jogkövetkezmények alól.
Joggal adódik a kérdés, ha Ukrajnát – amint Brüsszelben tervezik – gyorsítottan felveszik az Európai Unióba, és Kuznyecov mellett is kampány indul, a végén odaülhet Salis és a szintén mentelmi joga mentesítette Magyar Péter mellé a strasbourgi széksorokba? A lap fejtegetése ugyanolyan hőssé avatja, mint Salisszal tették: ki nem mondva, ha megtette, amivel vádolták, akkor azért, ha meg nem – és mindketten tagadták –, akkor a méltánytalanságért, amit az igazságért elszenvedtek.
Az eljárás talán nem húzódik a következő EP-választásig, persze ki tudja. A nyomozás a lap szerint várhatóan hat hónapig tart, és addigra a bíróságnak elegendő anyag állhat rendelkezésére annak eldöntéséhez, hogy Kuznyecov előzetes letartóztatásban maradjon-e. A tárgyalás áprilisban vagy májusban kezdődhet, az első meghallgatások nyár végére várhatók – ha egyáltalán eljut addig az ügy az ukrán nyomás alá helyezett német igazságszolgáltatásban.
Orosz vezetéket kiiktatni igazságos – ezt állítják, ha nem is hozzák szóba a Barátságot
Ukrajna szabályszegéseihez miképpen állnak az európai vezetők, ezt már tapasztaltuk: az igazság érdekében bármit. A Barátság szállításainak ukrán leállításait eddig simán elnézték, ha súlyosan érintik is uniós tagállamok energiabiztonságát.
A most kirobbant és dagadó botrány azonban a jelen lévő amerikai külügyminiszter, Marco Rubio két szeme előtt zajlik.
Ha azonban a nem is Ukrajna területén lévő, az orosz gáz Nyugat-Európába szállítására épített Északi Áramlat lerombolása igazságos volt, akkor még inkább az, amit a Barátsággal tesznek. A cikk ezt hangoztatja az Északi Áramlattal kapcsolatban.
Kijev nyomást helyez Németországra: álljatok le
Miközben Ukrajna és Kuznyecov tagadja, hogy közük volt a robbantáshoz, a lap már azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán foglalkozik ezzel az európai igazságszolgáltatás.
Németország az egyetlen ország, amely továbbra is vizsgálja a robbanásokat, a szomszédos Dánia és Svédország 2024-ben lezárta saját nyomozását anélkül, hogy bárkit felelősségre vont volna – fejtegetik. (Szerk.: ez egy elképesztően cinikus érvelés, ami azt tükrözi, az ukránok tudatában vannak, hogy az unalomig hangoztatott jogállami mércét az EU a tagjelölt Ukrajnával szemben nem alkalmazza.)
A németek „lebeszélésére” egyébként az ukrán lap hoz egy olyan érvet, ami a német politikát érzékeny pontján piszkálja meg. Az ügy – amelyet Oroszországgal szimpatizáló politikusok is tematizálnak – belpolitikai kérdéssé válhat Németországban – írják.
Az AfD vezetője, Alice Weidel kijelentette: ha pártja választást nyer, követelni fogják, hogy Kijev térítse meg az Északi Áramlat vezetékeiben keletkezett kárt, valamint az Ukrajnának nyújtott támogatás költségeit. „A Kuznyecov-ügyben hozott bírósági ítélet kulcsfontosságú érvvé válhat a német társadalom számára” – idézik Ilja Novikovot, a Kuznyecovot védő ügyvédármádia tagját.
A lap azt is fejtegeti, hogy ha Ukrajnára hárítanák a felelősséget a robbantásért, előfordulhatna, hogy kártérítést kellene fizetniük, és idekeverik a befagyasztott orosz vagyon németek számára szintén nagyon érzékeny ügyét is.
Szegény Kuznyecov csak peches, különben se mi csináltuk, habár „indokolt és igazságos”
Részletesen kitérnek szegény Kuznyecov pechjére is, akit augusztusban, családi olaszországi nyaralása során tartóztatták le egy Berlin által kiadott európai elfogatóparancs alapján, majd november végén kiadták Németországnak. Egész másképp járt egy másik ukrán gyanúsított, Volodimir Zsuravljev, akit nem az olaszok, hanem a lengyelek fogtak el.
Fordulópontot jelentett – írja a kijevi lap –, amikor egy lengyel bíróság októberben megtagadta Zsuravljev kiadatását Németországnak. A bíró szerint ha a robbantást Ukrajna védelmében és Oroszország kritikus infrastruktúrája ellen hajtották végre, az nem minősül bűncselekménynek.
A cselekményt „indokoltnak és igazságosnak” nevezte.
Kuznyecov védelme egyébként – emeli ki a lap – két eltérő stratégiát követ: míg német ügyvédei azt hangsúlyozzák, hogy érintettsége nem bizonyított, az ukrán ügyvédek a vezetékek megrongálásának jogszerűségét védik, függetlenül attól, ki követte el.
„Semmi közünk hozzá” – mondta Volodimir Zelenszkij elnök 2023-ban az Északi Áramlat ukrán felrobbantását feltételező jelentésekről. „(A beszámolók) csak az Oroszországi Föderáció malmára hajtják a vizet.”