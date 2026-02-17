Előkerült az amerikai pénzügyi védernyő, máris száguld a magyar állampapír

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatásának köszönhetjük, sőt: a befektetői árazás azt mutatja, hogy a piac stabilizáló tényezőként értelmezi az amerikai–magyar pénzügyi együttműködésről szóló üzeneteket. Ahogy előkerült ismét a Magyarországnak nyújtandó amerikai pénzügyi védernyő ügye, száguldásba fogtak a magyar állampapírok, pedig a háttérben ott fortyog a Barátság-botrány miatt feszültté vált magyar–ukrán ügye.

Csökkent a hozam a magyar kötvénypiacon - közben Szijjártó Péter külügyminiszter elárulta az igazságot a pénzügyi védőernyővel kapcsolatban / Fotó: Soós Lajos

A magyar dollárkötvények a feltörekvő piacok legjobban teljesítői voltak, a helyi tízéves államkötvényhozamok pedig 2024 óta a legalacsonyabb szintre estek, miután az Egyesült Államok ismételten támogatási ígéretet tett.

Mit üzen a kötvénypiac?

A kötvények árfolyamának emelkedése és a hozamok csökkenése – leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a piac olcsóbban hajlandó finanszírozni a magyar államot, mert a kockázati felár mérséklődését árazza. Ez a mechanizmus önmagában is ellentmond annak a narratívának, amely szerint Magyarország rövid távon finanszírozási kényszerhelyzetbe kerülhetne.

Politikai háttér: elővigyázatossági együttműködés

A háttérben az a politikai üzenet áll, amely már tavaly ősszel is megjelent. Orbán Viktor még a novemberi Trump-csúcs találkozón bejelentette, hogy egyfajta pénzügyi védőernyőt várhatunk Amerikától. Erről posztolt most Facebook-oldalán Szijjártó Péter egy videót, amelyben szó szerint így fogalmazott Rubio külügyminiszter hétfői budapesti látogatásáról és találkozóiról:

Abban maradtunk novemberben, hogy a miniszterelnök és az elnök úr, felhatalmazást adott arra, hogy egyeztessünk egy pénzügyi együttműködés konkrét formáiról, erről szólt a felhatalmazás, ezt a mai napon a külügyminiszter a sajtótájékoztatón meg is erősítette. Tehát mindazok, akik eddig azokat az álhíreket cirkuláltatták itt a nyilvánosságban, hogy nincs is ilyen, meg az amerikaiak erről nem is tudnak, hát arról most kiderült, hogy szemenszedett hazugság, az amerikai külügyminiszter maga mondta, hogy egy pénzügy együttműködés lehetséges konkrét formáiról egyeztetések zajlanak, és ezek folytatódnak is.

Hangsúlyozta, hogy: „Ez egy olyan együttműködés, amire akkor lehet szükség, hogy ha mondjuk a Magyarországgal szembeni nyomásgyakorlás elérne egy olyan szintet , ami a jelenleginél erőteljesebb.”