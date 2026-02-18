Deviza
Útdíjemelés: váratlan fordulat történt, Lázár János minisztériuma azonnali hatállyal megszakítja a tárgyalásokat – „Megdöbbentő, elfogadhatatlan”

Váratlan döntést jelentett be az Építési és Közlekedési Minisztérium az útdíjrendszer átalakításáról zajló egyeztetések kapcsán. Az útdíjemelés körüli tárgyalásokat azonnali hatállyal megszakították egy kiszivárgott hangfelvétel miatt. A tárca szerint a bizalom megrendült, ugyanakkor a kormány továbbra is a hazai vállalkozások érdekeit kívánja képviselni.
2026.02.18, 18:28
Frissítve: 2026.02.18, 19:26

„Az elmúlt időszakban több egyeztetést folytattunk a szakmai és logisztikai érdekképviseleti szervezetekkel az útdíjrendszer átalakításáról. Megdöbbentő és elfogadhatatlan, hogy egy zárt körű tárgyalásról illetéktelen hangfelvétel készült. Ez aláássa a bizalmat és a korrekt együttműködés alapját. Az egyeztetéseket ilyen körülmények között nem folytatjuk tovább” – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szerdán az MTI-vel. Az útdíjemelésről szóló hangfelvétel Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelent meg, amiben titokban rögzítették a miniszter szavait.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelték, a kormány azonban ennek ellenére továbbra is a hazai vállalkozások oldalán áll, ennek megfelelően továbbra is következetesen képviseli a magyar gazdaság, a helyi lakosság és a hazai logisztikai szektor szereplőinek érdekeit.

A kormány olyan szabályozási környezetet kíván kialakítani, hogy megvédje a magyar gazdaság érdekeit, támogassa a hazai vállalkozásokat, és csökkentse a településeket terhelő áthaladó kamionforgalmat egyaránt.

Hozzátették, a cél egyértelmű: 

a magyar vállalkozók versenyképességének erősítése mellett biztosítani kell, hogy a helyi lakosok kevesebb nehézgépjármű-forgalmat szenvedjenek el, különösen a településeken áthaladó főutak mentén.

Az útdíj mértékéről azt írták, hogy 2026. március 1-jétől – a 2026. január 1-jétől már hatályba lépett, inflációkövető növekedésen túl – nem emelkedik tovább a főúti szakaszok útdíja. Ezzel összefüggésben azonban 2027. január 1-jétől differenciálásra kerül a főutak díjszintje, és ezt követően a gyorsforgalmi úthálózattal párhuzamos főutak eltérő útdíjjal lesznek igénybe vehetők, mint a gyorsforgalmi utakkal nem kiváltható főutak. A differenciált díjszabás célja, hogy 

  • a tranzitforgalom inkább a gyorsforgalmi hálózatot használja, 
  • és ne terhelje indokolatlanul a településeken áthaladó főutakat.

A magyar gazdák támogatásával összefüggésben hangsúlyozták, jelentősen bővül a mezőgazdasági termékek útdíjkedvezménye. A saját eszközzel szállító mezőgazdasági termelők továbbra is teljes díjkedvezményben részesülnek, azonban a díjtermékek köre jelentős mértékben bővül a gabonafélék, élő állat, tej, konzervipari alapanyagok és egyes takarmányfajták esetén. A kedvezmény ellenőrizhető módon – az üres fuvarok kivételével – kiterjesztésre kerül a fuvarozók igénybevételével történő szállításra is.

Hozzátették, a magyar érdek az első. 

A kormány olyan szabályozási környezetet alakít ki, amely egyszerre védi a magyar gazdaság szereplőit és a helyi közösségek életminőségét. Cél a kevesebb indokolatlan kamionforgalom a településeken, erősebb magyar vállalkozások és biztonságosabb, nyugodtabb lakókörnyezet az ország minden részén – tájékoztatott az ÉKM.

