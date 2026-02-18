Deviza
Borzasztó hatással voltak a fagyok a magyar utakra, éjt nappallá téve folyik a javítás

Az elmúlt hónapok fagyási-olvadási ciklusai komoly károkat okoztak az országos közúthálózaton. A kátyúzás üteme az év első hat hetében közel duplájára nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest, miközben a szakemberek 12 órás műszakokban dolgoznak. A Magyar Közút szerint a tartósabb útfelújítási munkák február második felétől indulhatnak el.
VG
2026.02.18, 18:20
Frissítve: 2026.02.18, 18:29

Az idei tél rendkívüli terhelést rótt a magyar utakra: a csapadékos, változékony és gyakran fagypont körüli időjárás nyomán látványosan megszaporodtak a burkolathibák. A Magyar Közút közlése szerint az év első hat hetében napi szinten közel kétszer annyi úthibát észleltek, mint 2025 azonos időszakában.

A társaság mintegy 31 ezer kilométer országos fő- és mellékút, valamint egyes gyorsforgalmi szakaszok üzemeltetéséért és fenntartásáért felel. A legnagyobb problémát az egymást gyorsan követő fagyási-olvadási ciklusok okozták, melyek különösen kedveznek a kátyúk kialakulásának.

A hálózat állapotának folyamatos ellenőrzését 98 útellenőr végzi, akik rendszeresen bejárják az érintett útszakaszokat, és kategorizálva rögzítik a burkolathibákat. A javítási munkákon országosan 80 mérnökség dolgozik, mintegy 960 szakember bevonásával, heti hét napban, 12 órás műszakokban.

2026 első hat hetében összesen mintegy 3600 tonna aszfaltot használtak fel kátyúzási és egyéb javítási feladatokra. 

A tartósabb megoldást jelentő kézi és gépi burkolatjavítások a technológiailag megfelelő időjárási körülmények beálltával indulhatnak el, amikor a meleg aszfalt is folyamatosan rendelkezésre áll.

A kedvezőbb időjárás nemcsak a hatékonyabb kátyúzást teszi lehetővé, hanem az átfogó felújítási programok elindítását is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint hazai források bevonásával 2026-ban összesen 843 kilométernyi országos közúthálózat felújítását tervezik. A munkálatok fő- és mellékutakat egyaránt érintenek.

A felújítások jellemzően a szükséges mértékű pályaszerkezet-cserét követően két aszfaltréteg cseréjét foglalják magukban, emellett megújulnak a vízelvezető rendszerek, a forgalombiztonsági eszközök, az útburkolati jelek és egyéb úttartozékok is. 

A munkaterületek átadása várhatóan február második felétől, az időjárás függvényében ütemezetten történik.

A kivitelezések idején forgalomkorlátozásokra és ideiglenes terelésekre kell számítani. A közútkezelő a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri, különös tekintettel a munkaterületeken dolgozók és az autósok biztonságára.

