Megállíthatatlanul tör előre a forint, az euró és a dollár sem bír ma vele
Kitartott a forint új keletű lendülete szerda délelőtt is, mi több, a hazai fizetőeszköz még tovább is növelte előnyét a meghatározó devizákkal szemben a nap feléig.
Az euró jegyzése 378,6 forintról indította a napot, a reggeli tőzsdenyitáskor már a 377-es szintet ostromolta a kurzus. A délelőtt folyamán ezt sikerrel le is törte az egyre dinamikusabban erősödő hazai fizetőeszköz, így dél körül már 376,2 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,6 százalékot meghaladó forinterőt jelent.
A dollárhoz képest ennél is jobban teljesít a magyar valuta. A keresztárfolyam 0,7 százalékkal került lejjebb, a nap eleji 321,4 forint helyett így már 319,2 forinton váltják a zöldhasút.
A térségünk devizáival összevetve is tekintélyes forintelőny látható. A cseh korona és a lengyel zloty közel 0,7 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste kommentárja szerint pozitív fogadtatásra lelt a piacon a jegybank kommunikációja. Kedden megtörtént az előkészített, régen várt kamatcsökkentés a hazai jegybanktól, ezzel együtt a sajtótájékoztatón Varga Mihály MNB-elnök hangsúlyozta, hogy ez nem egy lazítási ciklus kezdete, és továbbra is adatvezérelten döntenek. Szerdán nem érkezik fontos adat a kiemelkedő fejlett piacokról. Ugyanakkor a globális vámháború és a még mindig küszöbön álló iráni beavatkozás ott lebeg a piaci szereplők fölött.
A pesti tőzsdén a mínuszos rajtot követően hamar a vevők kerültek fölénybe, délben pedig 1,2 százalékos pluszban, 126 150 pontig menetelt a BUX index.
A vezető hazai papírok közül kiemelkedik az OTP 1,8 százalékos drágulással, amit a Mol követ 1 százalékos emelkedéssel. A Richter kurzusa 0,4 százalékkal került feljebb, a délután jelentő Magyar Telekom pedig fél százalékkal erősödik.