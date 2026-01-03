Rendkívüli: az éjjel megtámadták a világ legnagyobb olajhatalmát, súlyos légi csapás érte a fővárosát – ha Amerika volt, akkor bekövetkezett a legrosszabb

Robbanások rázták meg Caracast és Venezuela más részeit az Egyesült Államokkal fokozódó feszültségek közepette – erről a rendkívüli hírről számolt be a dél-amerikai ország médiája szombatra virradóan.

Venezuela: rendkívüli, az éjjel megtámadták a világ legnagyobb olajhatalmát / Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters gyors tudósítása szerint repülőgépek zúgása és hangos zajok hallatszottak a venezuelai főváros, Caracas felett, illetve füstoszlop emelkedett fel szombat kora reggel. Eközben a venezuelai főváros déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramkimaradások voltak.

A zavargások oka és pontos helyszíne egyelőre nem tisztázott.

A közösségi médiában terjedő videókon több robbanás is látható Caracas-szerte. A Reuters egyelőre nem tudta hitelesíteni a felvételeket.

🚨 URGENTE 🇻🇪🇺🇸

Helicópteros de Estados Unidos bombardearon el complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela.



LE LLEGÓ EL FINAL AL NARCO RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO

pic.twitter.com/Xcksrx57Rn — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) January 3, 2026

Venezuela: rendkívüli, az éjjel megtámadták, súlyos légi csapás érte a fővárosát

Az El Confidencial helyi média beszámolója szerint szombaton, venezuelai idő szerint hajnali két órakor több robbanás rázta meg Caracast. Repülőgépek és helikopterek köröznek az egész főváros felett.

Azok a területek, ahonnan robbanásokat jelentettek, kivétel nélkül a kormány katonai és biztonsági infrastruktúrájához köthető helyszínek.

Három hatalmas dörrenés hallatszott a Generalísimo Francisco de Miranda légibázis felől, torkolattüzekkel kísérve, amelyek rövid időre megvilágították a környéket.

A venezuelai légvédelemhez közel álló forrás szerint a becsapódások a Karib-tengeren állomásozó amerikai hadihajókról indított Tomahawk rakéták találatainak tűnnek,

ugyanakkor az amerikai érintettséget egyelőre nem erősítették meg.

Azonban tény, hogy ezek a robbanások alig néhány nappal egy olyan amerikai légi csapás után történtek, amely egy kormányhoz köthető fontos létesítményt ért Maracaibóban: ez volt az első amerikai szárazföldi támadás Venezuelában.

Washington részéről egyelőre nem érkezett megerősítés vagy reakció a szombati eseményekkel kapcsolatban.

A hírek szerint a Fuerte Tiuna komplexumra is csapást mértek. Ez Caracas és egyben Venezuela legnagyobb katonai bázisa, a Venezuelai Fegyveres Erők főhadiszállása. A város déli részén található központ

honvédségi alakulatoknak,

kormányzati hivataloknak,

katonai akadémiáknak

és a személyzet lakónegyedeinek

ad otthont. A bázis központi szerepet tölt be Venezuela katonai és politikai hatalmi struktúrájában és gyakran vált gyújtóponttá puccsok, tüntetések, valamint politikai feszültségek idején.