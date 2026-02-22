Deviza
Airbnb: globális fizetési fordulat jön a szálláspiacon

Az Airbnb világszerte bevezeti a „Foglalj most, fizess később” konstrukciót, amely több millió szálláshely esetében teszi lehetővé az azonnali fizetés nélküli foglalást. A lépés nem pusztán kényelmi újítás: az Airbnb szerint az amerikai tesztidőszak már mérhetően gyorsította a foglalási dinamikát, így a halasztott fizetés a globális versenyben is új eszközzé válhat.
VG
2026.02.22, 15:45
Frissítve: 2026.02.22, 16:23

Ha valaha próbáltál már családi utazást vagy nagyobb baráti kiruccanást megszervezni, akár az Airbnb-n, ismerős lehet a forgatókönyv: megtaláljátok a tökéletes házat, mindenki rábólint, majd kiderül, hogy azonnal ki kell fizetni egy jelentős összeget – akár a bérleti díj 50 százalékát. A foglalás izgalma ilyenkor gyorsan logisztikai rémálommá alakul: egyeztetés, utalgatás, számolgatás, ki mennyit vállal, mikorra érkezik meg a pénz – írja az Origo.

Az Airbnb-foglalásoknál mostantól nem kell azonnal fizetni, ráérünk akár hónapok múlva / Fotó: maxbelchenko / Shutterstock

Miként a portál megtudta, miután tavaly nyár óta az Egyesült Államokban már széles körben tesztelték, az Airbnb úgy döntött, hogy egyszerűbbé teszi ezt a folyamatot,

és mostantól a teljes platform felhasználói számára, világszerte is kiterjeszti  a „Reserve Now, Pay Later”, magyarul a „Foglalj most, fizess később” konstrukciót.

Mit jelent az Airbnb új konstrukciója?

Azt írják, a lehetőség az Airbnb meglévő rugalmas fizetési megoldásait egészíti ki, amilyen a „Pay Part Now, Part Later” – amelynél a vendégek a foglaláskor csak egy részt fizetnek ki, a fennmaradó összeget pedig a bejelentkezéshez közelebbi időpontban –, valamint az időben elosztott fizetés a Klarna rendszerén keresztül. 

A konstrukció részleteiről, hogy pontosan milyen szállásokra vonatkozik és milyen módon vehető igénybe, a portálon olvashatnak további részleteket.

