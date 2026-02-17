Nap végére visszakapaszkodott a BUX, ma is erős volt a forint
A BUX délutánra összeszedte magát, s a pesti parkett vezető indexe 124 900 pont közelében zárt, közel fél százalékos pluszban. Kissé felül teljesítve a német DAX indexet. A forint továbbra is erős szinteken mozog.
Amerika: nyomás alatt a tech szektor
A technológiai fókuszú Nasdaq Composite bő 1 százalékot esett. A széles piacot leképező S&P 500 index szűk 1 százalékot csúszott, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag bő fél százalékos mínusz mutatott kedden délután.
A dollár erősödött az angol fonttal szemben
a gyenge brit foglalkoztatási adatok után.
Jól teljesítenek a magyar dollár papírok a kötvénypiacon.
Pesti parkett: csak a Mol ragadt mínuszban
Az OTP 39 280 forinton zárt, bő 1 százalékos pluszban.
A Mol 3 529 forintig csúszott, ami majd 2 százalékos mínusz.
A Richter 11 660 forinton zárt, minimális pluszban,
A Magyar Telekom 1 966 forintig jutott, ami közel háromnegyed százalékos emelkedés.
A 4iG-t délelőtt még adták, nap végére azonban közel 3 százalékos pluszba kapaszkodott.
Erős szinteken a forint
Hétfőn letörte az euró-forint árfolyama a 378,50-es támasz szintet, mely így ismét ellenállást jelent rövid távon. Meghatározó támasz a 375-376-os tartományban húzódik, az RSI indikátor változatlanul enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben. Érdemes figyelni az MACD indikátorra, egy
nagyobb zöld gyertya esetén vételi jelzést kaphatunk.
Kedden délelőtt az euró-forint 377,50 közelébe szúrt le, majd délután 378,7-ig szúrt fel. Tőzsdezáráskor 378,50 közelében mozgott. Majd 378,10 közelében, vagyis a hétfőn letört támasz (ellenállás) alatt zárt.