Tragikus hír vonja el a figyelmet a Barátságról Szlovákiában, gyászban Komárom

Szerdán délelőtt baleset történt Észak-Komáromban: a Kertész utcai Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjának bejáratánál egy tetőrész leszakadt. Egy 52 éves, Bátorkesziről származó férfi életét vesztette, ketten pedig megsérültek – írja a Kemma.

Fotó: Polícia SR – Nitriansky kraj / Facebook

Egy súlyos gerincsérülést szenvedett áldozatot helikopterrel szállítottak az érsekújvári egyetemi kórházba, míg a másik könnyebben sérültet a komáromi Agel kórház vette át. A mentéshez három mentőautó és egy helikopter érkezett a helyszínre.

Az épületet kiürítették, a környéket lezárták, az áramszolgáltatás is szünetel az ingatlanban. Matús Sutaj-Estok belügyminiszter a helyszínre sietett, ahol sajtótájékoztatót tartott.

Mint mondta, mélyen megrázta az eset. Az épületet 2018–2019-ben felújították, azóta nem érkezett panasz vagy jelzés a tetőszerkezet állapotára vonatkozóan. Közveszélyokozás gyanújával indítottak eljárást, statikus szakértőt rendeltek ki a részletes vizsgálatra.

A miniszter nem zárta ki, hogy a február 21-i regionális földrengés is közrejátszhatott a szerencsétlenségben. Kérte a közvéleményt és a politikusokat, hogy ne használják ki politikai célokra az esetet, és ígéretet tett alapos kivizsgálásra. Ha a szakértői vizsgálat nem tár fel további kockázatot, az ügyfélközpont akár már csütörtökön újranyithat, különben az ügyintézést ideiglenesen a környező járási hivatalok veszik át.