Áramütést szenvedett a legendás amerikai autógyártó, de nem adja fel – a BYD koronáját azért nem veszélyezteti

A Ford számára az elektromos átállás egyelőre csak a veszteséget hozza, abból viszont hatalmasat: az amerikai járműgyártó 11,1 milliárd dolláros mínusszal zárta a tavalyi negyedik negyedévet, de erre a rossz hírre már korábban felkészítette a befektetőket. A Ford számos elektromos modelljének gyártását leállította, ez és a korábbi elfüstölt fejlesztések összesen 19,5 milliárd dolláros veszteséget okoztak számára.

A chicagói autóshow-n bemutatott Ford Mustang Dark Horse nem készül elektromos változatban / Fotó: Anadolu via AFP

Ezt az irgalmatlan összeget negyedévről negyedévre, részletekben írja le. A társaság részvényárfolyama emiatt komolyabb sokk nélkül megúszta a kedd esti amerikai tőzsdezárást követően publikált számokat. Sőt, a kurzus 0,7 százalékkal még emelkedni is tudott, mivel a Jim Farley vezérigazgató húzós, eredményekben és globálisan is versenyképes új modellek bevezetésében gazdag üzleti évet jósolt, s a profitabilitást további költségcsökkentésekkel próbálja helyreállítani.

A Ford profitot ígér, de meg kell küzdenie a vámokkal is

A járműgyártó 8 és 10 milliárd dollár közé várja 2025-ben az üzemi nyereségét, ebbe az LSEG londoni tőzsdecsoport 8,78 milliárd dolláros konszenzusa is beleesik. Beszámítva azt is, hogy az elektromos autókkal és a szoftvergyártással foglalkozó üzletáguk az idén 4-4,5 milliárd dollár közötti veszteséget produkálhat, tavaly ez 4,8 milliárd dollár volt.

A negyedik negyedévben a Ford üzemi profitja egyébként a legfontosabb amerikai alumíniumbeszállítójánál történt tűzvész miatt megfeleződött, egymilliárd dollárra zuhant vissza, ez is nagyban közrejátszott abban, hogy az egész éves üzemi nyereség 6,8 milliárd dollárra olvadt, ami elmaradt az év közbeni módosítgatások során redukált hétmilliárd dolláros várakozástól.

Költségoldalról a New York állambeli Oswego közelében található alumíniumgyár leállása, és leghamarabb csak májusban újrainduló termelése komoly nyomást helyez a profitra, ugyanis a helyi beszállítót importtal kell kiváltani, azt pedig Donald Trump alumíniumra kivetett büntetővámja miatt extra kiadással jár.

Ennek és a többi importált nyersanyagnak a megvámolása Sherry House pénzügyi igazgató elmondása szerint az idén kétmilliárd dolláros pluszköltséggel jár. A vállalat az amerikai beszállítókat preferálja ugyan, de a legnagyobb tételt jelentő, s az évtizedek óta a sikerlisták élén tanyázó F-150 kisteherautó (pickup) sorozat számára szükséges könnyűfém jó részét csak külföldről tudja beszerezni.