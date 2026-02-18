Százmilliók nézték: pörgő-forgó humanoid robotok viszik el a show-t a kínai állami tv-ben — előny a fegyverkezési versenyben? — videó

A február 16-i tavaszi gálát Kína legnézettebb televíziós műsoraként tartják számon, amely hagyományosan a holdújévi ünnepek fénypontja. A robotok látványos táncai és jelenetei gyorsan elterjedtek az interneten is, ahol a tavalyi fellépésekhez képest sokkal összetettebb mozgásokat – beleértve forgásokat és hátraszaltókat – bemutató videók keltették fel a nemzetközi közvélemény figyelmét.

Kína számos felsőoktatási intézményében hatalmas hagyományuk van a robotikai versenyeknek / Fotó: Liao Pan / China News Service / VCG / Reuters

A négy kínai tech óriás mutatkozott be

A február 16-i gála egyik fő attrakciójaként két tucat humanoid robot végezte el a világ első folyamatos „parkour” jellegű asztalon átugrását, először mutattak be levegőben történő forgást, egylábas ugrásokat, valamint egy többlépéses fal melletti hátraszaltót is.

Ez a technológiailag fejlett bemutató jókora ugrás az előző évi fellépéshez képest, amikor a robotok csupán jelképes, egyszerűbb mozdulatokat végeztek, például kendőket pörgettek a kezükben.

A műsorban négy kínai robotikai vállalat – Unitree, Magiclab, Galbot és Noetix – működött közre, összesen mintegy 100 millió jüan (körülbelül 5,4 milliárd forint) értékben a produkció létrehozásában. Az első robotok humoros jelenetekben léptek fel, majd később más modellek bemutatták harcművészeti rutinjaikat, amelyekben például hátraszaltók és ugrások is szerepeltek.

A bemutató mögött húzódó üzenet többek között technológiai előrelépést és Kína innovációs erőfeszítéseinek demonstrációját is szolgálja – különösen az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny kontextusában

– nyilatkozta Ramesh Srinivasan, az amerikai Kaliforniai Egyetem (UCLA) mesterségesintelligencia-politikai szakértője az Al Jazeera számára.

Ugyanakkor az ilyen fejlesztések kapcsán komoly kérdések is felmerülnek: milyen hatással lesznek az ilyen robotok a munkaerőpiacra, a gazdaságra vagy akár a társadalomra, ha egyre gyakrabban jelennek meg hétköznapi környezetben, kísérletekben és potenciálisan akár katonai alkalmazásokban is?

– fűzte hozzá Srinivasan.

A kínai központi televízió gálája hagyományosan a holdújévi ünnepek kiemelt eseménye, amelyet évente százmilliónál is többen követnek világszerte, így a robotikai bemutatónak széles közönsége volt.

Kína lett az ipari robotok legnagyobb piaca és gyártója

Technológiai hadüzenet és a világ kritikái

Elemzők szerint a látványos robotbemutató egyszerre szolgál technológiai demonstrációként és politikai szimbólumként is, kiemelve Kína gyors fejlődését az emberszerű robotikai rendszerek terén, különösen az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny kontextusában. Szakértők ugyanakkor óvatosak: megjegyzik, hogy bár a robotok lenyűgöző szinkronnal és stabil mozgással rendelkeznek előre programozott jelenetekben, valódi adaptív, önálló döntéshozatalra még nem képesek dinamikus, változó környezetben – ami kulcsfontosságú lenne ipari és gyakorlati felhasználásukhoz.

Az országban már több mint 451 700 intelligens robotikai vállalat van bejegyezve, és a kormány kiemelten kezeli az automatizálást és a mesterségesintelligencia-fejlesztéseket a stratégiai ipari programjaiban.

Tekintettel arra, hogy a robotok egyre nagyobb szerepet kapnak a szórakoztatásban és a technológiai vitákban, a bemutató vitaindító kérdéseket is felvetett arról, milyen gyorsan lehetnek a humanoid robotok a mindennapi életben, illetve a gyártásban is használhatók.