Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere, rengeteg pénz jön Amerikából – szárnyal a részvény
Átlépte az egymilliárd dollárt a Richter vezető készítménye, a Vraylar forgalma 2025 negyedik negyedévében az Egyesült Államokban – derül ki a tengerentúli értékesítési és fejlesztési partner, az AbbVie szerda délután közzétett jelentéséből.
Fontos mérföldkövet lépett át a Richter az Egyesült Államokban
A Richter kutatói által kifejlesztett, cariprazine hatóanyagú antipszichotikum 1,02 milliárd dollár bevételt hozott a tavalyi utolsó három hónapban, ez 10,5 százalékos a növekedés éves alapon.
A felfutóban lévő gyógyszer háromhavi eladásai először haladták meg az egymilliárd dolláros szintet.
A magyar gyártó vezető készítményének felfutása ugyanakkor látványosan lassult, 2024 negyedik negyedévében 17,1 százalékos, 2023 végén pedig még 38,9 százalékos volt a dinamika. Az előző negyedévben látott 6,7 százalékos bővüléshez képest azonban nagyobb léptékű volt a tavaly év végi növekedés.
A Vraylar amerikai értékesítésből a Richter mérföldkőbevételre jogosult az AbbVie-val kötött szerződés értelmében, ami a teljes bevétel nagyjából ötöde. A legutóbb lezárt negyedévi forgalom után 189 millió dollárra, vagyis jelenlegi árfolyamon 60,8 milliárd forintra számíthat a hazai gyógyszeripari nagyvállalat, az extra bevétel szinte teljes egészében az eredményét erősíti.
Az amerikai piacra több mint tíz éve bevezetett gyógyszer értékesítése 10,8 százalékkal 3,61 milliárd dollárra nőtt 2025 egészében. Egy éve még 18,4 százalékkal bővült az értékesítés az Egyesült Államokban.
A készítmény piaci kizárólagosságát tavaly decemberben hosszabbította meg az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA), a cariprazine szabadalmi védettsége 2030. március 17-én jár majd le.
Mi is az a Vraylar?
A cariprazine antipszichotikum-molekuláját a Richter kutatói fedezték fel a 2000-es évek elején, majd a Forest Laboratorieszal (később Actavis, Allergan, majd AbbVie) közösen fejlesztették tovább. A 2016. márciusi amerikai piaci bevezetése óta több mint 400 ezer beteget kezeltek vele, és több mint 3 millió esetben írták fel az orvosok az Egyesült Államokban.
A készítmény elsősorban
- skizofrénia,
- bipoláris zavar – mániás, depressziós vagy kevert epizódok –,
- valamint major depressziós zavar
kiegészítő kezelésére alkalmazható. A Richter vezető gyógyszere világszerte közel 50 országban elérhető, közülük 26-ban, így Magyarországon is, ártámogatással.
A Richter február 27-én tesz negyedik negyedéves és egész éves jelentést. A magyar blue chip részvény három százalékkal drágult szerda délutánig, 11 430 forinton pedig történelmi csúcsot döntött.