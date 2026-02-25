Itt a súlyos leleplezés: ukránok csaptak le a Barátságot ellátó állomásra

Oroszország állami olajvezeték-monopóliuma, a Transznyefty körülbelül 250 ezer hordóval csökkentette a nyersolaj betáplálását a rendszerébe egy ukrajnai dróntámadás következtében – árulták el névtelenségüket kérő források a Reutersnek. A támadás fontos részlete, hogy egy olyan létesítményt ért, amely a Barátság-vezeték olajellátását biztosítja. Az orosz olaj szállítását a Barátságon keresztül Ukrajna korábban egy másik, orosz támadásra hivatkozva állította le. Folyik az ígérgetés az újraindításról – és eközben másik helyen az ukránok megtámadják a szállítás infrastruktúráját.

Támadás érte a Kalejkinó olajszivattyú-állomást, amely a Barátság kőolajvezeték egyik fontos betáplálási pontja / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az ukrán drónok a Tatárföldön található Kalejkinó szivattyúállomást vették célba néhány napja, ami a Barátság kőolajvezeték egyik legfontosabb betáplálási pontja. A katonai akció tűzvészt okozott az állomáson, két 50 ezer tonnás tartály is lángra kapott.

A károk nagyságát még vizsgálják, így egyelőre nincs pontos információ a helyreállítás várható időpontjáról. A háborúban a két ország rendszeresen támadja egymás energetikai rendszerét. Emiatt jelenleg egyáltalán nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába, azt pedig nem tudni, hogy mikor indulhat újra a szállítás.

Orbán Viktor magyar kormányfő szerdán, a Védelmi Tanács ülését követően leszögezte: az adatokból egyértelmű, hogy a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak.

Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára.

Nem folyik olaj a Barátság-vezetéken

A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal ugyanakkor többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások is állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.