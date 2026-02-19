Deviza
kiskereskedelem
Walmart
profitprognózis
e-kereskedelem

A Walmart tarolt, kezelni tudta Trump gazdaságpolitikájának kockázatait – a jövőkép azonban nem felhőtlen

A világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca az árak leszorításának és az online forgalom felfuttatásának köszönhetően dinamikusan növelni tudta bevételeit és nyereségét a januárral zárult negyedévben. A Walmart új vezérigazgatója is növekedési pályán tartaná az óriásvállalatot, bár a befektetők kevésbé optimisták e tekintetben, szavaira eséssel reagált a részvényárfolyam.
Kriván Bence
2026.02.19., 14:36

Dinamikusan növelte forgalmát és nyereségét a világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca 2026-os üzleti évének januárral zárult utolsó negyedében, visszaigazolva a piac által megelőlegezett bizalmat. A Walmart minden szegmensben erős teljesítményt nyújtott, árfolyamhatásokkal korrigált bevétele 4,6 százalékkal nőtt legnagyobb piacán, az Egyesült Államokban, míg globális méretekben 4,9 százalékos volt a növekedés és 190,7 milliárd dollár csengett a kasszában – meghaladva az elemzői várakozásokat. 

Walmart
A Walmart hatalmas méretéből fakadóan nyomást tud gyakorolni a beszállítói árakra /  Fotó: ARTYOORAN

Különösen jól megy a Walmart elektronikus platformjainak, a cég itt 24 százalékos éves növekményt regisztrált, míg a tagsághoz kötött hűségprogramoknál 15,1 százalékos pluszt mértek. A Walmart erős teljesítménye azt jelzi a piacnak és Washingtonnak, hogy a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika ellenére a lakossági fogyasztással alapvetően nincsenek komoly gondok. 

A Walmart konzervatív előrejelzése meglepte a piacot

A kiskereskedelmi forgalom novemberi 0,2 százalékos növekedését követő decemberi 0,1 százalékos visszaesés ugyanakkor azt mutatja, hogy a Walmart jól kezeli a rendszert érintő gondokat, köztük az importvámok növekedésének hatását is szűrni tudja valamelyest.

A bevétel mellett az üzemi nyereség is szépen, 10,8 százalékkal, 8,7 milliárd dollárra gyarapodott, 

pedig a kiskereskedelmi láncnak a mesterségesintelligencia-alkalmazások vásárlástámogató funkcióinak integrálása nem kevés pénzébe került, ahogy a napon belüli kiszállítás határidejeinek szűkítése is beruházásigényes intézkedés volt.

A februárral elindított 2027-es üzleti év is bizakodásra ad okot, friss előrejelzésük szerint a nettó árbevétel 3,5 százalékról 4,5 százalékra nőhet, a korrigált üzemi eredmény pedig 6 százalékról 8 százalékra – mindez változatlan árfolyamokkal számolva, vagyis a dollárárfolyam hektikus és Trump-vezérelt kiismerhetetlen mozgását is figyelembe vették a tervezésnél. A korrigált részvényenkénti nyereség (EPS) várhatóan 2,75–2,85 dollár között lesz.

Az elemzők ennél vérmesebb növekedési tempóval számoltak az új vezérigazgató, John Furner belépésével, de ő inkább a konzervatívabb utat választotta. A Walmart részvénye az idén már 20 százalékot drágult, és a társaság piaci kapitalizációja február elején átlépte a bűvös ezermilliárd dollárt. Ebből a mostani szűkmarkú prognózisra 2,6 százalékot adott vissza a New York-i nyitás előtti kereskedésben.

Az online forgalom tovább repesztett

Furner kereskedelmi filozófiája szerint testre szabott kínálattal kell a hűséget megtartani, s ehhez a szolgáltatások széles tárházát társítani. Ebben az online piacterük kiemelt szerephez jut, a beszámoló szerint immár sorozatban a tizenötödik negyedéve nő két számjegyű mértékben az online forgalmuk, ezúttal 27 százalékos bővülést mutattak ki. Elsősorban az évi 100 ezer dollár felett kereső háztartások körében dívik az online vásárlás. A csoport tagjai,

  • a Walmart US
  • a Walmart International
  • és a Sam’s Club US

hatalmas méretükből fakadóan alacsony árakat tudnak kicsikarni a beszállítóiktól, s emiatt helyi riválisaiknál kedvezőbb helyzetben vannak. A Walmart ezen erejét kihasználva kedve szerint tudja alakítani a versenyt, s ügyel arra, hogy mind a jellemzően a tehetősebb rétegekből álló vásárlóközönsége, mind a megfelelő szintű profitra éhes részvényesei egyaránt elégedettek lehessenek. 

Utóbbiaknak most egy 30 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program meghirdetésével is kedveskedik, még ha ennek ők ebben a pillanatban még nem is örülnek felhőtlenül.

