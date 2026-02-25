Deviza
EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61% EUR/HUF376,08 -0,64% USD/HUF319,18 -0,7% GBP/HUF431,59 -0,52% CHF/HUF412,2 -0,74% PLN/HUF89,06 -0,77% RON/HUF73,82 -0,63% CZK/HUF15,52 -0,61%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 265,3 +1,24% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 490 +0,46% OTP39 710 +1,99% RICHTER11 920 +0,59% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 742,3 +0,03% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 717,61 +1,13% BUX126 265,3 +1,24% MTELEKOM2 060 +0,97% MOL3 490 +0,46% OTP39 710 +1,99% RICHTER11 920 +0,59% OPUS547 0% ANY7 520 +1,33% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 0% BUMIX9 742,3 +0,03% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 717,61 +1,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
barátság
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Itt a súlyos leleplezés: ukránok csaptak le a Barátságot ellátó állomásra

Ukrán drónok rongálták meg a Barátság-vezeték kulcsfontosságú orosz szivattyúállomását. A károk felmérése még tart, így egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra a szállítás.
VG
2026.02.25, 13:03
Frissítve: 2026.02.25, 13:58

Oroszország állami olajvezeték-monopóliuma, a Transznyefty körülbelül 250 ezer hordóval csökkentette a nyersolaj betáplálását a rendszerébe egy ukrajnai dróntámadás következtében – árulták el névtelenségüket kérő források a Reutersnek. A támadás fontos részlete, hogy egy olyan létesítményt ért, amely a Barátság-vezeték olajellátását biztosítja. Az orosz olaj szállítását a Barátságon keresztül Ukrajna korábban egy másik, orosz támadásra hivatkozva állította le. Folyik az ígérgetés az újraindításról – és eközben másik helyen az ukránok megtámadják a szállítás infrastruktúráját. 

Itt a súlyos leleplezés: ukránok csaptak le a Barátságot ellátó szivattyúállomásra
Támadás érte a Kalejkinó olajszivattyú-állomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik fontos betáplálási pontja / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az ukrán drónok a Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomást vették célba néhány napja, ami a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja. A katonai akció tűzvészt okozott az állomáson, két 50 ezer tonnás tartály is lángra kapott.

A károk nagyságát még vizsgálják, így egyelőre nincs pontos információ a helyreállítás várható időpontjáról. A háborúban a két ország rendszeresen támadja egymás energetikai rendszerét. Emiatt jelenleg egyáltalán nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába, azt pedig nem tudni, hogy mikor indulhat újra a szállítás.

Orbán Viktor magyar kormányfő szerdán, a Védelmi Tanács ülését követően leszögezte: az adatokból egyértelmű, hogy a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. 

Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára.

Nem folyik olaj a Barátság-vezetéken

A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Ukrajna nem enged szakértőket a helyszínre

Ráadásul Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint. A tárcavezető azzal vádolta Ukrajnát, hogy nem biztosít elegendő információt a sérülésekről, és nem teszi lehetővé a vizsgálatot.

Pozsony ezért az Európai Bizottsághoz fordult, hogy szakértői csoportot küldjön a helyszínre.

Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.

Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt kedden már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. 

Az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna a következő napokban értékelést ad arról, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.

A magyar kormányfő ezzel szemben az ellenkezőjéről számolt be a Nemzetbiztonsági Szolgálatok beszámolói alapján. A miniszterelnök szerint

Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12866 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu