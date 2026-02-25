Törvénytelenségektől hemzseg a főváros működése, a főispán tiszta vizet öntött a pohárba

A főispán szerda reggel közölte, hogy a főváros működése több szempontból is jogszabályellenes.

a jogellenes költségvetést csak fél évre fogadta el főváros. Ez szerinte súlyosan veszélyezteti Budapest működőképességét.

A politikus szerint a zűrös ügyek miatt reflektorfénybe került Budapest Brand vezető tisztségviselőinek megválasztását sem átlátható módon intézte a főpolgármester.

A városvezetés Alaptörvény-ellenes módon meg akarja szüntetni Budapesten a parkolásnál a készpénzes fizetési lehetőséget.

A főispán nyilatkozatából az is kiderül, hogy Budapest Kormányhivatala megteszi a szükséges jogi lépeseket.

Trendszerű probléma a fővárosban

Ha déja vu érzésünk van az ügy kapcsán, az nem véletlen. A budapesti költségvetést évek óta botrányok övezik. A tavalyi év elején szintén nem létező pénzekkel számolt a Karácsony Gergely nevével fémjelzett városvezetés. Az ügyben akkor a Budapesti Kormányhivatal és Sára Botond feljelentése nyomán elmarasztaló ítélet született a fővárossal szemben.

Korábban a főpolgármester Tüttő Kata MSZP-s politikust főpolgármester-helyettesnek jelölte. Karácsony Gergely szerint a kinevezés a Fővárosi Törvényszék ítélete nyomán történt meg, ezt Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azonban tételesen cáfolta, mivel a jelölés joga egy személyben a főpolgármesteré.

Ezt Sára Botond is megerősítette, aki elmondta: a Fővárosi Törvényszék ítélete nem Tüttő Kata kinevezésére szólította fel Karácsonyt, csupán arra, hogy helyettesének kinevezése másfél éves késés után megtörténjen.

A főváros 2024 októbere óta főpolgármester-helyettes nélkül működött, ami az önkormányzati törvény szerint jogsértő állapot. A szabály egyértelmű: a közgyűlésnek legalább egy, saját tagjai közül választott főpolgármester-helyettest kell kijelölnie.

Ez hosszú hónapokon keresztül nem történt meg, hiába volt több próbálkozás.

A helyzet végül jogi útra terelődött. A Sára Botond főispán vezette kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva bírósághoz fordult, hogy kikényszerítse a hiányzó döntést. Az ügy a Fővárosi Törvényszék elé került, amely most jogerősen határozott.