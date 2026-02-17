Brüsszel az osztrák fegyverkezéshez menekülési záradékot rendelt, innentől már mindegy, ha költekezel

Az Európai Tanács négy évre aktiválta az osztrák kormány számára a nemzeti menekülési záradékot, amely lehetővé teszi, hogy az ország a GDP 1,5 százalékáig növelje védelmi kiadásait anélkül, hogy megsértené az uniós fiskális szabályokat.

A geopolitikai feszültségek miatt Brüsszel rendkívüli fiskális rugalmasságot biztosít az osztrák kormánynak / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A közlemény szerint a rugalmasság mértéke legfeljebb a GDP 1,5 százaléka lehet, és négyéves időszakra szól. Brüsszel célja e kiskapu kinyitásával egyértelmű:

Ausztria így fokozni tudja védelmi kiadásait anélkül, hogy az államadósság fenntarthatósága veszélybe kerülne.

Ennek ellenére egy fontos korlátot még fenntartanak; a kedvezmény kizárólag a védelmi többletkiadásokra vonatkozik. Minden más költségvetési tétel esetében Bécsnek továbbra is maradéktalanul be kell tartania a megreformált uniós gazdaságirányítási keretrendszer szabályait.

A folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás kezelése is kötelező marad, feltéve, hogy a rugalmasságot valóban a honvédelmi költések növelésére használják.

Államadóssági kiskapu, de nem csak az osztrákoknak

A nemzeti menekülési záradék olyan eszköz, amely kivételes, az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső körülmények esetén ideiglenes eltérést enged a fiskális szabályoktól. Ennek célja kettős:

mozgásteret adni válsághelyzetben;

miközben az államadósság fenntarthatósága nem sérül.

Az EU az utóbbi időszakban a fokozódó geopolitikai feszültségekre hivatkozva alkalmazza ezt az eszközt.

Az európai biztonsági környezet romlása, valamint a kontinens védelmi iparának megerősítése iránti igény indokolja a kiadások növelését.

Ausztria nincs egyedül. További 16 tagállam – Belgium, Bulgária, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Görögország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia és Szlovénia – szintén megkapta a jóváhagyást a záradék aktiválására.