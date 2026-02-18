Kísért a Monsanto: a halálhozó gyomirtót megöröklő Bayer elképesztő összegeket költ a Roundup-perek lezárására
A legrosszabb forgatókönyv szerint már a 30 milliárd dollárt nyaldossa Monsanto rákkeltőnek tartott gyomirtója, a glifozát tartalmú Roundup miatt kifizetett és még kifizetendő kártérítések és jogi költségek együttes összege. Ez azt jelenti, hogy a Monsantót 2018-ban hosszas csatározás után 63 milliárd dollárt felvásároló Bayer számára a terhes örökség gyakorlatilag másfélszeresére növeli a vételárat, mivel a németek nem számoltak az amerikai bíróságok kártérítési gyakorlatával, az Egyesült Államok ugyanis a valóságostól elrugaszkodott kártérítések őshazája.
A Roundup feltételezett, de tudományosan nem igazolt rákkeltő hatására hivatkozva brutális, sok millió dolláros kártérítéseket ítéltek meg szemrebbenés nélkül a bíróságok. Igaz, nem volt egységes a csoportos keresetek megítélése, így előfordultak olyan esetek is, ahol a Monsanto helyébe lépett Bayer „diadalmaskodott”.
A Bayer újabb ajánlatot tett, szerintük ez lesz a végső
Tavaly márciusban egy Georgia államban benyújtott keresetre horrorisztikus, 2,1 milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg, de még ennél is volt húzósabb összeg az első fokú döntéseknél. Másutt viszont megalapozatlanság miatt utasítottak el számos keresetet. A kiemelkedő összegeket itt mutatjuk:
- 2024 – Philadelphia: 2,25 milliárd dollár
- 2025 – Georgia: 2,10 milliárd dollár
- 2025 – Missouri: 611 millió dollár
- 2018 – Kalifornia: 289 millió dollár
Nem is csoda, hogy a megrettent németek több variációt is kidolgoztak, hogy végre lezárhassák a vállalat működésére és megítélésére negatív hatással bíró, több tízezer felperes által indított csoportos pereket. A Bayer kedden végső (?) elhatározásra jutott, és
az eddigieket megfejelve egy 7,25 milliárd dolláros kártérítési csomagot tett le az asztalra, ebből kellene fedezni a folyó ügyek és a jövőbeni megalapozott igények rendezését.
A németek egy 10 milliárd dolláros keretből 2020-ban az ügyek nagy részét elsimították, de a függőben lévőkre és az újabb perekre ebből már nem futotta. A Bayer még tavaly decemberben közölte, hogy 7,8-12,8 milliárd dolláros tartalékot képez a folyamatban lévő ügyekre, kedden pedig kijött egy újabb 7,25 milliárd dolláros legeslegutolsó tétellel.
Az az eddigi közlésekből viszont nem világos, hogy ez egy teljesen friss, megcímkézetlen összeg, vagy a decemberi tartalékolt kerettel is átfedésben van-e. Igaz, ez legfeljebb a részvényeseket izgathatja, akik már szeretnének tisztán látni, mekkora is lesz a végszámla.
A Missouri állambeli St. Louis bíróságára kedden benyújtott egyezségi ajánlat egy az egész országra kiterjedő, hosszú távú kártérítési programról szóló megállapodást tartalmaz, melyet a Bayer legfeljebb 21 éven át finanszírozna, évente meghatározott, de limitált kártérítési összegekkel.
Nem kevés felperes részesülhetne a keretből, hiszen szövetségi és az állami bíróságokon folyó
Roundup-perekben összesen 65 ezer egészségkárosodott ügyfél és örökös követel kártérítést. Ha testvériesen osztanák fel a keretet, akkor 111,5 ezer dollár (36 millió forint) jutna egy károsultra,
de ez nyilvánvalóan csak teoretikus összeg, hiszen minden eset más és más. Többségük azonban hasnyálmirigyrákban szenved(ett) a gyomirtó rendszeres használatának mellékhatásaként. A felperesek nevében tárgyaló ügyvédek szerint a megállapodási javaslat komoly előrelépést jelent.
A kifizetéseket egy többszintű rendszer fogja meghatározni, figyelembe véve a kitettséget, a diagnózis felállításakori életkort és a rák típusát. Eric Holland ügyvéd szerint a felperesek akár 198 ezer dollárt vagy többet is kaphatnak, azaz lehet, hogy ki kell majd még pótolni a keretet.
A megállapodás a perek nagy részét lefedi, de aktiváláshoz bírói jóváhagyásra és meghatározott számú felperes beleegyezésére van szükség. Nem követeli meg ugyanakkor a Bayertől, hogy elismerje a felelősséget vagy a jogsértést, de lehetővé teszi a vállalat számára, hogy visszalépjen a megállapodásból, ha felperesek többsége visszautasítja az egyezséget.
A Bayernél úgy számoltak, hogy a jogi kötelezettségek az idei üzleti évben 5,9 milliárd dolláros kiadással járnak, s ezzel negatívba fordítanák a vállalat cash-flow-ját.
A felelősség kérdése még nyitott, a Bayer a fordulatban reménykedik
A Bayer szerint tanulmányok sora bizonyítja, hogy a Roundup és hatóanyaga, a glifozát felhasználása biztonságos az emberek számára. A vállalat számára a kulcsfontosságú, hogyan dönt a Roundup-perekben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága, amely egy fellebbezés kapcsán áprilisban tárgyalni fogja az ügyet.
Azt az elemét vesézik ki, hogy a károsultak egyáltalán perelhetik-e a Bayert arra hivatkozva, hogy az nem tüntette fel a csomagoláson, miszerint a Roundup növeli a rák kockázatát, hiszen az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) nem talált ilyen kockázatot, emiatt nem is követelhetett meg ilyen figyelmeztetést.
A Bayer azzal érvelt, hogy nem is figyelmeztethetett volna a rákveszélyre, mert a szövetségi törvények megtiltják, hogy az EPA által jóváhagyott minősítéseken túl bármilyen megjegyzést helyezzen el a terméken. Ha igazat ad nekik a legfelsőbb bírói fórum, az fordulatot jelentene az ügyben.
A Bayer részvényesei számára a legfontosabb az ügyek lezárása és a továbblépés, hogy a német konszern végre azzal tudjon foglalkozni, amihez ért. Ennek megfelelően a Bayer árfolyama 7,7 százalékos erősödéssel fogadta a tervezett megállapodás hírét, a kurzus két és fél éves csúcsra ért fel ezzel.