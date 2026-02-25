Deviza
EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61% EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 265,3 +1,24% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 490 +0,46% OTP39 710 +1,99% RICHTER11 920 +0,59% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 742,3 +0,03% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 717,61 +1,13% BUX126 265,3 +1,24% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 490 +0,46% OTP39 710 +1,99% RICHTER11 920 +0,59% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 742,3 +0,03% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 717,61 +1,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szlovákia
felvidék
baleset
Révkomárom

Tragikus hír vonja el a figyelmet a Barátságról Szlovákiában, gyászban Komárom

Szerdán délelőtt baleset történt Észak-Komáromban, amelyben egy férfi életét vesztette. Közveszélyokozás gyanújával indítottak eljárást, statikus szakértőt rendeltek ki a részletes vizsgálatra.
VG
2026.02.25, 14:10
Frissítve: 2026.02.25, 14:17

Szerdán délelőtt baleset történt Észak-Komáromban: a Kertész utcai Komáromi Járási Hivatal ügyfélközpontjának bejáratánál egy tetőrész leszakadt. Egy 52 éves, Bátorkesziről származó férfi életét vesztette, ketten pedig megsérültek – írja a Kemma.

Tragikus hír vonja el a figyelmet a Barátságról Szlovákiában, gyászban Észak-Komárom
Fotó: Polícia SR – Nitriansky kraj / Facebook

Egy súlyos gerincsérülést szenvedett áldozatot helikopterrel szállítottak az érsekújvári egyetemi kórházba, míg a másik könnyebben sérültet a komáromi Agel kórház vette át. A mentéshez három mentőautó és egy helikopter érkezett a helyszínre.

Az épületet kiürítették, a környéket lezárták, az áramszolgáltatás is szünetel az ingatlanban. Matús Sutaj-Estok belügyminiszter a helyszínre sietett, ahol sajtótájékoztatót tartott. 

Mint mondta, mélyen megrázta az eset. Az épületet 2018–2019-ben felújították, azóta nem érkezett panasz vagy jelzés a tetőszerkezet állapotára vonatkozóan. Közveszélyokozás gyanújával indítottak eljárást, statikus szakértőt rendeltek ki a részletes vizsgálatra.

A miniszter nem zárta ki, hogy a február 21-i regionális földrengés is közrejátszhatott a szerencsétlenségben. Kérte a közvéleményt és a politikusokat, hogy ne használják ki politikai célokra az esetet, és ígéretet tett alapos kivizsgálásra. Ha a szakértői vizsgálat nem tár fel további kockázatot, az ügyfélközpont akár már csütörtökön újranyithat, különben az ügyintézést ideiglenesen a környező járási hivatalok veszik át.

Halálos áldozat, 40 centi hó és tízezrek áram nélkül – térdre kényszerítette a tél Közép-Európát
Narancssárga riasztás, lezárt autópályák és törölt repülőjáratok jelzik, milyen erejű havazás csapott le Közép-Európára. A szélsőséges téli időjárás egy ember halálát okozta, és tízezrek maradtak áram nélkül a térségben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu