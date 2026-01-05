Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,27 -0,01% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,9 -0,02% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,27 -0,01% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,9 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 958,16 +0,83% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 978 +1,28% OTP35 450 +0,99% RICHTER9 940 +0,75% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 070,48 +0,48% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 520,33 +1,75% BUX111 958,16 +0,83% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 978 +1,28% OTP35 450 +0,99% RICHTER9 940 +0,75% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 070,48 +0,48% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 520,33 +1,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Venezuela
elnök
nyilatkozat

Kiadta első nyilatkozatát a világnak Venezuela új elnöke: rögtön kemény üzenetet küldött Trumpnak - Maduro tervét viszi tovább

Javulhatnak a nemzetközi kapcsolatok - legalábbis a nyilatkozat szerint.
2026.01.05, 06:17
Frissítve: 2026.01.05, 06:36

Venezuela újra megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Hazánk külső fenyegetések nélkül, tisztelet és nemzetközi együttműködés környezetben szeretne élni. Úgy gondoljuk, hogy a globális békét először az egyes nemzeteken belüli béke garantálásával építik fel.

Venezuela
Venezuela: az új elnök kiadta első nyilatkozatát

Az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tisztelettudó nemzetközi kapcsolatok felé való elmozdulást helyezzük előtérbe, amely a szuverén egyenlőség és a be nem av Ezek az elvek irányítják diplomáciánkat a világ többi részével - írja a Facebookon. 

Felhívjuk az amerikai kormányt, hogy működjön együtt velünk a közös fejlődés felé orientált együttműködés napirendjén a nemzetközi jog keretében a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében.

Donald Trump elnök, népeink és térségünk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút. Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és most egész Venezuela üzenete. Ez az a Venezuela, amiben hiszek, és ennek szenteltem az életemet. Egy Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összejöhet. Venezuelának joga van a békéhez, a fejlődéshez, a szuverenitáshoz és a jövőhöz.

Máris megvan Maduro utódja: kinevezték, ő Venezuela új elnöke 

Megszületett a döntés, a világnak ideje megismerkednie Delcy Rodríguezzel. Venezuela új elnöke rendkívül kényes időszakban veszi át Maduro helyét.
Egészen pontosan az történt, hogy a venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek. A bukott vezetőt egy brooklyni börtönben tartják fogva a feleségével együtt, akiket amerikai katonai műveletben fogtak el Caracasban, helyi idő szerint szombaton hajnalban.

A dél-amerikai ország Egyesült Államokban vád alá helyezett vezetőjét szombaton átszállították New Yorkba. Videófelvételek tanúsága szerint helikopterrel érkezett a Hudson folyó partján működő leszállóhelyre, ahonnan komoly biztosítás mellett a Metropolitan Detention Centerbe vitték, Brooklyn városrészbe.

A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet

  • az állam működésének,
  • a kormányzásnak
  • és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”.
    A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy

Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek haladéktalanul kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu