Hozzányúl a magyar Lidl a nyitvatartáshoz, mutatjuk, kik azok a vásárlók, akinek érdemes figyelniük

Változtat nyitvatartási idején az egyik legnagyobb magyarországi Lidl áruház. A Budapesten, a XIX. kerület forgalmas részén, a 1191 Budapest, Báthory utca 6. alá bejegyzett áruház február 19-től kezdődően a hét hat napján a megszokottakhoz képest korábbi nyitvatartási idővel fogadja a vásárlókat. A változásról az Origo egyik olvasójára hivatkozva ír, aki képet is közölt az újdonságról, de az új nyitvatartási rend már a Google térképszolgáltatásában is elérhető.

Változtat nyitvatartási idején az egyik budapesti Lidl áruház / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez lesz hamarosan az egyik kispesti Lidl áruházban

Az említett Lidl áruház február 19-től a korábbi 7 óra helyett már 6 óra 30 perctől kezdődően lehet vásárolni Budapest alighanem egyik legforgalmasabb és legnagyobb Lidl áruházában Kispesten. Fontos viszont, hogy ez a bővített, korábbi kezdést jelentő nyitvatartási idő csak a hét első hat napjára vonatkozik, azaz a diszkontáruházban hétfőtől szombatig lehet 6 óra 30 perctől kezdődően vásárolni. A hét utolsó napján, vasárnap, a nyitvatartás kezdete változatlanul az eddig megszokott 7 óra marad.

Érdemes megemlíteni, hogy a magyarországi Lidl áruházak nyitvatartási ideje alapvetően hasonló egymáshoz, de korántsem egységes, azok között lehetnek eltérések. Ezeket a vállalat honlapján érdemes ellenőrizni.

Rohamot indított Magyarországon a Lidl, újabb boltot nyit: most egy 12 ezres kisvárosban, Kőszegen nyitnak új boltot – írtuk a napokban a Világgazdaság oldalán.

A lap arról is ír, hogy információi szerint hamarosan újabb áruháza nyílik a vállalatnak Kispesten, közel az említett áruházhoz. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy egyes, a közösségi médiában megjelenő vásárlói értékelések szerint a Báthory utcában működő áruház néha zsúfolttá válik, a vásárlói rohamok miatt ezért indokolt lenne a közelben akár még egy Lidl áruház megnyitása.

