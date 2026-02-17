Nap végére visszakapaszkodott a BUX, ma is erős volt a forint

A BUX délutánra összeszedte magát, s a pesti parkett vezető indexe 124 900 pont közelében zárt, közel fél százalékos pluszban. Kissé felül teljesítve a német DAX indexet. A forint továbbra is erős szinteken mozog.

Halovány nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: nyomás alatt a tech szektor

A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett. A széles piacot leképező S&P 500 index szűk 1 százalékot csúszott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő fél százalékos mínusz mutatott kedden délután.

A dollár erősödött az angol fonttal szemben

a gyenge brit foglalkoztatási adatok után.

Jól teljesítenek a magyar dollár papírok a kötvénypiacon.

Pesti parkett: csak a Mol ragadt mínuszban

Az OTP 39 280 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.