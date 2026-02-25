Nagy igyekezetében a Tisza vezére elfelejtette leírni, hogy mennyibe kerül a benzin Romániában és mekkorát buktak a csehek – mi megtettük helyette

A Barátság olajvezeték január végi leállása óta élénk vita kezd kibontakozni a hazai nyilvánosságban arról, hogy megéri-e Magyarország számára az orosz olaj, a kockázat és az azzal járó minden konfliktus az unióban, vagy érdemes lenne átállni az Európában használt Brent típusú olajra. Nem meglepő módon a kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, hogy nem szabad az orosz olajt kizárni az energiahordozók közül, mivel az jelentős drágulást hozna a hazai üzemanyagárakban, ami akár 1000 forintos benzinárakat is eredményezhetne.

Ezzel szemben a Tisza Párt véleménye messze nem ilyen egyértelmű: ugyan mindig a diverzifikációt hangsúlyozzák, de a sorok között olvasva azt látszódik, hogy nem tartanák ördögtől valónak az orosz energiahordozók kivezetését. Ezt a feltételezést erősíti Kapitány István, a Tisza gazdasági miniszterjelöltjének múlt heti Facebook-posztja, amelyben a szokásos kliséken túl a cseheket hozta fel pozitív példaként, akik annak ellenére, hogy áttértek a Brentre, mégis olcsóbban tankolnak.

Majd jött kedd este Magyar Péter, aki az elmúlt hetekben nem nagyon hallatta a hangját a Barátság kőolajvezeték leállása kapcsán, most azonban megszólalt. Azt írta, hogy a kormány hazudik a benzinárról, illetve megosztott egy listát azokról az országokról, ahol kevesebbe kerül a 95-ös benzin, mint Magyarországon.

Csakhogy a Tisza vezére által megosztott lista hiányos: nem tartalmazza például Németországot, ahol 100 forinttal kerül többe a benzin és a gázolaj, mint nálunk, de a magyar ellenzék számára hosszú ideje mintaként szolgáló Romániát sem.

Két hete számoltunk be róla, hogy keleti szomszédunknál sorozatban emelkedtek az üzemananyagárak az év eleje óta. A román Economedia beszámolója szerint Bukarestben, február közepén a Petrom töltőállomásain

a benzin literenkénti ára 7,74 és 7,79 lej között,

gázolajé pedig 8,03–8,07 lej között alakult.

Magyar pénznemben számolva ez a benzin esetében mintegy 579 forintot, a gázolajnál pedig átlagosan 601 forintot tett ki. Eközben Magyarországon a Holtankoljak 560 és 575 forintos átlagárakat jelez a két üzemanyagtípusnál. Ez azt jelenti, hogy a hazai árak 20-25 forinttal alacsonyabbak a romániai árszintnél.

Valamiért ezt már elfelejtette feltüntetni Magyar Péter, ahogy azt is, hogy a cseh Unipetrol veszteségesen termel, amióta levált az orosz energiahordozókról, miközben a Mol több százmilliárdot fizetett be a költségvetésbe az elmúlt négy évben.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a Tisza-vezér posztjára, és amellett, hogy kamunak nevezte, arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz olaj még mindig olcsóbb 13 dollárral, mint a Brent, a Mol ebből származó nyereségét pedig 95 százalékos extraprofitadóval sújta a kormány, amit aztán a magyar családokra és a rezsicsökkentésre költ. A kormányfő még keveset is mondott, cikkünk írásakor a európai piacon mérvadó Brent ára 71 dollár volt, míg az urali olajé 57 dollár, a különbség 14 dollár a két olajfajta között.