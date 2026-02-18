Ilyen nincs: döntött a német bíróság a magyar választásról, Elon Musknak ki kell adnia az adatokat a kampányról – hatalmas a pánik Nyugat-Európában
Egy berlini bíróság csütörtökön arra kötelezte az X közösségimédia-platformot, hogy adja ki a magyar választással kapcsolatos adatait „kutatóknak”. A döntés közvetlenül az uniós digitális szabályok betartását kéri számon a platformon.
A berlini bíróság kedden kötelezte az Elon Musk tulajdonában lévő X-et, hogy adjon át adatokat a közelgő magyar országgyűlési választással kapcsolatban. A döntés a Democracy Reporting International (DRI) nevű jogvédő szervezet keresete nyomán született.
A szervezet azért fordult bírósághoz, mert az X 2025 novemberében elutasította adatigénylésüket.
A kutatók célja annak vizsgálata, hogyan kezeli a platform a „választási befolyásolási kampányokat” és a „dezinformációs kockázatokat”.
Az ügy központi eleme az Európai Unió digitális szabályozása, a Digital Services Act, amely kötelezi a nagy online platformokat arra, hogy külső kutatók számára hozzáférést biztosítsanak bizonyos adatokhoz. A szabály célja annak ellenőrizhetősége, hogyan kezelik a platformok a rendszerszintű kockázatokat – például a választási beavatkozást.
A berlini nyomásgyakorlás egy korábbi, brüsszeli lépést követ, amikor az Európai Bizottság 2025 decemberében 40 millió eurós bírságot szabott ki az X-re – egy összesen 120 millió eurós büntetési csomag részeként –, mivel a platform állítólag megsértette az adatszolgáltatási kötelezettségét.
Az online tér nem lehet fekete doboz
– fogalmazott Michael Meyer-Resende, a DRI ügyvezető igazgatója a Politicónak.
Éles politikai helyzet a magyar választások előtt
Az áprilisi választások közeledtével egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem csupán Orbán Viktor és Magyar Péter fog összecsapni: ez egy komoly politikai próbatétel lesz a Nyugat számára is. A kampány így egy jelentős nemzetközi dimenziót is kapott.
Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio hétfőn Budapesten találkozott Orbánnal, miközben az amerikai elnök, Donald Trump már korábban támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.
Ezzel szemben a választás Brüsszel számára is érzékeny ügy, mivel a jelenlegi magyar kormány nem hajtott térdet olyan kérdésekben, mint
- Ukrajna uniós tagsága és fegyveres támogatása;
- az orosz és az európai gazdaság teljes szétválasztása;
- vagy a kontinens mezőgazdaságának a tönkretétele olyan megállapodásokon keresztül, mint a Mercosur.
A mostani döntés azért is figyelemre méltó, mert tavaly a DRI egy hasonló pert elveszített egy berlini bíróságon a német választásokkal kapcsolatos adatok ügyében.
A friss ítélet így precedenst teremthet az európai szervezetek és a kontinensen működő közösségi médiaplatformok számára, és biztosíthatná Brüsszel számára, hogy keményen lépjen fel a vele szemben álló hangok ellen. Tekintettel arra, hogy az unió vezetői folyamatosan a szabad véleménynyilvánítást támogató platformok betiltásán dolgoznak, ez katasztrofális következményekkel járhat a szólásszabadságra a blokkon belül.
Ez a fegyver pedig várhatóan nemcsak a magyar választások idején lesz bevetve, hanem akár Franciaországban vagy Németországban is, ahol olyan politikai erők, mint az AfD vagy a Nemzeti Tömörülés, egyre nagyobb támogatásra tesznek szert az EU-párti csoportokkal szemben.
Sokan kitiltanák az X-et Európából, de minimum keményebb fellépést várnak Elon Musk közösségi oldala ellen
Egy közvélemény-kutatás kimutatta, hogy egyre erősebb a társadalmi nyomás a nagy technológiai cégekkel szembeni szigorúbb fellépésre. Öt nagy uniós tagállam lakosságának csaknem fele támogatná az X közösségimédia-platform betiltását, ha az továbbra sem tesz eleget a brüsszeli előírásoknak. A közösségi oldal nemrég kapott gigabüntetést az Európai Bizottságtól.