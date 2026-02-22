Mennyit ér egy érem? Ebben nagyon veri a téli a nyári olimpiát – Magyarország a kevés kivétel között

A milánói-cortinai téli olimpia záróünnepségével a sport szempontjából lezárulnak a játékok, de pénzügyi értelemben most kezdődik igazán az elszámolási időszak. Az érem ugyanúgy a sportoló nyakába kerül télen és nyáron, de sok esetben a jutalmazás nem egyenlő. A mögötte húzódó jutalmazási rendszer, piaci érték és gazdasági hatás jócskán eltér.

Az olimpia nemcsak sport, hanem egy életre szóló lehetőség / Fotó: KMSP via AFP

Állami jutalmak – van, ahol egyenlőség, máshol rangsorolás

Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol nem tesznek különbséget a téli és a nyári érmek között. A Magyar Olimpiai Bizottság és a kormányzat jelenleg aranyérmenként 55 millió forintot fizet, függetlenül attól, hogy a siker nyári vagy téli játékokon született – írja a Magyar Nemzet oldala.

Nemzetközi szinten ez nem egyértelmű. Szerencsére több nagy sportnemzet szintén azonosan fizet a nyerteseknek, például ilyen az Egyesült Államok és Németország is. Ezzel szemben a legtöbb ázsiai ország különbséget tesz nyári és téli győzelem között. Kazahsztánban, Szingapúrban vagy Hongkongban (Hongkongnak külön Nemzeti Olimpiai Bizottsága van, külön csapatot indít, és az érmeit is külön számolják) a jutalmazás rendszere sokszor kiemelkedően magas pénzösszeget, sőt akár ingatlanjuttatást is jelenthet, különösen a globálisan nagyobb versenynek számító nyári sportágak esetében.

Az országonkénti ösztönzőrendszerek megmutatják, hogy az olimpiai érmek a sportértéken túl nemzeti presztízskérdést is hordoznak – a Hennsler oldalán olvashatunk erről.

A szponzori piac az igazi aranybánya

A valódi anyagi különbségek a szponzoráció piacán mutatkoznak meg. A nyári olimpia egy tömegrendezvény, amely rengeteg nézőt vonz élőben és online is. A márkák keresik a biztos sikert, ezért a szponzoráció itt tömegbázisalapon működik. Egy olimpiai bajnok úszó vagy tornász rövid idő alatt világszerte ismert arc lehet.

A téli olimpia ezzel szemben szűkebb, de általában fizetőképesebb közönséget ér el. Itt a szponzoráció is máshogy működik, inkább lifestyle- és technológiai alapú. Ebben az esetben nemcsak nézettséget vásárolnak, hanem imázst is. Ezért előfordulhat, hogy egy kiemelt téli sportoló szponzori bónuszai meghaladják egy nyári atlétáét, még akkor is, ha a globális nézettség kisebb – erről az Infront oldalán olvashatunk részletesebben.