EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BUX126 166,31 +1,16% MTELEKOM2 055 +0,73% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 716,2 +1,08%
Varga Mihály

Évek óta nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben és ki tudja, hol a szárnyalás vége

Miközben a keddi kamatvágást a piac már beárazta, Varga Mihály óvatosságára kevesen készültek. A forint lendülete így továbbra is fennmaradhat.
K. B. G.
2026.02.25, 11:58
Frissítve: 2026.02.25, 13:16

Hiába csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden, a forint árfolyama bivalyerős maradt szerdán is, olyannyira, hogy az euróval szemben 2023 utolsó hónapjai óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. Az alacsonyabb kamat a gazdaság növekedését támogatja, az erős forintárfolyam pedig az infláció féken tartását, kimondható tehát: a Varga Mihályék és a kormányzati gazdaságpolitika előállította keverék ideális a magyar gazdaság fejlődését tekintve. Nem véletlenül veri a forint a régiós devizákat is.

Az MNB óvatossága új lendületet adott a forintnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ez állhat a forint ereje mögött

A forint erejében szerepet jászhat, hogy az euróval szembeni kamatkülönbözet továbbra is magas, de talán még fontosabb, hogy a jegybank elnöke, Varga Mihály a döntést követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kamatvágás nem jelenti automatikusan egy kamatcsökkentési ciklus elindítását. Az óvatosságról és a vártnál nagyobb szigorúságról tanúskodó kijelentés meglepőnek tűnhet az alacsony infláció és a gyenge növekedés árnyékában, melyek további kamatvágásokat indokolhatnak, ám a forint árfolyamát kétségkívül erősítik.

Egy euróért így szerdán már csak mintegy 376,4 forintot kellett adni, amire 2023 novembere óta nem volt példa. 

A jegybanki szigor tehát megtette hatását, a kamatcsökkentés ellenére nem tört meg a magyar fizetőeszköz lendülete. A piacokat persze a januári inflációs adatok tükrében nem érhette váratlanul a keddi döntés, Varga Mihály óvatosságára azonban, úgy tűnik, nem voltak felkészülve. A magyar fizetőeszköz lendületét a tartósan pozitív külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg és a magas devizatartalék is erősíti.

A dollár gyengesége is segít, a régióban is a forint a király

A magyar fizetőeszköz erősödését némiképp segíthette a dollár gyengülése is, ami általában együtt jár a forint és más feltörekvő piaci devizák erősödésével. Márpedig az euró-dollár árfolyam ismét az 1,18-os szintet közelíti, noha a geopolitikai feszültségek miatt január közepén az 1,16-os szint alá is benézett az árfolyam. 

A zöldhasú szerdán 319,2 forint körüli árfolyamon mozgott, ami nem új csúcs, hiszen idén már 316 forint körül is járt az árfolyam.

Bár a dollár általában a forint mellett más feltörekvő piaci devizák teljesítményét is segíti, köztük a régiós fizetőeszközökét is, a forint a cseh koronával szemben is 2024 augusztusa óta nem látott csúcsra ért fel, az árfolyam 15,5 körül mozgott. A lengyel zloty/forint árfolyam pedig 89 alá is benézett, amire két éve nem volt példa.

A forint árfolyama szempontjából fontos lehet a februári inflációs adat is, amit március 10-én tesz közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Azonban részben pont a forint árfolyamának ereje miatt nem várható a drágulási ütem gyorsulása, sőt az infláció akár 2 százalék alá is csökkenhet éves szinten.

Az MNB óvatossága azonban érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a havi szintű áremelkedés tavaly február után már jóval mérsékeltebb volt, mint az elmúlt év első két hónapjában.

Varga Mihály figyelmeztetést kapott a forinttól? Mindent, csak azt nem – ezt nézzük meg
Másfél év után meglépte első kamatcsökkentését a magyar jegybank, és aki aggódva figyelte a képernyőket, az gyors választ kapott. A forint árfolyama eligazította a piaci résztvevőket, Varga Mihályt és a jegybank döntéshozóit egy alapkérdést illetően, ami minden magyar számára fontos. És amit van, aki teljesen félreolvas – amire könnyen rá lehet fizetni.

