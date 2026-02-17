Csak kapkodják a fejüket a befektetők, olyan bakugrásokat csinál az építőipari papír

Múlt héten még egy igazgatósági tag lemondásával , s megismételt könyvvizsgálói jelentéssel borzolta a kedélyeket az Épduferr. Ehhez képest, ma egy olyan napon tépték többször is a kispapírt, amikor csúnyán beadták a Molt, s a jobb formában lévő blue chipek is csak az irányt keresték. Az építőipari kispapír spekulatív befektetés.

Látványos oldalazás, spekulatív befektetés

Reggel és délben a BÉT-nyertesek listáját vezette a kispapír, 4-5 százalékos pluszban, közel 20 milliós forgalommal, ám délelőtt és délután is 2-3 százalékos mínuszba csúszott a részvény. Az összkép látványos oldalazás a 10 forint és 11,5 forint közti sávban. Ami

közel 15 százalékos amplitudó a BÉT Xtend piacán.

Ráadásul a délelőtti felhúzásra esett a forgalom java. Úgy tűnik, a 10 forintos lélektani határon rendre megjelennek a vásárlók.

Tágabb horizonton azt látjuk, hogy tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután

az ukrajnai újjáépítési spekulációk izzították be a hazai kispapír-spekulációt.

Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanást, de hamar kifulladtak a vásárlók.

Némi joggal gondolják a fórumozó kisbefektetők, hogy akár technikai alapon is bőven lehetnek még betöltendő rések, vagyis a 10 forintos szint simán eleshet.