Így árts a kínainak: a TikTok horribilis áron forog, az amerikai kiütés csak olaj volt a tűzre

Két félvezetőipari óriás közé ékelődött be a TikTokot üzemeltető kínai ByteDance internetes óriás a piaci értékeltség alapján összeállított rangsorban. E szerint ha a ByteDance most hirtelen tőzsdére menne – ahogyan nem teszi –, akkor nagyjából 550 milliárd dollárra értékelnék, s az európai listavezető, a legfejlettebb csipgyártási technológiát kínáló holland ASML (581 milliárd dollár) és a dél-koreai SK Hynix félvezetőgyártó (491 milliárd dollár) közé szorulna be a 21. helyre.

A TikTok anyacégének nyeresége elérheti idén a 48 milliárd dollárt / Fotó: Valera Golovniov

És gyaníthatóan lesz ennél erősebb pozícióban a ByteDance, amelynek részvényeiből a General Atlantic befektetési társaság magánforgalomban értékesít egy raklapnyit, s ennek az árazása kapcsán derült fény az 550 milliárd dolláros értékeltségre. A gazdát cserélt pakett nagyságát és új tulajdonosának kilétét nem fedték fel a Reuters forrásai.

Rohamosan nő a TikTok anyacégének piaci értéke

Annyit tudni, hogy ez lesz az első hivatalos részvényeladás azóta, hogy a TikTok közösségi portál amerikai betiltásáról szóló törvény hatálya alól kivonták a ByteDance-t egy december 18-án bejelentett tranzakció következményeként, így a népszerű közösségi videós alkalmazás továbbra is hozzáférhető maradt a hatalmas amerikai piacon.

Tavaly a ByteDance részvény-visszavásárlási akciót hirdetett, annak keretében az alkalmazottak és más tulajdonosok felkínálhatták értékpapírjaikat a cégnek. Az ebben az akcióban alkalmazott visszavásárlási árfolyam alapján akkor 330 milliárd dollár ért az óriásvállalat. Azóta 66 százalékkal nőtt az értéke. Novemberben 480 milliárd dolláros értékeltség mellett is történt házon belül egy részvényesi átrendeződés.

A General Atlantic számításai fényesen bejöttek, a befektetési társaság még 2017-ben, 20 milliárd dolláros értékeltség mellett szállt be a ByteDance-be, és

ha a márciusban záruló adásvétel valóban az 550 milliárd dolláros szinten teljesül, akkor közel huszonnyolcszoros haszonnal szállhat majd ki a cégből.

A General Atlantic biztos jól tudja, mit csinál, vezérigazgatója, Bill Ford testközelből, igazgatósági foteljéből szemléli és irányítja a ByteDance üstökösszerű felfutását.