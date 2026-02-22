Közlekedési gigaberuházások 2034-ig: ezek az utak készülnek el

Felsorolni is nehéz, mennyi útfejlesztés vár a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-re 2034-ig. Az MKIF nagyszabású terveiről Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes beszélt a Magyar Aszfaltipari Egyesülés konferenciáján – vette észre az Origo.

Országszerte újulnak meg az utak / Fotó: Kocsis Zoltán

Jönnek a sávbővítések, új utak

„Az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán sávbővítések várnak ránk. Emellett vannak új építésű gyorsforgalmi útjaink, így az M200-as, ami az M1-estől Sárbogárdon át egész Kecskemétig vezet majd. Feladatunk, hogy befejezzük az M4-es autópályát, és az M3-as végét is meg kell építenünk Vásárosnaménytől az országhatárig” – sorolta Kertesi Tamás a munkálatokat.

Jelenleg a bal pálya, vagyis a Budapest felé tartó pályaoldal szélesítése zajlik. Ősszel ide terelhetik a teljes forgalmat, itt halad majd két sáv Győr és két sáv Budapest felé azért, hogy elbonthassák és újjáépíthessék a jobb pályát, a Győr felé tartó pályaoldalt – immár korszerűbb, szélesebb kialakítással.

„Megkezdődött a hidak, felül- és aluljárók szélesítése. Az állam feladatunkká tette továbbá, hogy az M100-as csomópontját építsük meg, ennek tervezése el is indult” – fejtette ki Kertesi Tamás.

Nemcsak a fővonalak alakulnak át. Monornál, az M4-esen komplex pihenőhely épül, Kunszentmártonnál új csomópont készül az M44-esen.

Az M86-os és az M4-es mellett új autópálya-mérnökségek létesülnek, Bezenyénél pedig az M15-ösön ipari fejlesztéshez kapcsolódó csomópont épül.

Az útépítés ma már nemcsak a betonról és aszfaltról szól, hanem a fenntarthatóságról is. Az MKIF egyik legnagyobb vállalása a martaszfalt visszaforgatása.

Az arányok beszédesek, felújításoknál az úthossz 60 százalékos, új útak esetében 35 százalékos arányban kell hogy újrahasznosított anyagot tartalmazzon.