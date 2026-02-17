Pakson már a betont öntik – Szijjártó Péter elárulta: ez nem csak egy építési szakasz, különös jelentősége van

Szijjártó Péter a TEOL-nak adott interjújában kiemelte: az első beton öntése egy mérföldkő.

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a paksi betonozásról nyilatkozott / Fotó: Soós Lajos

Szijjártó: az ország áramigényének 70 százaléka lesz biztosítva

A külügyminiszter kifejtette: Paks II. két dologra garancia. Egyrészt Magyarország energiaellátásának biztonságát hosszú távon Paks II. tudja garantálni, másrészt a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartása is csak erre alapozva lehetséges. Ha a két új blokk elkészül, akkor Magyarország áramigényének 70 százalékát a paksi energiatermelés ki tudja elégíteni.

A nemzetközi energiapiacoktól való függőségünk soha nem látott alacsony szintre csökken, így nagymértékben függetlenedni tudunk a nemzetközi energiapiacon alkalmanként tapasztalható észszerűtlen árváltozások hatásaitól is.

Az első beton öntése egy mérföldkő, amellyel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a magyar energiaszuverenitást teljes egészében megvalósítsuk.

Zajlanak a munkálatok, 23 méter mélyen betonoznak

A lapnak Szijjártó elárulta, hogy a paksi helyszínen most hatalmas munkák zajlanak. Az első betonöntés azt jelenti, hogy innentől kezdve ez már nemcsak gyakorlatilag, hanem jogilag is egy építés alatt álló atomerőműnek minősül.

Az első beton 23 méter mélyen van a földfelszín alatt. Érdekesség, hogy ehhez képest majd végül egy 69 méter magas épület fog állni a föld felett, ez érzékelteti a munkavégzés volumenét.

Az első fázisban, az alaplemez készítése során huszonötezer köbméter betont öntenek ki. Ezzel 2027 januárjában végeznek.

Január 30-án szintén az ötös blokknál, a nukleáris szigeten kívüli területnek a talajszilárdítása is megkezdődött. Ott huszonhétezer cölöp kerül a földbe, amik biztosítják, hogy az atomerőművi blokk stabilan álljon.

Mindezek mellett még februárban megkezdjük a leendő hatos blokk építménye alatt is a talaj kitermelését, tehát rövidesen az ötös és a hatos blokk kivitelezése egyszerre zajlik. Február másodikán elindítottuk a szimulátorközpont építését is.

Immár egy felbolydult méhkasnak nézhet ki fölülről az építési terület: teherautók, kamionok jönnek-mennek, daruk, markológépek mozognak, munkások dolgoznak, most végre él a telephely – mondta a külügyminiszter.