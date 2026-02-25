Megállíthatatlanul tör előre a forint, az euró és a dollár sem bír ma vele

Kitartott a forint új keletű lendülete szerda délelőtt is, mi több, a hazai fizetőeszköz még tovább is növelte előnyét a meghatározó devizákkal szemben a nap feléig.

Remek formában a forint szerda délelőtt / Fotó: sweet tomato / Shutterstock

Az euró jegyzése 378,6 forintról indította a napot, a reggeli tőzsdenyitáskor már a 377-es szintet ostromolta a kurzus. A délelőtt folyamán ezt sikerrel le is törte az egyre dinamikusabban erősödő hazai fizetőeszköz, így dél körül már 376,2 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,6 százalékot meghaladó forinterőt jelent.