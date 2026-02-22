Budapest-Belgrád: közölte a MÁV, mennyi idő lesz leérni a határra az új gyorsvasúttal – településenkénti bontásban a menetidő, ez már tényleg a hihetetlen kategória

Miután sikeresek voltak a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán a speciális tesztvonat mérései Soroksár és Kelebia (határtelepülés Szerbia előtt) között, közzétette vasárnap a MÁV, hogy mennyivel rövidül a menetidő a fővárosból egyes településekre, ha az óránként 160 kilométeres sebességgel haladó vonatot választjuk utazásunkhoz.

Budapest–Belgrád: ez a település a „határ”, innen gyorsít fel óránként 160 kilométeres sebességre a vonat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mint a Facebokon írták, a fővárosból Kiskőrösre 43 (ez a település utólag került fel a megállók listájára – a szerk.), Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, Kelebiára pedig a jelenlegi menetidőnél 103 perccel hamarabb juthatunk el, és ami lényeges, az új gyorsvasútnak köszönhetően átszállás nélkül. Ha a határt, tehát a magyarországi szakasz a fővárostól legtávolabb eső pontját nézzük, és az az úti cél, jelenleg több alternatíva is a rendelkezésre áll, mehetünk InterCityvel, átszállva az InterRégió vonataira, de választhatjuk a buszos közlekedést is, és a kettőt kombinálva.

Egyes esetekben 5 óra 30 perc alatt juthatunk le Kelebiára, a MÁV ehhez képest több mint 100 perccel gyorsabb utazást ígér az elmúlt évtized legnagyobb vasúti projektjének használatával.

Az újjáépített vasútvonalon a teher- és személyszállító vonatok közlekedése előtt a kivitelezéssel megbízott vállalkozó dinamikus teszteket végzett a vasúti pályán egy speciális mérővonattal február 10. és 18. között.

A tájékoztatás szerint, mivel a MÁV csoport 150. számú vonalának Soroksár–Kelebia szakaszán 160 kilométer per óra lesz a személyszállító vonatok engedélyezett sebessége, valós körülmények között kellett vizsgálni átadás előtt a vasúti pályát, ezen belül elsősorban a pályageometriát és a felsővezeték-hálózatot.