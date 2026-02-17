Deviza
Kreml: Ukrajna blokkolja az orosz olajat – Magyarország energiabiztonsága forog kockán

Vállalati szinten folynak a tárgyalások a megoldásról a magyarországi olajszállítások ügyében. Moszkva szerint Ukrajna zsarolást alkalmaz Magyarországgal szemben.
VG/MTI
2026.02.17, 15:38
Frissítve: 2026.02.17, 16:16

Vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatban az ukrán intézkedések miatt felmerült problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Moszkvában újságíróknak.

Barátság kőolajvezeték, Százhalombatta orosz-ukrán háború
Kreml: Ukrajna blokkolja az orosz olajat – Magyarország energiabiztonsága forog kockán / Fotó: AFP

„Természetesen ezek olyan kérdések, amelyeket vállalati szinten vitatnak meg azok a cégek, amelyek biztosítják a szállítást, és amelyeknek szerződéses kötelezettségeik vannak” – mondta.

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen

– nyilatkozott a Kreml szóvivője a vonatkozó kérdésre válaszolva.

Az orosz–amerikai–ukrán tárgyalások kedden Genfben kezdődő újabb fordulójával kapcsolatban Peszkov kijelentette, hogy ezzel kapcsolatban aligha lehet még a nap folyamán érdemi hírekre számítani, mert az eszmecsere szerdán is folytatódik, és nem sajtónyilvános.

A Barátság kőolajvezetéken keresztül január 27. óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába. Az oroszok szerint a technikai feltételek már helyreálltak az ukrán szakaszon. 

Ha a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását.

Az olaj a politikai zsarolás tárgyává vált

Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap úgy értékelte a helyzetet, hogy az olajszállítások késleltetése politikai nyomásgyakorlás része, amelynek célja Magyarország Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontjának megváltoztatása. Szerinte az olaj politikai zsarolás tárgyává vált Magyarország EU-tagsággal kapcsolatos ukrajnai ellenállása miatt.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egyetértett Fico értékelésével: „Másképp nem lehet értelmezni” – nyilatkozta a RIA Novosztyi kérdésére válaszolva. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter korábban szintén Ukrajnát vádolta a tranzit blokkolásával, szerinte ezzel politikai nehézségeket akarnak okozni a magyar kormánynak.

