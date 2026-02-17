Csak kapkodják a fejüket a befektetők, olyan bakugrásokat csinál az építőipari papír
Múlt héten még egy igazgatósági tag lemondásával , s megismételt könyvvizsgálói jelentéssel borzolta a kedélyeket az Épduferr. Ehhez képest, ma egy olyan napon tépték többször is a kispapírt, amikor csúnyán beadták a Molt, s a jobb formában lévő blue chipek is csak az irányt keresték. Az építőipari kispapír spekulatív befektetés.
Látványos oldalazás, spekulatív befektetés
Reggel és délben a BÉT-nyertesek listáját vezette a kispapír, 4-5 százalékos pluszban, közel 20 milliós forgalommal, ám délelőtt és délután is 2-3 százalékos mínuszba csúszott a részvény. Az összkép látványos oldalazás a 10 forint és 11,5 forint közti sávban. Ami
közel 15 százalékos amplitudó a BÉT Xtend piacán.
Ráadásul a délelőtti felhúzásra esett a forgalom java. Úgy tűnik, a 10 forintos lélektani határon rendre megjelennek a vásárlók.
Tágabb horizonton azt látjuk, hogy tavaly augusztus végén még 25 forint közelében járt a kurzus, ahová a nyár közepi 5 forint alatti szintekről szúrt fel meredeken a jegyzés. Miután
az ukrajnai újjáépítési spekulációk izzították be a hazai kispapír-spekulációt.
Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja. Az Épduferr is jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. Majd az elmúlt hónapokban lecsorgást láthattunk, január elején volt ugyan egy kisebb felpattanást, de hamar kifulladtak a vásárlók.
Némi joggal gondolják a fórumozó kisbefektetők, hogy akár technikai alapon is bőven lehetnek még betöltendő rések, vagyis a 10 forintos szint simán eleshet.
Közgyűlésre készülnek
Múlt héten közölte a társaság, hogy rendkívüli közgyűlést tart március 16-án. A dunaújvárosi építőipari kispapír részvényesei a 2022-es beszámolóról és a megismételt könyvvizsgálói jelentésről szavazhatnak. A rendkívüli közgyűlés előzménye, hogy a társaság korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette: tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.