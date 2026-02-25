Deviza
Ukrajna
kőolaj
Orbán Viktor

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: katonákat vezényeltek ezekhez a létesítményekhez – Ukrajna további akciókra készül

Közölte, hogy továbbra sem érkezik olaj a Barátság-vezetéken, amit a kormány politikai indíttatású ukrán lépésnek tart. Orbán Viktor a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmét rendelte el.
VG
2026.02.25., 12:45

„Most ért véget a Védelmi Tanács ülése, amit az ukrán olajblokád miatt hívtam össze. Január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországról” – közölte Orbán Viktor szerdán a Facebookon.

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő azt is mondta, hogy az adatokból egyértelmű, hogy „ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára”.

Arról is beszélt, hogy meghallgatta a Nemzetbiztonsági Szolgálatok beszámolóit. A kormányfő szerint

Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. 

„Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is teremtik” – közölte Orbán Viktor.

Azt is mondta, hogy a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeztem a drónrepülési tilalmat” – tette hozzá.

Korábban az orosz elnök a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ülésén nyilvánosan azt állította, hogy a Török Áramlat és a Kék Áramlat felrobbantásának előkészületeiről vannak információik. Mindez az elmúlt napokban történt, a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásnál is súlyosabb akciót vetít előre, 

ugyanakkor konkrét bizonyítékok egyelőre nem ismertek.

Az olajtársaság hétfő kora este adott ki közleményt arról, hogy január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken, ezért a hazai stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezte a magyar kormánynál a régió energiaellátásának biztosítása érdekében.

Az ellátási hiány pótlására a magyar vállalat megkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását a finomítóiba. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi omisalji kikötőbe.

A múl heti kormányinfón Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt mondta, hogy első körben 500 ezer tonna kőoalajat rendelt meg tengeri úton a Mol.

