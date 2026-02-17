Brüsszel az osztrák fegyverkezéshez menekülési záradékot rendelt, innentől már mindegy, ha költekezel
Az Európai Tanács négy évre aktiválta az osztrák kormány számára a nemzeti menekülési záradékot, amely lehetővé teszi, hogy az ország a GDP 1,5 százalékáig növelje védelmi kiadásait anélkül, hogy megsértené az uniós fiskális szabályokat.
A közlemény szerint a rugalmasság mértéke legfeljebb a GDP 1,5 százaléka lehet, és négyéves időszakra szól. Brüsszel célja e kiskapu kinyitásával egyértelmű:
Ausztria így fokozni tudja védelmi kiadásait anélkül, hogy az államadósság fenntarthatósága veszélybe kerülne.
Ennek ellenére egy fontos korlátot még fenntartanak; a kedvezmény kizárólag a védelmi többletkiadásokra vonatkozik. Minden más költségvetési tétel esetében Bécsnek továbbra is maradéktalanul be kell tartania a megreformált uniós gazdaságirányítási keretrendszer szabályait.
A folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás kezelése is kötelező marad, feltéve, hogy a rugalmasságot valóban a honvédelmi költések növelésére használják.
Államadóssági kiskapu, de nem csak az osztrákoknak
A nemzeti menekülési záradék olyan eszköz, amely kivételes, az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső körülmények esetén ideiglenes eltérést enged a fiskális szabályoktól. Ennek célja kettős:
- mozgásteret adni válsághelyzetben;
- miközben az államadósság fenntarthatósága nem sérül.
Az EU az utóbbi időszakban a fokozódó geopolitikai feszültségekre hivatkozva alkalmazza ezt az eszközt.
Az európai biztonsági környezet romlása, valamint a kontinens védelmi iparának megerősítése iránti igény indokolja a kiadások növelését.
Ausztria nincs egyedül. További 16 tagállam – Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Görögország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia – szintén megkapta a jóváhagyást a záradék aktiválására.
Semleges, de nem tétlen: Ausztria óvatos védelmi modernizációba kezdett
Bécs a hidegháború óta először értelmezi újra a nemzeti biztonság fogalmát: a 2024-ben elfogadott stratégia Oroszországot egyértelmű fenyegetésként határozza meg, a hadsereg pedig többéves, fokozatos modernizáción megy át. Bár a lakosság továbbra is elutasítja a NATO-csatlakozást, Ausztria növeli a védelmi kiadásokat, és magas exportaránnyal működő hadiipara mellett külföldről is kénytelen fegyvereket beszerezni.