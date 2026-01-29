Láncreakció: dőlnek be az üzemek, leépítés indul a németeknél – hiába gyárt kormányt a legnagyobb márkáknak, elvérzett az autóipari beszállító

Tovább folytatódik a német autóipar vesszőfutása. A közelmúltban egy újabb járműipari beszállító, a Plastic Manufacturing jelentett csődöt, és 160 munkahelyet szüntet meg legnagyobb telephelyén, a Nürnberger Land járáshoz tartozó településen, Diepersdorfban.

Hiába gyárt kormányt a legnagyobb márkáknak, elvérzett az autóipari beszállító / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A lépés egy nagyobb átszervezés része. A cég tájékoztatása szerint a 160 elbocsátandó alkalmazott közül 20 ember még januárban megkapja a felmondását, további 40 dolgozónak pedig nem hosszabbítják meg a határozott idejű szerződését. A diepersdorfi telephelyen dolgozók már szerdán értesültek a tervezett elbocsátásokról. Ezt megelőzően a csődgondnok megállapodott a munkavállalói képviselettel a létszámleépítésről és a szociális tervről – számolt be róla a Merkur német hírportál.

A Plastic Manufacturing német vállalatai tavaly csődöt jelentettek. A cég műanyag alkatrészeket gyárt az autóipar számára, többek között hűtőrácsokat, tükörburkolatokat és kormánykerék-borításokat. Korábbi információk szerint a vevők között neves autógyártók is szerepelnek.

Ráadásul nemcsak a diepersdorfi üzem került bajba, az oberlungwitzi és a lüdenscheidi telephelyek szintén csődöt jelentettek. A cég tájékoztatása szerint január 30-án hivatalosan is megkezdődik a csődeljárás a másik két telephely esetében. A csődgondnok már ott is megkezdte a szerkezetátalakítási intézkedéseket.

A hírek szerint mindhárom telephely iránt vannak érdeklődők, akik fontolgatják az átvételét. Az azonban egyértelműen kiderült az ajánlatokból, hogy a potenciális befektetők csak akkor hajlandók átvenni egy telephelyet, ha az belátható időn belül újra nyereségessé tehető.

A csőd elsődleges okaként az elmúlt hónapokban elszenvedett jelentős veszteségeket nevezték meg, amelyeket a részvényesek már nem tudtak tovább fedezni. Sok más autóipari vállalathoz hasonlóan a Plastic Manufacturing is szenved az európai személygépkocsi-eladások visszaesésétől, valamint a nyersanyagok és az energia megnövekedett költségeitől.

