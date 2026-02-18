Kísért a Monsanto: a halálhozó gyomirtót megöröklő Bayer elképesztő összegeket költ a Roundup-perek lezárására

A legrosszabb forgatókönyv szerint már a 30 milliárd dollárt nyaldossa Monsanto rákkeltőnek tartott gyomirtója, a glifozát tartalmú Roundup miatt kifizetett és még kifizetendő kártérítések és jogi költségek együttes összege. Ez azt jelenti, hogy a Monsantót 2018-ban hosszas csatározás után 63 milliárd dollárt felvásároló Bayer számára a terhes örökség gyakorlatilag másfélszeresére növeli a vételárat, mivel a németek nem számoltak az amerikai bíróságok kártérítési gyakorlatával, az Egyesült Államok ugyanis a valóságostól elrugaszkodott kártérítések őshazája.

Bill Anderson, a Bayer elnöke megörökölte a Roundup-pereket, most végső (?) ajánlatot tett az ügyben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Roundup feltételezett, de tudományosan nem igazolt rákkeltő hatására hivatkozva brutális, sok millió dolláros kártérítéseket ítéltek meg szemrebbenés nélkül a bíróságok. Igaz, nem volt egységes a csoportos keresetek megítélése, így előfordultak olyan esetek is, ahol a Monsanto helyébe lépett Bayer „diadalmaskodott”.

A Bayer újabb ajánlatot tett, szerintük ez lesz a végső

Tavaly márciusban egy Georgia államban benyújtott keresetre horrorisztikus, 2,1 milliárd dolláros kártérítést ítéltek meg, de még ennél is volt húzósabb összeg az első fokú döntéseknél. Másutt viszont megalapozatlanság miatt utasítottak el számos keresetet. A kiemelkedő összegeket itt mutatjuk:

2024 – Philadelphia: 2,25 milliárd dollár

2025 – Georgia: 2,10 milliárd dollár

2025 – Missouri: 611 millió dollár

2018 – Kalifornia: 289 millió dollár

Nem is csoda, hogy a megrettent németek több variációt is kidolgoztak, hogy végre lezárhassák a vállalat működésére és megítélésére negatív hatással bíró, több tízezer felperes által indított csoportos pereket. A Bayer kedden végső (?) elhatározásra jutott, és

az eddigieket megfejelve egy 7,25 milliárd dolláros kártérítési csomagot tett le az asztalra, ebből kellene fedezni a folyó ügyek és a jövőbeni megalapozott igények rendezését.

A németek egy 10 milliárd dolláros keretből 2020-ban az ügyek nagy részét elsimították, de a függőben lévőkre és az újabb perekre ebből már nem futotta. A Bayer még tavaly decemberben közölte, hogy 7,8-12,8 milliárd dolláros tartalékot képez a folyamatban lévő ügyekre, kedden pedig kijött egy újabb 7,25 milliárd dolláros legeslegutolsó tétellel.