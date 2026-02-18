Veszik a vállalatot, mint a cukrot, Magyarország és a régió sem marad ki

Bár a felvásárlási piac sokat várt Donald Trump üzletbarát politikájától, az áprilisban elindított vámháború szinte befagyasztotta a piacot, ami csak az év második felére kezdett el olvadni. A globális M&A-ügyletek összértéke az elmúlt négy évet tekintve 2025-ben első alkalommal haladta meg a 4000 milliárd dollárt: az előző évi 3170 milliárd dollárról 2025-ben közel 4600 milliárd dollárra nőtt az LSEG (London Stock Exchange Group) adatai szerint. A globális M&A-ügyletek száma eközben enyhén emelkedett: a 2024-es 52 057-ről 53 366-ra nőtt a tavalyi évben.

A felvásárlási piac jó évet zárt tavaly, és az élénkülés idén is folytatódhat / Fotó: DC Studio / Shutterstock

A vevők diktáltak tavaly a felvásárlási piacon

Mindez Sahin-Tóth Balázs, az A&O Shearman Budapest M&A-praxisának vezető ügyvédje szerint azt eredményezte, hogy inkább vevői piac alakult ki, így az eladók sokszor kénytelenek voltak olyan feltételeket elfogadni, amelyek korábban nem voltak jellemzők. Ilyenek például a felvásárolt cég eredményéhez kötött kifizetések (earn-out) vagy más fizetési feltételek, halasztott kifizetések vagy épp az alacsonyabb ár. Összességében azonban a globális tranzakciós piac élénkült a protekcionista lépések ellenére, pedig a magántőkeszektor aktivitása sem bizonyult erősnek, sem eladói, sem vevői oldalon.

A magántőke tranzakciókat nehezítik a továbbra is magas kamatok vagy épp a cégérték meghatározásának nehézsége a vámok okozta bizonytalanság miatt.

A versenyjogi gyakorlat ugyanakkor segítette a tranzakciókat az elmúlt évben, ez a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tevékenységén is észlelhető, így például a telekom szektorban olyan ügyleteket is engedélyeztek, ami korábban talán nehezebben ment volna át. Emögött a nemzeti bajnokok megerősítésének vágya is állhat, ugyanakkor a versenyjogi lazítás Mario Draghi jelentéséből is levezethető.

A szakember szerint világszerte a mesterséges intelligencia és a védelmi ipar vezette a tranzakciós kedvet, aminek fontos példája a Czechoslovak Group (CSG) nemrégi bevezetése az amszterdami tőzsdére, ami minden idők legnagyobb hadiipari IPO-ja volt.

Nemcsak a tőke be-, de a kiáramlását is szabályoznák

A felvásárlási piac szempontjából a kifektetések kérdése is kulcsfontosságú, amit egyre inkább a küldő országok is szabályoznak. Kínában ez már régóta bevett gyakorlat és az Egyesült Államok részéről is vannak erre utaló lépések. Kőmíves Attila, az A&O Shearman Budapest uniós és versenyjogi praxisának vezető ügyvédje szerint az Európai Unióban is felmerült a kifektetések szabályozása, ám az uniós döntéshozatal sebességét ismerve ez nem a közeljövőben fog bekövetkezni.