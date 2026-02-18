Deviza
autópálya
díjemelés
főút
útdíjrendszer

Hivatalos bejelentés: így változik az útdíjrendszer Magyarországon, eltérő ára lesz az egyes főutaknak – jön a 400 ezer forintos bírság, de a gazdák jól járnak

Átalakul a hazai díjszabás logikája, és a főutak között is különbséget tesz a szabályozás. 2027-től differenciált útdíjrendszer lesz: a gyorsforgalmi úthálózattal párhuzamos főutak drágábbá válhatnak, miközben szigorodnak a tranzitszabályok. A bírság akár 400 ezer forint is lehet, ugyanakkor a mezőgazdasági szereplők bővülő kedvezményekre számíthatnak.
VG/MTI
2026.02.18, 18:52
Frissítve: 2026.02.18, 19:29

Jelentősen átalakul az útdíjrendszer: a főutak esetében differenciált díjszabás lép életbe. 2027. január 1-jétől a gyorsforgalmi úthálózattal párhuzamos főutak használatáért magasabb díjat kell fizetni, míg azok a főutak, amelyek nem válthatók ki autópályával vagy autóúttal, alacsonyabb díjszinten maradnak. Az útdíjrendszer módosításának célja, hogy a tranzitforgalom inkább a gyorsforgalmi utakat vegye igénybe.

Így változik az útdíjrendszer Magyarországon, eltérő ára lesz az egyes főutaknak
Így változik az útdíjrendszer Magyarországon, eltérő áruk lesz az egyes főutaknak / Fotó: Barat Roland / Shutterstock

Az átalakított útdíjrendszer egyik fő eleme, hogy a nemzetközi és belföldi átmenő forgalmat a gyorsforgalmi hálózat irányába terelje. Ezzel csökkenhet a településeken áthaladó főutak nehézgépjármű-terhelése, mérséklődhet a zaj- és környezeti terhelés, valamint javulhat a közlekedésbiztonság. A szabályozás így egyszerre közlekedéspolitikai és településvédelmi célokat szolgál.

Az útdíjrendszer szigorúbb ellenőrzési és szankcionálási elemeket is tartalmaz. 

A gyorsforgalmi úthálózat elkerülésével, településeken keresztül haladó szabályszegő tranzitforgalom esetén a bírság összege 400 ezer forintra emelkedik. 

Az ellenőrzések intenzívebbé válnak, a hatóságok határozottabban lépnek fel a díjfizetési és útvonalhasználati szabályok megsértőivel szemben.

Ugyanakkor az útdíjrendszer több könnyítést is bevezet a jogkövető hazai fuvarozók számára. Kivezetik a teherforgalmi intézkedésekhez kapcsolódó előéleti pontokat, megszűnnek a korlátozásokhoz kötődő büntetőpontok, és 60 perces türelmi idő lép életbe hibás tengelyszám-beállítás esetén. Emellett meghosszabbítják a viszonylati jegyek érvényességi idejét, ami csökkenti az adminisztratív terheket.

Jól járnak a gazdák

A mezőgazdasági termelők számára szintén változik az útdíjrendszer: bővül az útdíjkedvezmények köre. A saját eszközzel szállító gazdák továbbra is teljes mentességet élveznek, miközben a kedvezmény kiterjed többek között 

  • a gabonafélék, 
  • élőállat, 
  • tej, 
  • konzervipari alapanyagok 
  • és egyes takarmányok szállítására is. 

A kedvezmény – az üres fuvarok kivételével – a fuvarozók bevonásával történő szállítás esetén is alkalmazható lesz.

Az átalakított útdíjrendszer így egyszerre tereli a forgalmat a gyorsforgalmi utakra, csökkenti a településeken áthaladó kamionforgalmat, és javítja a hazai fuvarozók versenyképességét. Az új szabályok 2027 elején lépnek hatályba.

