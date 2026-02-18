Ilyen nincs: döntött a német bíróság a magyar választásról, Elon Musknak ki kell adnia az adatokat a kampányról – hatalmas a pánik Nyugat-Európában

Egy berlini bíróság csütörtökön arra kötelezte az X közösségimédia-platformot, hogy adja ki a magyar választással kapcsolatos adatait „kutatóknak”. A döntés közvetlenül az uniós digitális szabályok betartását kéri számon a platformon.

A magyar választásokra hivatkozva Berlin jogi támadást indított az X-szel szemben, ennek pedig brutális következményei lehetnek az európai szólásszabadságra / Fotó: Hadrian / Shutterstock

A berlini bíróság kedden kötelezte az Elon Musk tulajdonában lévő X-et, hogy adjon át adatokat a közelgő magyar országgyűlési választással kapcsolatban. A döntés a Democracy Reporting International (DRI) nevű jogvédő szervezet keresete nyomán született.

A szervezet azért fordult bírósághoz, mert az X 2025 novemberében elutasította adatigénylésüket.

A kutatók célja annak vizsgálata, hogyan kezeli a platform a „választási befolyásolási kampányokat” és a „dezinformációs kockázatokat”.

Az ügy központi eleme az Európai Unió digitális szabályozása, a Digital Services Act, amely kötelezi a nagy online platformokat arra, hogy külső kutatók számára hozzáférést biztosítsanak bizonyos adatokhoz. A szabály célja annak ellenőrizhetősége, hogyan kezelik a platformok a rendszerszintű kockázatokat – például a választási beavatkozást.

A berlini nyomásgyakorlás egy korábbi, brüsszeli lépést követ, amikor az Európai Bizottság 2025 decemberében 40 millió eurós bírságot szabott ki az X-re – egy összesen 120 millió eurós büntetési csomag részeként –, mivel a platform állítólag megsértette az adatszolgáltatási kötelezettségét.

Az online tér nem lehet fekete doboz

– fogalmazott Michael Meyer-Resende, a DRI ügyvezető igazgatója a Politicónak.

Éles politikai helyzet a magyar választások előtt

Az áprilisi választások közeledtével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem csupán Orbán Viktor és Magyar Péter fog összecsapni: ez egy komoly politikai próbatétel lesz a Nyugat számára is. A kampány így egy jelentős nemzetközi dimenziót is kapott.

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio hétfőn Budapesten találkozott Orbánnal, miközben az amerikai elnök, Donald Trump már korábban támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Ezzel szemben a választás Brüsszel számára is érzékeny ügy, mivel a jelenlegi magyar kormány nem hajtott térdet olyan kérdésekben, mint

Ukrajna uniós tagsága és fegyveres támogatása;

az orosz és az európai gazdaság teljes szétválasztása;

vagy a kontinens mezőgazdaságának a tönkretétele olyan megállapodásokon keresztül, mint a Mercosur.

A mostani döntés azért is figyelemre méltó, mert tavaly a DRI egy hasonló pert elveszített egy berlini bíróságon a német választásokkal kapcsolatos adatok ügyében.

A friss ítélet így precedenst teremthet az európai szervezetek és a kontinensen működő közösségi médiaplatformok számára, és biztosíthatná Brüsszel számára, hogy keményen lépjen fel a vele szemben álló hangok ellen. Tekintettel arra, hogy az unió vezetői folyamatosan a szabad véleménynyilvánítást támogató platformok betiltásán dolgoznak, ez katasztrofális következményekkel járhat a szólásszabadságra a blokkon belül.