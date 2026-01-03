Deviza
Venezuela
támadás
robbanás
olaj
Amerika
légicsapás

Rendkívüli: az éjjel megtámadták a világ legnagyobb olajhatalmát, súlyos légi csapás érte a fővárosát – ha Amerika volt, akkor bekövetkezett a legrosszabb

Egyelőre teljes a bizonytalanság a történtek hátteréről. Egy biztos: Venezuela több kormányzati létesítményét robbanások rázták meg szombat hajnalban. Washington egyelőre nem szólalt meg, de a dél-amerikai ország vezetése igen, szerintük Amerika megtámadta őket.
Hecker Flórián
2026.01.03, 08:35
Frissítve: 2026.01.03, 11:10

Robbanások rázták meg Caracast és Venezuela más részeit az Egyesült Államokkal fokozódó feszültségek közepette – erről a rendkívüli hírről számolt be a dél-amerikai ország médiája szombatra virradóan.

Venezuela, 211th Anniversary of the Declaration of Independence of Venezuela
Venezuela: rendkívüli, az éjjel megtámadták a világ legnagyobb olajhatalmát / Fotó: Anadolu via AFP

A Reuters gyors tudósítása szerint repülőgépek zúgása és hangos zajok hallatszottak a venezuelai főváros, Caracas felett, illetve füstoszlop emelkedett fel szombat kora reggel. Eközben a venezuelai főváros déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramkimaradások voltak.

A zavargások oka és pontos helyszíne egyelőre nem tisztázott.

A közösségi médiában terjedő videókon több robbanás is látható Caracas-szerte. A Reuters egyelőre nem tudta hitelesíteni a felvételeket.

 

Venezuela: rendkívüli, az éjjel megtámadták, súlyos légi csapás érte a fővárosát

Az El Confidencial helyi média beszámolója szerint szombaton, venezuelai idő szerint hajnali két órakor több robbanás rázta meg Caracast. Repülőgépek és helikopterek köröznek az egész főváros felett.

Azok a területek, ahonnan robbanásokat jelentettek, kivétel nélkül a kormány katonai és biztonsági infrastruktúrájához köthető helyszínek.

Három hatalmas dörrenés hallatszott a Generalísimo Francisco de Miranda légibázis felől, torkolattüzekkel kísérve, amelyek rövid időre megvilágították a környéket.

A venezuelai légvédelemhez közel álló forrás szerint a becsapódások a Karib-tengeren állomásozó amerikai hadihajókról indított Tomahawk rakéták találatainak tűnnek, 

ugyanakkor az amerikai érintettséget egyelőre nem erősítették meg.

Azonban tény, hogy ezek a robbanások alig néhány nappal egy olyan amerikai légi csapás után történtek, amely egy kormányhoz köthető fontos létesítményt ért Maracaibóban: ez volt az első amerikai szárazföldi támadás Venezuelában.

Washington részéről egyelőre nem érkezett megerősítés vagy reakció a szombati eseményekkel kapcsolatban.

A hírek szerint a Fuerte Tiuna komplexumra is csapást mértek. Ez Caracas és egyben Venezuela legnagyobb katonai bázisa, a Venezuelai Fegyveres Erők főhadiszállása. A város déli részén található központ 

  • honvédségi alakulatoknak,
  • kormányzati hivataloknak,
  • katonai akadémiáknak
  • és a személyzet lakónegyedeinek

ad otthont. A bázis központi szerepet tölt be Venezuela katonai és politikai hatalmi struktúrájában és gyakran vált gyújtóponttá puccsok, tüntetések, valamint politikai feszültségek idején.

Az X-re kitett, hangsúlyozottan nem hitelesített videókon az látszik, hogy helikopterekről is zajlott a támadás.

 

A venezuelai kormány közben azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy ő támadott meg több polgári és katonai létesítményt.

A vád szerint Amerika megpróbálja „megkaparintani Venezuela stratégiai erőforrásait, különösen kőolaját és ásványkincseit, megkísérelve erőszakkal megtörni a nemzet politikai függetlenségét”. A közlemény szerint a kormány elutasítja, megtagadja és elítéli Amerika katonai agresszióját.

A nyilatkozat hozzáteszi, hogy az ilyen agresszió veszélyezteti a nemzetközi békét és stabilitást, különösen Latin-Amerikában és a Karib-térségben, valamint súlyosan veszélyezteti emberek millióinak életét.

Kiderült belőle az is, hogy Nicolás Maduro rendkívüli állapotot hirdetett 

a lakosság jogainak védelme, a köztársasági intézmények teljes körű működése, valamint a fegyveres harcra való azonnali átállás érdekében. „Az egész országnak mozgósítania kell magát, hogy legyőzzük ezt az imperialista agressziót” – zárul a venezuelai vezetés nyilatkozata.

Miért fontos Venezuela?

Venezuela kulcsfontosságú, a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik.

Becslések szerint ez eléri a 303 milliárd hordót.

Ráadásul Venezuela éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal ellátott, amelyik az amerikai finomítók kedvence. Ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.

Pénteken még úgy tűnt, enyhül a két ország viszonya. „Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében” – jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke a VTV venezuelai állami televíziónak adott interjújában.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint száz halálos áldozatuk van.

Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet. Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.

