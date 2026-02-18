Új történelmi csúcsra emelkedett a magyar háztartások pénzügyi vagyona: 2025 végére elérte a 118 616,5 milliárd forintot, ami éves alapon 8,8 százalékos növekedés. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint nemcsak a megtakarítások összege nőtt látványosan, hanem a szerkezetk is érdemben átalakult.

Rekorddöntés a magyar megtakarításoknál: 118 ezermilliárd forint felett a lakossági vagyon – de jó helyen van a pénz? / Fotó: Shutterstock

A számok egyértelmű üzenetet hordoznak: a lakosság pénzügyi tudatossága erősödik, ugyanakkor a klasszikus megtakarítási formák dominanciája mérséklődik, és egyre nagyobb teret nyernek a piaci alapú befektetések.

Rekordszintű vagyon – dinamikus növekedés mellett

A pénzügyi eszközök állománya 2025 végére meghaladta a 118,6 ezermilliárd forintot. A növekedés mögött több tényező áll: a jövedelmek emelkedése, az infláció mérséklődése, valamint a kedvező tőkepiaci környezet.

Ugyanakkor a bruttó vagyon bővülésével párhuzamosan a kötelezettségek is jelentősen emelkedtek. A háztartások tartozásállománya 13,1 százalékkal nőtt, megközelítve a 18 820 milliárd forintot. A hitelek volumene 15 790 milliárd forintra emelkedett, ami 13,7 százalékos bővülés.

Mindezek ellenére a nettó pénzügyi vagyon – vagyis a tartozásokkal csökkentett megtakarítás – így is 8 százalékkal gyarapodott, és 2025 végén megközelítette a 99 800 milliárd forintot.

Átalakulóban a lakossági portfólió

A legérdekesebb változás nem pusztán az összeg nagysága, hanem az összetétel átrendeződése:

A bankbetétek állománya 8,7 százalékkal nőtt 2025-ben, és meghaladta a 17 400 milliárd forintot. A betétek túlnyomó része továbbra is lekötés nélküli folyószámlabetét, ami arra utal, hogy a lakosság jelentős része még mindig likvid formában tartja pénzét. Ez biztonságot jelenthet, ugyanakkor alacsony kamatkörnyezetben reálértékvesztéssel is járhat, ezért a megtakarítási számlák és lekötött betétek szerepe felértékelődik, különösen azok számára, akik rövid távon is szeretnék kamatoztatni pénzüket.

A háztartásoknál lévő készpénz mennyisége 4,7 százalékkal nőtt, és 7400 milliárd forint fölé emelkedett. Bár aránya a teljes portfólión belül 6,5 százalékról 6,2 százalékra csökkent, nominálisan továbbra is jelentős összeg parkol kamatozás nélkül.

Az állampapírokat is tartalmazó kötvényállomány 15 551,7 milliárd forinton gyakorlatilag stagnált. A korábbi évek kiemelkedő lakossági kereslete mérséklődött, ami a kamatkörnyezet változásával és az alternatív befektetési lehetőségek erősödésével magyarázható. Ennek következtében a kötvények portfólión belüli aránya 14,3 százalékról 13,1 százalékra csökkent.

A nagy nyertesek: részvények és befektetési alapok

A háztartások által közvetlenül birtokolt tőzsdei részvények állománya közel 35 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 milliárd forintot. A növekedés mögött részben friss befektetések, részben a kedvező piaci árfolyammozgások állhatnak. A részvények súlya a teljes pénzügyi portfólión belül 2,7 százalékról 3,3 százalékra nőtt.

A befektetési jegyek portfóliója bő egyötödével emelkedett, és megközelítette a 16 400 milliárd forintot. Ezzel az év végére a háztartások már több pénzt tartottak befektetési alapokban, mint állampapírban. A befektetési jegyek aránya 12,4 százalékról 13,8 százalékra nőtt, ami a lakossági befektetési kultúra érdemi fejlődését jelzi.

Mit jelent mindez a megtakarítási számlák szempontjából?

A számok alapján egyértelmű, hogy a magyar háztartások pénzügyi vagyona növekszik, de egyre tudatosabb szerkezetben.