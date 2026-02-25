Brit állampolgár vagy? Mától becsaphatják az orrod előtt az ajtót: megváltoztak a belépési szabályok

Szerdától megtagadhatják a belépést az Egyesült Királyságba azoktól a brit kettős állampolgároktól, akik nem rendelkeznek brit útlevéllel. A brit kormány ettől a naptól érvényesíti az Elektronikus Beutazási Engedély (Electronic Travel Authorisation – ETA) rendszerét – tájékoztatott a Sky News.

Ezentúl a brit kettős állampolgárok sem utazhatnak be pusztán külföldi útlevéllel az ETA, azaz a brit Elektronikus Beutazási Engedély rendszerében / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit Elektronikus Beutazási Engedély létjogosultsága

A brit Electronic Travel Authorisation (ETA) egy előzetes, digitális beutazási engedély, amelyet azoknak az utazóknak kell kiváltaniuk, akik vízummentesen léphetnek be az Egyesült Királyságba. A rendszer célja a teljesen digitális határellenőrzés bevezetése, a biztonság növelése és az előzetes utasellenőrzés.

Az ETA a kormány szerint egy „egyszerűsített, digitális bevándorlási rendszer” része, amely gyorsabb belépést tesz lehetővé az országba, csökkentve a határon kialakuló sorokat. A kormány szerint a rendszer biztonságosabb is lesz, és megakadályozza az illetéktelen belépést.

A nem vízumköteles 85 országból érkező utazóknak rendelkezniük kell ETA-val az utazás előtt.

Az ETA 16 fontba kerül, több beutazást és legfeljebb hat hónapos tartózkodást tesz lehetővé az Egyesült Királyságban, és két évig érvényes. A kormány a jövőben 20 fontra emeli a díjat.

A rendszer hasonló az Európai Unióban bevezetett változtatásokhoz, ahol az EU-n kívüli állampolgároknak mostantól Európai Utazási Információs és Engedélyezési Rendszer- (ETIAS) engedélyre van szükségük a belépéshez.

A brit kettős állampolgárok nem igényelhetnek ETA-t, mert brit állampolgárként erre nem jogosultak. Nem kell ugyanis ETA a brit és az ír állampolgároknak, valamint azoknak, akiknek már van brit vízumuk.

Nekik vagy érvényes brit útlevéllel, vagy pedig jogosultsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Előbbi 94,50 fontba, utóbbi 589 fontba kerül, és a lényege, hogy külföldi útlevélhez kapcsolja a brit tartózkodási jogot.

A brit és ír állampolgároknak ugyanis joguk van az Egyesült Királyságban élni, de ezt a jogukat a határon történő belépéskor igazolniuk kell. Ezentúl az érvényes útlevelet vagy jogosultsági tanúsítványt mindegyikőjüknek fel kell mutatnia repülőre, kompra vagy vonatra szállás előtt, különben megtagadhatják tőlük az utazást.