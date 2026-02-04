Deviza
Újabb botrány a világ legnagyobb élelmiszercégénél: méreganyag gyanúja miatt kellett bébiételeket visszahívni – több európai ország is érintett

Újabb termékeket hívott vissza a Nestlé, miután további SMA tápszereknél merült fel egy hányást kiváltó méreganyag jelenlétének gyanúja. A Nestlé a bébiételek és -italok egyik legnagyobb gyártója, így különösen kellemetlen a mostani termékvisszahívás.
VG
2026.02.04, 15:10
Frissítve: 2026.02.04, 19:02

Újabb tételt vont vissza a piacról a bébiételek és -italok egyik legnagyobb gyártója, a Nestlé, miután további SMA márkájú tápszereknél merült fel a hányást kiváltó méreganyag jelenlétének gyanúja Észak-Írországban. Az intézkedés egy már folyamatban lévő, kiterjedt visszahívás folytatása: az elmúlt hónapban már több mint 60 különböző gyártási tételt érintett a döntés, mely poralapú és előre elkészített, újszülötteknek és kisgyermekeknek szánt készítményeket is magában foglal.

Újabb botrány a világ legnagyobb élelmiszercégénél: méreganyag gyanúja miatt kellett bébiételeket visszahívni – több ország is érintett
Újabb botrány a világ legnagyobb élelmiszercégénél: méreganyag gyanúja miatt kellett bébiételeket visszahívni – több ország is érintett / Fotó: NvL (illusztráció)

A hatósági vizsgálatok szerint a cereulide nevű toxin egy kínai gyártású alapanyagból származik, melyet több nagy csecsemőtápszer-gyártó is felhasznált. A szóban forgó üzem beszállítója a Nestlé mellett a Danone és a Lactalis számára is, ami magyarázza, hogy a visszahívások több tucat országra terjedtek ki, Ausztriaviszont kivétel – egy vállalati szóvivő szerint a szomszédainknál nem áll fenn a probléma.

A hatóság arra kérte a szülőket és gondozókat, hogy az érintett termékeket használatát azonnal függesszék fel, 

és térjenek át alternatív tápszerre. Amennyiben a készítményt orvos írta fel, a váltás előtt gyógyszerész vagy orvos felkeresését javasolják. Az FSA azt is hangsúlyozta, hogy ha a gyermek már fogyasztott az érintett tápszerből, és a szülők aggódnak az esetleges következmények miatt, forduljanak háziorvoshoz, vagy vegyék fel a kapcsolatot az NHS 111 szolgálattal.

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy a francia igazságügyi hatóságok vizsgálatot indítottak annak megállapítására, van-e összefüggés két csecsemő halála és a korábban visszahívott Guigoz termékek között. A francia ügyészség közlése szerint az eljárás folyamatban van, ugyanakkor a francia egészségügyi minisztérium és a Nestlé is hangsúlyozta: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy közvetlen kapcsolat lenne az esetek és az érintett tápszerek között. A vizsgálat eredményeit a következő napokban várják.

A fejlemények hatására Franciaország szigorította a cereulide megengedett határértékeit, miután egyeztetett az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szakértőivel. A Nestlé már korábban, januárban és decemberben is visszahívott egyes Guigoz és más márkájú termékeket, jelezve, hogy 

a vállalat a hatósági elvárásoknál is óvatosabb megközelítést alkalmaz.

A jelenlegi helyzet alapján az ügy nem csupán egy egyszeri termékvisszahívás, hanem egy szélesebb ellátási láncot érintő élelmiszer-biztonsági kérdés, melynek következményei hosszabb távon is érezhetők lehetnek a csecsemőtápszer-piacon, különösen a beszállítók ellenőrzésének és az uniós határértékek további szigorításának területén.

Egy korábbi visszahívási hullám idején a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is intézkedett, hogy az anyatej-helyettesítő termékek ellátása zavartalan maradjon Magyarországon. A hatóság akkor hangsúlyozta, hogy a Nestlé önkéntes visszahívása elővigyázatossági jellegű volt, és igazolt megbetegedés nem történt. A kieső termékek pótlására több alternatíva is elérhető volt a hazai piacon, ugyanakkor a szülőknek azt javasolták, hogy a váltásról egyeztessenek gyermekorvosukkal. Az akkori tájékoztatás szerint a szennyeződés egy beszállítótól származó alapanyaghoz köthető, ami már akkor felvetette az ellátási láncok ellenőrzésének fontosságát.

