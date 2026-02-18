Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,72 -0,29% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,28 -0,25% PLN/HUF89,77 -0,19% RON/HUF74,29 -0,18% CZK/HUF15,62 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 365,29 -0,36% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,1 +0,34% BUX127 365,29 -0,36% MTELEKOM1 988 -0,1% MOL3 556 -0,56% OTP40 200 -0,62% RICHTER11 830 +0,08% OPUS539 -0,19% ANY7 560 -1,06% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 071,52 +0,43% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 690,1 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politikai nyomásgyakorlás
Németország
Elon Musk
Választás 2026
adatvédelem
Twitter
Brüsszel

Ilyen nincs: döntött a német bíróság a magyar választásról, Elon Musknak ki kell adnia az adatokat a kampányról – hatalmas a pánik Nyugat-Európában

Az EU digitális törvénye most élesben vizsgázik. A német bíróság kimondta: az X nem tagadhatja meg az adatátadást a magyar választási kockázatok vizsgálatához.
VG
2026.02.18, 18:10

Egy berlini bíróság csütörtökön arra kötelezte az X közösségimédia-platformot, hogy adja ki a magyar választással kapcsolatos adatait „kutatóknak”. A döntés közvetlenül az uniós digitális szabályok betartását kéri számon a platformon.

Hamburg,,Germany,-,Jul,24,,2023:,The,X,New,Twitter magyar választások
A magyar választásokra hivatkozva Berlin jogi támadást indított az X-szel szemben, ennek pedig brutális következményei lehetnek az európai szólásszabadságra / Fotó: Hadrian / Shutterstock

A berlini bíróság kedden kötelezte az Elon Musk tulajdonában lévő X-et, hogy adjon át adatokat a közelgő magyar országgyűlési választással kapcsolatban. A döntés a Democracy Reporting International (DRI) nevű jogvédő szervezet keresete nyomán született.

A szervezet azért fordult bírósághoz, mert az X 2025 novemberében elutasította adatigénylésüket. 

A kutatók célja annak vizsgálata, hogyan kezeli a platform a „választási befolyásolási kampányokat” és a „dezinformációs kockázatokat”.

Az ügy központi eleme az Európai Unió digitális szabályozása, a Digital Services Act, amely kötelezi a nagy online platformokat arra, hogy külső kutatók számára hozzáférést biztosítsanak bizonyos adatokhoz. A szabály célja annak ellenőrizhetősége, hogyan kezelik a platformok a rendszerszintű kockázatokat – például a választási beavatkozást.

A berlini nyomásgyakorlás egy korábbi, brüsszeli lépést követ, amikor az Európai Bizottság 2025 decemberében 40 millió eurós bírságot szabott ki az X-re – egy összesen 120 millió eurós büntetési csomag részeként –, mivel a platform állítólag megsértette az adatszolgáltatási kötelezettségét.

Az online tér nem lehet fekete doboz

– fogalmazott Michael Meyer-Resende, a DRI ügyvezető igazgatója a Politicónak.

Éles politikai helyzet a magyar választások előtt

Az áprilisi választások közeledtével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem csupán Orbán Viktor és Magyar Péter fog összecsapni: ez egy komoly politikai próbatétel lesz a Nyugat számára is. A kampány így egy jelentős nemzetközi dimenziót is kapott.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio hétfőn Budapesten találkozott Orbánnal, miközben az amerikai elnök, Donald Trump már korábban támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Ezzel szemben a választás Brüsszel számára is érzékeny ügy, mivel a jelenlegi magyar kormány nem hajtott térdet olyan kérdésekben, mint

  • Ukrajna uniós tagsága és fegyveres támogatása;
  • az orosz és az európai gazdaság teljes szétválasztása;
  • vagy a kontinens mezőgazdaságának a tönkretétele olyan megállapodásokon keresztül, mint a Mercosur.

A mostani döntés azért is figyelemre méltó, mert tavaly a DRI egy hasonló pert elveszített egy berlini bíróságon a német választásokkal kapcsolatos adatok ügyében.

A friss ítélet így precedenst teremthet az európai szervezetek és a kontinensen működő közösségi médiaplatformok számára, és biztosíthatná Brüsszel számára, hogy keményen lépjen fel a vele szemben álló hangok ellen. Tekintettel arra, hogy az unió vezetői folyamatosan a szabad véleménynyilvánítást támogató platformok betiltásán dolgoznak, ez katasztrofális következményekkel járhat a szólásszabadságra a blokkon belül.

Ez a fegyver pedig várhatóan nemcsak a magyar választások idején lesz bevetve, hanem akár Franciaországban vagy Németországban is, ahol olyan politikai erők, mint az AfD vagy a Nemzeti Tömörülés, egyre nagyobb támogatásra tesznek szert az EU-párti csoportokkal szemben.

Sokan kitiltanák az X-et Európából, de minimum keményebb fellépést várnak Elon Musk közösségi oldala ellen

Egy közvélemény-kutatás kimutatta, hogy egyre erősebb a társadalmi nyomás a nagy technológiai cégekkel szembeni szigorúbb fellépésre. Öt nagy uniós tagállam lakosságának csaknem fele támogatná az X közösségimédia-platform betiltását, ha az továbbra sem tesz eleget a brüsszeli előírásoknak. A közösségi oldal nemrég kapott gigabüntetést az Európai Bizottságtól.

 

Világrend

Világrend
818 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu