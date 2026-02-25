Itt a súlyos leleplezés: ukránok csaptak le a Barátságot ellátó állomásra
Oroszország állami olajvezeték-monopóliuma, a Transznyefty körülbelül 250 ezer hordóval csökkentette a nyersolaj betáplálását a rendszerébe egy ukrajnai dróntámadás következtében – árulták el névtelenségüket kérő források a Reutersnek. A támadás fontos részlete, hogy egy olyan létesítményt ért, amely a Barátság-vezeték olajellátását biztosítja. Az orosz olaj szállítását a Barátságon keresztül Ukrajna korábban egy másik, orosz támadásra hivatkozva állította le. Folyik az ígérgetés az újraindításról – és eközben másik helyen az ukránok megtámadják a szállítás infrastruktúráját.
Az ukrán drónok a Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomást vették célba néhány napja, ami a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja. A katonai akció tűzvészt okozott az állomáson, két 50 ezer tonnás tartály is lángra kapott.
A károk nagyságát még vizsgálják, így egyelőre nincs pontos információ a helyreállítás várható időpontjáról. A háborúban a két ország rendszeresen támadja egymás energetikai rendszerét. Emiatt jelenleg egyáltalán nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába, azt pedig nem tudni, hogy mikor indulhat újra a szállítás.
Orbán Viktor magyar kormányfő szerdán, a Védelmi Tanács ülését követően leszögezte: az adatokból egyértelmű, hogy a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak.
Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára.
Nem folyik olaj a Barátság-vezetéken
A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.
A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.
Ukrajna nem enged szakértőket a helyszínre
Ráadásul Szlovákia hiába kérte Ukrajnát, hogy engedje be a szlovák szakértőket a vezeték ukrajnai szakaszán keletkezett károk helyszíni ellenőrzésére, Kijev ezt elutasította Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint. A tárcavezető azzal vádolta Ukrajnát, hogy nem biztosít elegendő információt a sérülésekről, és nem teszi lehetővé a vizsgálatot.
Pozsony ezért az Európai Bizottsághoz fordult, hogy szakértői csoportot küldjön a helyszínre.
Válaszul Magyarország és Szlovákia múlt héten leállította a dízelolaj-szállítást Ukrajnának , míg Fico bejelentette, hogy Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportot is. Magyarország az uniós külügyminiszteri tanácsülésen blokkolta az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, valamint a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel folyósítását.
Szijjártó szerint ez mindaddig így marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Az események miatt kedden már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben: azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa is megerősítette, hogy a Barátság vezeték ügye szóba került a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetésen. Külön kiemelte, hogy Ukrajna a következő napokban értékelést ad arról, milyen ütemezéssel lehet helyreállítani az infrastruktúrát.
A magyar kormányfő ezzel szemben az ellenkezőjéről számolt be a Nemzetbiztonsági Szolgálatok beszámolói alapján. A miniszterelnök szerint
Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.