Deviza
EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03% EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő zrt
mkif
kertesi tamás
autópálya

Közlekedési gigaberuházások 2034-ig: ezek az utak készülnek el

Autópálya-bővítések, új gyorsforgalmi utak, újrahasznosításból származó alapanyag – ezek a 2023-ig megvalósítandó beruházások főbb sarokpontjai. A cél: jobb utak Magyarországon.
VG
2026.02.22, 16:55
Frissítve: 2026.02.22, 17:27

Felsorolni is nehéz, mennyi útfejlesztés vár a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-re 2034-ig. Az MKIF nagyszabású terveiről Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes beszélt a Magyar Aszfaltipari Egyesülés konferenciáján – vette észre az Origo.

utak
Országszerte újulnak meg az utak / Fotó: Kocsis Zoltán

Jönnek a sávbővítések, új utak

„Az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán sávbővítések várnak ránk. Emellett vannak új építésű gyorsforgalmi útjaink, így az M200-as, ami az M1-estől Sárbogárdon át egész Kecskemétig vezet majd. Feladatunk, hogy befejezzük az M4-es autópályát, és az M3-as végét is meg kell építenünk Vásárosnaménytől az országhatárig” – sorolta Kertesi Tamás a munkálatokat.

Jelenleg a bal pálya, vagyis a Budapest felé tartó pályaoldal szélesítése zajlik. Ősszel ide terelhetik a teljes forgalmat, itt halad majd két sáv Győr és két sáv Budapest felé azért, hogy elbonthassák és újjáépíthessék a jobb pályát, a Győr felé tartó pályaoldalt – immár korszerűbb, szélesebb kialakítással.

„Megkezdődött a hidak, felül- és aluljárók szélesítése. Az állam feladatunkká tette továbbá, hogy az M100-as csomópontját építsük meg, ennek tervezése el is indult” – fejtette ki Kertesi Tamás.

Nemcsak a fővonalak alakulnak át. Monornál, az M4-esen komplex pihenőhely épül, Kunszentmártonnál új csomópont készül az M44-esen.

Az M86-os és az M4-es mellett új autópálya-mérnökségek létesülnek, Bezenyénél pedig az M15-ösön ipari fejlesztéshez kapcsolódó csomópont épül.

Az útépítés ma már nemcsak a betonról és aszfaltról szól, hanem a fenntarthatóságról is. Az MKIF egyik legnagyobb vállalása a martaszfalt visszaforgatása.

Az arányok beszédesek, felújításoknál az úthossz 60 százalékos, új útak esetében 35 százalékos arányban kell hogy újrahasznosított anyagot tartalmazzon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu