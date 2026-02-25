Deviza
EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61% EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 187,36 +1,18% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 716,02 +1,07% BUX126 187,36 +1,18% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 494 +0,57% OTP39 670 +1,89% RICHTER11 900 +0,42% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 739,17 -0,01% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 716,02 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
főváros
Karácsony Gergely
sára botond

Törvénytelenségektől hemzseg a főváros működése, a főispán tiszta vizet öntött a pohárba

Sára Botond szerint továbbra is jogszabályellenesen működik a főváros, mivel a júniusig érvényes költségvetés nem létező bevételekkel számol. A kormányhivatal vezetője azt is állítja, hogy Karácsony Gergely egy személyben osztogat pozíciókat, és a budapestieket a készpénzes fizetés lehetőségétől is megfosztaná.
Nagy Krisztián
2026.02.25, 12:15
Frissítve: 2026.02.25, 12:31

A főispán szerda reggel közölte, hogy a főváros működése több szempontból is jogszabályellenes. 

főváros
 A főváros működése több szempontból is jogszabályellenes / Fotó: Ladóczki Balázs

Sára Botond a Facebook-posztjában azt írta, hogy

  • a jogellenes költségvetést csak fél évre fogadta el főváros. Ez szerinte súlyosan veszélyezteti Budapest működőképességét.
  • A politikus szerint a zűrös ügyek miatt reflektorfénybe került Budapest Brand vezető tisztségviselőinek megválasztását sem átlátható módon intézte a főpolgármester.
  • A városvezetés Alaptörvény-ellenes módon meg akarja szüntetni Budapesten a parkolásnál a készpénzes fizetési lehetőséget. 
  • A főispán nyilatkozatából az is kiderül, hogy Budapest Kormányhivatala megteszi a szükséges jogi lépeseket. 

 

Trendszerű probléma a fővárosban

Ha déja vu érzésünk van az ügy kapcsán, az nem véletlen. A budapesti költségvetést évek óta botrányok övezik. A tavalyi év elején szintén nem létező pénzekkel számolt a Karácsony Gergely nevével fémjelzett városvezetés. Az ügyben akkor a Budapesti Kormányhivatal és Sára Botond feljelentése nyomán elmarasztaló ítélet született a fővárossal szemben.

Korábban a főpolgármester Tüttő Kata MSZP-s politikust főpolgármester-helyettesnek jelölte. Karácsony Gergely szerint a kinevezés a Fővárosi Törvényszék ítélete nyomán történt meg, ezt Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője azonban tételesen cáfolta, mivel a jelölés joga egy személyben a főpolgármesteré. 

Ezt Sára Botond is megerősítette, aki elmondta: a Fővárosi Törvényszék ítélete nem Tüttő Kata kinevezésére szólította fel Karácsonyt, csupán arra, hogy helyettesének kinevezése másfél éves késés után megtörténjen. 

A főváros 2024 októbere óta főpolgármester-helyettes nélkül működött, ami az önkormányzati törvény szerint jogsértő állapot. A szabály egyértelmű: a közgyűlésnek legalább egy, saját tagjai közül választott főpolgármester-helyettest kell kijelölnie. 

Ez hosszú hónapokon keresztül nem történt meg, hiába volt több próbálkozás.

A helyzet végül jogi útra terelődött. A Sára Botond főispán vezette kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva bírósághoz fordult, hogy kikényszerítse a hiányzó döntést. Az ügy a Fővárosi Törvényszék elé került, amely most jogerősen határozott.

A bíróság kimondta: a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy pótolja a Karácsony Gergely által 2025. november 26-án beterjesztett közgyűlési döntést.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu