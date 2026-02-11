Deviza
államadósság
Lengyelország
Fitch Raitings

Retteg az új világhatalom, ítéletet mond róla a nagy amerikai hitelminősítő: máris véget érhet a gazdasági csoda – leminősítésre készítik fel az országot

Ha a hiány nem csökken érdemben, leminősítés következhet. A Fitch Ratings szerint most először nem látszik, hogy Lengyelország középtávon képes lenne megállítani az adósság emelkedését.
VG
2026.02.11, 19:22
Frissítve: 2026.02.11, 20:03

Lengyelország hitelminősítése veszélybe kerülhet, ha a kormány nem tudja középtávon stabilizálni az államadósságot – figyelmeztetett a Fitch Ratings. A költségvetési hiány tartósan magas maradhat, miközben az ország politikai és gazdasági pályája is szoros megfigyelés alá kerül a 2027-es választásokig.

New York City Economy fitch ratings
A Fitch Ratings szerint most először nem látszik, hogy Lengyelország középtávon képes lenne megállítani az adósság emelkedését / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország államháztartása a következő években kiemelt figyelem alatt marad. A Fitch Ratings vezető elemzője, Milan Trajkovic a Reutersnek elmondta: 

először fordul elő a minősítések kezdete óta, hogy nem látják az államadósság stabilizálódását középtávon.

A hitelminősítők 1995 óta értékelik a volt szocialista országot, amely ma az Európai Unió legnagyobb, eurózónán kívüli gazdasága. Lengyelország besorolása az elmúlt három évtizedben jellemzően javult, mindössze 2016-ban történt rövid visszaminősítés. A trend azonban most megtörni látszik.

A Fitch szeptemberben az „A–” besorolás kilátását stabilról negatívra rontotta. A döntést a megugró állami hitelfelvétellel indokolták, amelyet a jelentősen emelkedő védelmi kiadások, a növekvő szociális költések és az adósságszolgálati terhek hajtanak.

A hitelminősítő arra is figyelmeztetett, hogy a politikailag erősen megosztott környezet megnehezítheti a hiánycsökkentést.

A Fitch Ratings következő ítéletén múlhat minden

Február 27. fontos dátum lesz Varsó számára, mivel ezen a napon a hitelminősítő újabb döntést fog hozni Lengyelország besorolásáról. A hitelminősítők pedig általában egy-két évig tartanak fenn negatív kilátást, és ritkán módosítanak besorolást már hat hónap után, illetve két évnél hosszabb ideig sem szokták változatlanul hagyni a kilátást.

A számok nem kedvezőek:

  • a Fitch előrejelzése szerint a költségvetési hiány 2025-ben a GDP mintegy 7 százaléka lehet;
  • és idén is lényegében ezen a szinten maradhat.

Ez akár az Európai Unió legmagasabb hiánya is lehet. 

A deficit csak 2028-ban csökkenhet 6 százalék alá.

A hitelminősítő szerint az adósság stabilizálásához a hiányt nagyjából 3 százalékra vagy az alá kellene leszorítani. A leminősítés feltétele ugyanakkor egyértelmű: akkor jöhet, ha a minősítőbizottság arra jut, hogy a kormány nem képes középtávon megállítani az államadósság emelkedését.

A jelenlegi besorolást ugyanakkor erősíti a viszonylag dinamikus gazdasági növekedés és az uniós forrásokból érkező milliárd eurós támogatás. A Fitch alapforgatókönyve azzal számol, hogy a lengyel kormány maradéktalanul végrehajtja a középtávú fiskális strukturális tervet.

Új világhatalom született, most szembesült vele mindenki: Magyarország ősi szövetségese olyat tett, amire alig képes más – de ennek ára lesz

A lengyel gazdaság a világ legnagyobbjai közé emelkedik. Az ország bekerült a G20 csoportba.

 

 

