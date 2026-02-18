Folytatódott a kedvező hangulat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a vezető részvények kivétel nélkül emelkedéssel zárták a kereskedést. A befektetői optimizmus ezúttal is kitartott, így a hazai részvénypiac érdemi pluszban fejezte be a napot.

Minden blue chip pluszban zárt, tovább szárnyalt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 2,33 százalékos emelkedéssel 127 820,56 ponton zárt, miközben a teljes napi forgalom 24,756 milliárd forint volt. A mutató ezzel látványosan erősödni tudott, az emelkedést pedig az adta meg igazán, hogy mind a négy blue chip pluszban fejezte be a kereskedést.

A legnagyobb súlyú papír, az OTP 3,19 százalékos pluszban, 40 450 forinton fejezte be a kereskedést, ami érdemben hozzájárult az index emelkedéséhez. Ezzel a bankpapír ismét a 40 ezer forintos szint felett stabilizálódott.

A Mol is erősödni tudott: 1,07 százalékos emelkedés után 3576 forinton zárt.

A Richter 1,29 százalékkal került feljebb, így 11 820 forinton fejezte be a napot,

míg a Magyar Telekom 1,02 százalékos pluszban, 1990 forinton zárt.

A mai kereskedés képe egyértelműen azt mutatta, hogy a befektetők ismét hajlandók voltak kockázatot vállalni a hazai piacon. Az, hogy mind a négy meghatározó blue chip emelkedéssel zárt, erős technikai és hangulati támaszt adhat a következő napokra is, amennyiben a nemzetközi piacokon sem romlik a befektetői klíma.

A kispapírok sem unatkoztak

A piaci hangulat ma nem csak a blue chipeknél volt érzékelhető: bizonyos kispapírok is látványos kilengéseket produkáltak, ami arra utal, hogy a befektetők továbbra is aktívan keresik a hozamokat még volatilis környezetben is. Az építőipari papírok esetében például a nap folyamán nagy amplitúdójú mozgások voltak, miközben a főbb részvények iránya még bizonytalan volt, ami a spekulatív kereskedés élénkülésére utal a kisebb kapitalizációjú szegmensben.