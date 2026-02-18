Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 438,05 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 689,01 +0,3% BUX127 438,05 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 689,01 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
blue chipek
tőzsde
BUX

Minden blue chip pluszban zárt, tovább szárnyalt a BUX

Visszatértek a vevők a pesti parkettre, és lendületes emelkedéssel zárult a kereskedés. A BUX több mint kétszázalékos pluszban fejezte be a napot, miután mind a négy vezető részvény erősödni tudott. A befektetői hangulat egyértelműen pozitív maradt a zárásig.
Ballagó Dániel
2026.02.18, 18:05
Frissítve: 2026.02.18, 18:23

Folytatódott a kedvező hangulat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a vezető részvények kivétel nélkül emelkedéssel zárták a kereskedést. A befektetői optimizmus ezúttal is kitartott, így a hazai részvénypiac érdemi pluszban fejezte be a napot.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Minden blue chip pluszban zárt, tovább szárnyalt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 2,33 százalékos emelkedéssel 127 820,56 ponton zárt, miközben a teljes napi forgalom 24,756 milliárd forint volt. A mutató ezzel látványosan erősödni tudott, az emelkedést pedig az adta meg igazán, hogy mind a négy blue chip pluszban fejezte be a kereskedést.

  • A legnagyobb súlyú papír, az OTP 3,19 százalékos pluszban, 40 450 forinton fejezte be a kereskedést, ami érdemben hozzájárult az index emelkedéséhez. Ezzel a bankpapír ismét a 40 ezer forintos szint felett stabilizálódott.
  • A Mol is erősödni tudott: 1,07 százalékos emelkedés után 3576 forinton zárt.
  • A Richter 1,29 százalékkal került feljebb, így 11 820 forinton fejezte be a napot,
  • míg a Magyar Telekom 1,02 százalékos pluszban, 1990 forinton zárt.

A mai kereskedés képe egyértelműen azt mutatta, hogy a befektetők ismét hajlandók voltak kockázatot vállalni a hazai piacon. Az, hogy mind a négy meghatározó blue chip emelkedéssel zárt, erős technikai és hangulati támaszt adhat a következő napokra is, amennyiben a nemzetközi piacokon sem romlik a befektetői klíma.

A kispapírok sem unatkoztak

A piaci hangulat ma nem csak a blue chipeknél volt érzékelhető: bizonyos kispapírok is látványos kilengéseket produkáltak, ami arra utal, hogy a befektetők továbbra is aktívan keresik a hozamokat még volatilis környezetben is. Az építőipari papírok esetében például a nap folyamán nagy amplitúdójú mozgások voltak, miközben a főbb részvények iránya még bizonytalan volt, ami a spekulatív kereskedés élénkülésére utal a kisebb kapitalizációjú szegmensben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.