Évek óta nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben és ki tudja, hol a szárnyalás vége

Hiába csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden, a forint árfolyama bivalyerős maradt szerdán is, olyannyira, hogy az euróval szemben 2023 utolsó hónapjai óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. Az alacsonyabb kamat a gazdaság növekedését támogatja, az erős forintárfolyam pedig az infláció féken tartását, kimondható tehát: a Varga Mihályék és a kormányzati gazdaságpolitika előállította keverék ideális a magyar gazdaság fejlődését tekintve. Nem véletlenül veri a forint a régiós devizákat is.

Az MNB óvatossága új lendületet adott a forintnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ez állhat a forint ereje mögött

A forint erejében szerepet jászhat, hogy az euróval szembeni kamatkülönbözet továbbra is magas, de talán még fontosabb, hogy a jegybank elnöke, Varga Mihály a döntést követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a kamatvágás nem jelenti automatikusan egy kamatcsökkentési ciklus elindítását. Az óvatosságról és a vártnál nagyobb szigorúságról tanúskodó kijelentés meglepőnek tűnhet az alacsony infláció és a gyenge növekedés árnyékában, melyek további kamatvágásokat indokolhatnak, ám a forint árfolyamát kétségkívül erősítik.

Egy euróért így szerdán már csak mintegy 376,4 forintot kellett adni, amire 2023 novembere óta nem volt példa.

A jegybanki szigor tehát megtette hatását, a kamatcsökkentés ellenére nem tört meg a magyar fizetőeszköz lendülete. A piacokat persze a januári inflációs adatok tükrében nem érhette váratlanul a keddi döntés, Varga Mihály óvatosságára azonban, úgy tűnik, nem voltak felkészülve. A magyar fizetőeszköz lendületét a tartósan pozitív külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg és a magas devizatartalék is erősíti.

A dollár gyengesége is segít, a régióban is a forint a király

A magyar fizetőeszköz erősödését némiképp segíthette a dollár gyengülése is, ami általában együtt jár a forint és más feltörekvő piaci devizák erősödésével. Márpedig az euró-dollár árfolyam ismét az 1,18-os szintet közelíti, noha a geopolitikai feszültségek miatt január közepén az 1,16-os szint alá is benézett az árfolyam.

A zöldhasú szerdán 319,2 forint körüli árfolyamon mozgott, ami nem új csúcs, hiszen idén már 316 forint körül is járt az árfolyam.

Bár a dollár általában a forint mellett más feltörekvő piaci devizák teljesítményét is segíti, köztük a régiós fizetőeszközökét is, a forint a cseh koronával szemben is 2024 augusztusa óta nem látott csúcsra ért fel, az árfolyam 15,5 körül mozgott. A lengyel zloty/forint árfolyam pedig 89 alá is benézett, amire két éve nem volt példa.